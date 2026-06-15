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ஒரே நேரத்தில் 56 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்: 17 மாவட்டங்களுக்கு புதிய எஸ்பிகள் நியமனம்

தமிழ்நாட்டில் சேலம், திருவண்ணாமலை, கடலூர், திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட 17 மாவட்டங்களுக்கு புதிய காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னை தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம்
சென்னை தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 8:59 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஒரே நேரத்தில் 56 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதில் 17 மாவட்டங்களுக்கு புதிய காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் மணிவாசகம் வெளியிட்டுள்ள உத்தரவில் கூறியிருப்பதாவது:

வரிசை

எண்

 பெயர்

தற்போதைய

பதவி

புதிய பதவி
1 இ.எஸ். உமா டிஐஜி - காத்திருப்போர் பட்டியல் டிஐஜி - சென்னை பெருநகர காவல் தலைமையகம்
2 பல்லா கிருஷ்ணன்துணை ஆணையர் - சென்னை பெருநகர காவல் தலைமையகம்துணை ஆணையர் - சைபர் கிரைம் - சென்னை பெருநகர காவல் துறை
3எஸ். செல்வராஜ் துணை ஆணையர் - மத்திய குற்றப்பிரிவு 1 - சென்னை பெருநகர காவல் துறைதுணை ஆணையர் - சென்னை உயர் நீதிமன்ற காவல்
4 எஸ். ஆரோக்கியம்துணை ஆணையர் - மத்திய குற்றப்பிரிவு 3 - சென்னை பெருநகர காவல் துறைசமூகநீதி மற்றும் மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் எஸ்பி/ஏஐஜி
5 ஜி. வனிதாதுணை ஆணையர் - மகளிர் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றத் தடுப்பு பிரிவுதுணை ஆணையர் - ஆவடி பெருநகர காவல் ஆணையரக தலைமையிடம்
6 டி. குமார்துணை ஆணையர் - சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து காவல் (தெற்கு)முதன்மை பாதுகாப்பு அதிகாரி - சென்னை மெட்ரோ ரயில்
7 கே.முத்துக்குமார் துணை ஆணையர் - சென்னை புளியந்தோப்புதுணை ஆணையர் - சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து காவல் (தெற்கு)
8

