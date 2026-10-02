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'தூய்மையே இயக்கம் 2026' : 585 இடங்கள் சுத்தம் செய்யப்பட்டு 65 மெட்ரிக் டன் கழிவுகள் அகற்றம் - சென்னை ரயில்வே தகவல்

சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தின் சார்பில் 42 மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டதில் 572 தூய்மைப் பணியாளர்கள் பயனடைந்தனர் என்று கோட்ட மேலாளர் சைலேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார்.

நிகழ்ச்சியைக் குத்து விளக்கேற்றித் தொடங்கி வைத்த சென்னை கோட்ட மேலாளர் சைலேந்திர சிங்
நிகழ்ச்சியைக் குத்து விளக்கேற்றித் தொடங்கி வைத்த சென்னை கோட்ட மேலாளர் சைலேந்திர சிங் (X/@GMSRailway)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 9:28 PM IST

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சென்னை: தீவிர தூய்மைப் பணிகளின் கீழ், ரயில்வே கோட்டத்திற்குட்பட்ட 585 இடங்கள் சுத்தம் செய்யப்பட்டு 65 மெட்ரிக் டன் கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக சென்னை ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் சைலேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார்.

மகாத்மா காந்தியின் 157- வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலைய வளாகத்தில் உள்ள கூட்ட அரங்கில் 'தூய்மையே இயக்கம் 2026' நிறைவு நிகழ்ச்சி இன்று (அக்.02) நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராக, தெற்கு ரயில்வேயின் பொதுமேலாளர் சுப்பா ராவ் கலந்துக் கொண்டார்.

மகாத்மா காந்தியின் திருவுருவப் படத்திற்கு சென்னை கோட்ட மேலாளர் மலர்தூவி மரியாதை
மகாத்மா காந்தியின் திருவுருவப் படத்திற்கு சென்னை கோட்ட மேலாளர் மலர்தூவி மரியாதை (X/@GMSRailway)

அதைத் தொடர்ந்து, அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த மகாத்மா காந்தியின் திருவுருவப் படத்திற்கு தெற்கு ரயில்வே பொதுமேலாளர் சுப்பா ராவ், சென்னை ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் சைலேந்திர சிங், கூடுதல் கோட்ட ரயில்வே மேலாளர்கள் அங்கூர் சவுகான், செந்தில்குமார் மற்றும் ரயில்வேத்துறை அதிகாரிகள், ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையின் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் மலர்தூவி மரியாதைச் செலுத்தினர்.

65 மெட்ரிக் டன் கழிவுகள் அகற்றம்

நிகழ்ச்சியில் பேசிய சென்னை ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் சைலேந்திர சிங், "சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தில் 1,851 இடங்களில் நடந்த தூய்மைப் பணிகளில் 8,274 பேர் கலந்து கொண்டனர். தீவிர தூய்மைப் பணிகளின் கீழ் 585 இடங்கள் சுத்தம் செய்யப்பட்டு 65 மெட்ரிக் டன் கழிவுகள் அகற்றப்பட்டன. தூய்மைப் பணியாளர்களுக்காக 42 மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன. இதில் 572 தூய்மைப் பணியாளர்கள் பயனடைந்தனர். அதேபோல், தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு பிபிஇ கிட்டுகள் வழங்கப்பட்டன.

2,665 கிலோ பழைய இரும்பு பொருட்கள் மற்றும் கழிவுப் பொருட்கள் கலைப் படைப்புகளாக மாற்றப்பட்டன. 'ஒருநாள், ஒரு மணிநேரம், ஒன்றாக' என்ற தூய்மையே சேவை 2026 இயக்கத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட பிரம்மாண்ட தூய்மைப் பணிகளில் 1,200 கிலோ குப்பைகள் அகற்றப்பட்டன. இதில் 2,675 பேர் கலந்து கொண்டனர். 'சுவச்ச ரயில்வே' திட்டத்தின் கீழ் ரயில் நிலையங்களிலும், ரயில்களிலும் இயந்திரங்கள் மூலமாகத் தீவிரத் தூய்மைப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன" என்றார்.

புகைப்பட கண்காட்சியைப் பார்வையிட்ட தெற்கு ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் சுப்பா ராவ்
புகைப்பட கண்காட்சியைப் பார்வையிட்ட தெற்கு ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் சுப்பா ராவ் (X/@GMSRailway)

தண்ணீரை சிக்கனமாகப் பயன்படுத்துக

அதைத் தொடர்ந்து பேசிய தெற்கு ரயில்வே பொதுமேலாளர் சுப்பா ராவ், "தூய்மையே சேவை' என்பது வெறும் தூய்மைப் பிரச்சாரம் மட்டுமல்ல; அது தூய்மையான, ஆரோக்கியமான, நிலையான பொது இடங்களை உருவாக்குவதற்கான ஒரு கூட்டு இயக்கம். ரயில்வே ஊழியர்கள், பயணிகள், மாணவ, மாணவிகள், பொதுமக்கள் தூய்மையைத் தொடர்ச்சியான பழக்கமாகவும், கூட்டுப் பொறுப்பாகவும் மாற்ற வேண்டும். தண்ணீரை சிக்கனமாகப் பயன்படுத்துவதுடன், தண்ணீர் வீணாவதைத் தடுக்க வேண்டும்" என்றார்.

பள்ளி, கல்லூரி மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சி
பள்ளி, கல்லூரி மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சி (X/@GMSRailway)

அதைத் தொடர்ந்து, 'தூய்மையே சேவை' இயக்கம் மற்றும் மகாத்மா காந்தியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நடைபெற்ற ஓவியப் போட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு தெற்கு ரயில்வே பொதுமேலாளர் சுப்பா ராவ் பரிசுகளையும், சான்றிதழ்களையும் வழங்கி பாராட்டு தெரிவித்தார். அத்துடன், ரயில் பயணிகளுக்கு துணி பைகளை வழங்கி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார்.

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TAGGED:

MGR CHENNAI CENTRAL RAILWAY STATION
SWACHHATA HI SEVA CAMPAIGN 2026
தூய்மைப் பணிகள்
மகாத்மா காந்தி பிறந்தநாள்
சென்னை ரயில்வே கோட்டம்

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