ஜி.கோபி

காவல் கண்காணிப்பாளர் - காத்திருப்போர் பட்டியல்துணை ஆணையர் - சென்னை பூக்கடை
9என். ஸ்டீபன் ஜேசுபாதம்காவல் கண்காணிப்பாளர் - காத்திருப்போர் பட்டியல்துணை ஆணையர் - மத்திய குற்றப்பிரிவு 3 - பெருநகர சென்னை காவல்துறை
10 ஏ. சுஜாதாகாவல் கண்காணிப்பாளர் - தீவிரவாத தடுப்புப் பிரிவு தலைமையிடம் சென்னைதுணை ஆணையர் - மத்திய குற்றப் பிரிவு 2- சென்னை பெருநகர காவல் துறை
11 எஸ். குத்தாலிங்கம்துணை ஆணையர் - தியாகராய நகர் சென்னைமாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - சேலம்
12ஏ.சி.கார்த்திகேயன்துணை ஆணையர் - அடையாறு - சென்னைமாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - திருவண்ணாமலை
13ஆர். பொன்கார்த்திக் குமார்துணை ஆணையர் - சட்டம் ஒழுங்கு பள்ளிக்கரணை - தாம்பரம் காவல் ஆணையரகம்துணை ஆணையர் - திருச்சி
14கே.ஃபெரோஸ்கான் அப்துல்லாதுணை ஆணையர்- சட்டம் ஒழுங்கு, ஆவடி துணை ஆணையர் - சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையரகம் - தெற்கு
15பி. பாலாஜிதுணை ஆணையர் - செங்குன்றம் - ஆவடி காவல் ஆணையரகம்துணை ஆணையர் - பெருநகர சென்னை காவல் ஆணையரம் - வடக்கு
16விவேகானந்தன் சுக்லாமாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - திருவள்ளூர்மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - கடலூர்
17வி.வி. சாய் பிரனீத்மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - விழுப்புரம்மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்- திருவள்ளூர்
18எஸ். ஜெயக்குமார்மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - கடலூர்மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்- திண்டுக்கல்
19டாக்டர் எம். சுதாகர்மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - திருவண்ணாமலைகாவல் கண்காணிப்பாளர்- வெளிநாடுவாழ் தமிழர்கள் நலப்பிரிவு
20எஸ். மதிவாணன்துணை ஆணையர் - மதுரை வடக்குமாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்- விழுப்புரம்
21கவுதம் கோயல்மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்- சேலம்மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்- விருதுநகர்
22எஸ். விமலாமாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்- நாமக்கல்காவல் கண்காணிப்பாளர் - பொருளாதார குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு
23 ஏ.கே. அருண் கபிலன்ஏஐஜி - சென்னை டிஜிபி அலுவலகம்மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்- தருமபுரி
24எஸ்.எஸ்.மகேஸ்வரிமாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - தருமபுரி துணை ஆணையர் - கோவை போக்குவரத்து காவல்
25ஜி.எஸ். அனிதாஏஐஜி - காவல்துறை நவீனமயமாக்கல்மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - கிருஷ்ணகிரி
26பி. தங்கதுரைமாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - கிருஷ்ணகிரிதுணை ஆணையர் - சட்டம் ஒழுங்கு, கோவை வடக்கு
27யாதவ் கிரீஷ் அசோக்மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்- திருப்பூர்மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - நாமக்கல்
28தீபா சத்யன்துணை ஆணையர் - திருப்பூர் தெற்குகாவல் கண்காணிப்பாளர் - மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம்
29என். தேவநாதன்துணை ஆணையர் - கோவை வடக்குமாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - மதுரை
30பி.கே.அரவிந்த்மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - மதுரைகாவல் கண்காணிப்பாளர் க்யூ பிரிவு சிஐடி - சென்னை
31கேல்கர் சுப்பிரமணிய பாலச்சந்திராதுணை ஆணையர் - சேலம் தெற்குமாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - நாகப்பட்டினம்
32சாமுவேல் பிரவீன் கவுதம்துணை ஆணையர் - திருப்பூர் வடக்குமாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - தேனி
33விஸ்வேஷ் பாலசுப்பிரமணியம் சாஸ்திரிமாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - அரியலூர்மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - திருநெல்வேலி
34சுஜித் குமார்மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - நாகைகண்காணிப்பாளர் - சைபர் கிரைம் டிவிஷன் 3
35புகியா சினேக பிரியாமாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - தேனிமாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - மயிலாடுதுறை
36டாக்டர் டி. செந்தில்குமார்துணை ஆணையர் - திருச்சி வடக்குகாவல் கண்காணிப்பாளர் - அமலாக்கத்துறை
37சிருஷ்டி சிங்துணை ஆணையர் - திருச்சி தெற்குமாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - திருப்பூர்
38என்.ஸ்ரீநாதாமாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - விருதுநகர்ஏஐஜி - காவல்துறை தலைமையகம் - சென்னை
39ஏ. பிரதீப்மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - திண்டுக்கல்ஏஐஜி - சட்டம் ஒழுங்கு - காவல்துறை தலைமையகம் - சென்னை
40வினோத் சாந்தாராம்துணை ஆணையர் - திருநெல்வேலி கிழக்குதுணை ஆணையர் - சட்டம் ஒழுங்கு - ஆவடி
41எஸ். விஜயகுமார்துணை ஆணையர் - திருநெல்வேலி மேற்குஎஸ்பி - தமிழ்நாடு சிறப்புப்படை - ஆவடி
42எஸ். செல்வக்குமார்கண்காணிப்பாளர் -பொருளாதார குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு வடக்கு மண்டலம்மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - அரியலூர்
43ஜி. நாகஜோதிமுதல்வர் - காவலர் பயிற்சி கல்லூரி சென்னைகண்காணிப்பாளர் - ஊழல் தடுப்பு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை - சென்னை சரகம்
44பி. மகேந்திரன்கண்காணிப்பாளர் - ஊழல் தடுப்பு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை - சென்னை சரகம்துணை ஆணையர் - சேலம் தெற்கு
45பி. மணிகண்டன்கண்காணிப்பாளர் - ஊழல் தடுப்பு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை, சென்னை மத்திதுணை ஆணையர் - திருச்சி தெற்கு
46கே.மீனாகண்காணிப்பாளர் - வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் பிரிவுகண்காணிப்பாளர் - ஊழல் தடுப்பு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை, சென்னை மத்தி
47கே.ஜோஸ் தங்கையாதுணை ஆணையர் - சென்னைஎஸ்பி - தமிழ்நாடு சிறப்பு படை - ராமநாதபுரம்
48இ. கார்த்திக்கண்காணிப்பாளர் - காத்திருப்போர் பட்டியல்துணை ஆணையர் - மதுரை வடக்கு
49எஸ். சக்திவேல்கண்காணிப்பாளர் - காத்திருப்போர் பட்டியல்கண்காணிப்பாளர் - சைபர் கிரைம் சென்னை
50எஸ். சரவணன்கண்காணிப்பாளர் - காத்திருப்போர் பட்டியல்துணை ஆணையர் - நெல்லை கிழக்கு
51எஸ். ராஜேஷ் கண்ணன்கண்காணிப்பாளர் - காத்திருப்போர் பட்டியல்துணை ஆணையர் - கொளத்தூர் - சென்னை
52பி.குமார்துணை ஆணையர் - கொளத்தூர் - சென்னைதுணை ஆணையர் - தியாகராய நகர் சென்னை
53ஜி.ஜவஹர்காவல் கண்காணிப்பாளர் - காத்திருப்போர் பட்டியல்கண்காணிப்பாளர் - சென்னை சிபி சிஐடி
54எஸ். செல்வநாகரத்தினம்காவல் கண்காணிப்பாளர் - காத்திருப்போர் பட்டியல்கண்காணிப்பாளர் - சைபர் கிரைம் - சென்னை
55டாக்டர் கே. பிரபாகர்காவல் கண்காணிப்பாளர் - காத்திருப்போர் பட்டியல்துணை ஆணையர் - போக்குவரத்து - தாம்பரம்
56சாமே சிங் மீனாதுணை ஆணையர் - போக்குவரத்து - தாம்பரம்துணை ஆணையர் - புளியந்தோப்பு - சென்னை

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