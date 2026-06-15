ஒரே நேரத்தில் 56 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்: 17 மாவட்டங்களுக்கு புதிய எஸ்பிகள் நியமனம்
தமிழ்நாட்டில் சேலம், திருவண்ணாமலை, கடலூர், திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட 17 மாவட்டங்களுக்கு புதிய காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சென்னை தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : June 15, 2026 at 8:59 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஒரே நேரத்தில் 56 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதில் 17 மாவட்டங்களுக்கு புதிய காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் மணிவாசகம் வெளியிட்டுள்ள உத்தரவில் கூறியிருப்பதாவது:
வரிசை
எண்
|பெயர்
தற்போதைய
பதவி
|புதிய பதவி
|1
|இ.எஸ். உமா
|டிஐஜி - காத்திருப்போர் பட்டியல்
|டிஐஜி - சென்னை பெருநகர காவல் தலைமையகம்
|2
|பல்லா கிருஷ்ணன்
|துணை ஆணையர் - சென்னை பெருநகர காவல் தலைமையகம்
|துணை ஆணையர் - சைபர் கிரைம் - சென்னை பெருநகர காவல் துறை
|3
|எஸ். செல்வராஜ்
|துணை ஆணையர் - மத்திய குற்றப்பிரிவு 1 - சென்னை பெருநகர காவல் துறை
|துணை ஆணையர் - சென்னை உயர் நீதிமன்ற காவல்
|4
|எஸ். ஆரோக்கியம்
|துணை ஆணையர் - மத்திய குற்றப்பிரிவு 3 - சென்னை பெருநகர காவல் துறை
|சமூகநீதி மற்றும் மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் எஸ்பி/ஏஐஜி
|5
|ஜி. வனிதா
|துணை ஆணையர் - மகளிர் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றத் தடுப்பு பிரிவு
|துணை ஆணையர் - ஆவடி பெருநகர காவல் ஆணையரக தலைமையிடம்
|6
|டி. குமார்
|துணை ஆணையர் - சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து காவல் (தெற்கு)
|முதன்மை பாதுகாப்பு அதிகாரி - சென்னை மெட்ரோ ரயில்
|7
|கே.முத்துக்குமார்
|துணை ஆணையர் - சென்னை புளியந்தோப்பு
|துணை ஆணையர் - சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து காவல் (தெற்கு)
|8
ஜி.கோபி
|காவல் கண்காணிப்பாளர் - காத்திருப்போர் பட்டியல்
|துணை ஆணையர் - சென்னை பூக்கடை
|9
|என். ஸ்டீபன் ஜேசுபாதம்
|காவல் கண்காணிப்பாளர் - காத்திருப்போர் பட்டியல்
|துணை ஆணையர் - மத்திய குற்றப்பிரிவு 3 - பெருநகர சென்னை காவல்துறை
|10
|ஏ. சுஜாதா
|காவல் கண்காணிப்பாளர் - தீவிரவாத தடுப்புப் பிரிவு தலைமையிடம் சென்னை
|துணை ஆணையர் - மத்திய குற்றப் பிரிவு 2- சென்னை பெருநகர காவல் துறை
|11
|எஸ். குத்தாலிங்கம்
|துணை ஆணையர் - தியாகராய நகர் சென்னை
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - சேலம்
|12
|ஏ.சி.கார்த்திகேயன்
|துணை ஆணையர் - அடையாறு - சென்னை
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - திருவண்ணாமலை
|13
|ஆர். பொன்கார்த்திக் குமார்
|துணை ஆணையர் - சட்டம் ஒழுங்கு பள்ளிக்கரணை - தாம்பரம் காவல் ஆணையரகம்
|துணை ஆணையர் - திருச்சி
|14
|கே.ஃபெரோஸ்கான் அப்துல்லா
|துணை ஆணையர்- சட்டம் ஒழுங்கு, ஆவடி
|துணை ஆணையர் - சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையரகம் - தெற்கு
|15
|பி. பாலாஜி
|துணை ஆணையர் - செங்குன்றம் - ஆவடி காவல் ஆணையரகம்
|துணை ஆணையர் - பெருநகர சென்னை காவல் ஆணையரம் - வடக்கு
|16
|விவேகானந்தன் சுக்லா
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - திருவள்ளூர்
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - கடலூர்
|17
|வி.வி. சாய் பிரனீத்
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - விழுப்புரம்
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்- திருவள்ளூர்
|18
|எஸ். ஜெயக்குமார்
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - கடலூர்
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்- திண்டுக்கல்
|19
|டாக்டர் எம். சுதாகர்
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - திருவண்ணாமலை
|காவல் கண்காணிப்பாளர்- வெளிநாடுவாழ் தமிழர்கள் நலப்பிரிவு
|20
|எஸ். மதிவாணன்
|துணை ஆணையர் - மதுரை வடக்கு
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்- விழுப்புரம்
|21
|கவுதம் கோயல்
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்- சேலம்
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்- விருதுநகர்
|22
|எஸ். விமலா
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்- நாமக்கல்
|காவல் கண்காணிப்பாளர் - பொருளாதார குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு
|23
|ஏ.கே. அருண் கபிலன்
|ஏஐஜி - சென்னை டிஜிபி அலுவலகம்
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்- தருமபுரி
|24
|எஸ்.எஸ்.மகேஸ்வரி
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - தருமபுரி
|துணை ஆணையர் - கோவை போக்குவரத்து காவல்
|25
|ஜி.எஸ். அனிதா
|ஏஐஜி - காவல்துறை நவீனமயமாக்கல்
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - கிருஷ்ணகிரி
|26
|பி. தங்கதுரை
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - கிருஷ்ணகிரி
|துணை ஆணையர் - சட்டம் ஒழுங்கு, கோவை வடக்கு
|27
|யாதவ் கிரீஷ் அசோக்
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்- திருப்பூர்
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - நாமக்கல்
|28
|தீபா சத்யன்
|துணை ஆணையர் - திருப்பூர் தெற்கு
|காவல் கண்காணிப்பாளர் - மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம்
|29
|என். தேவநாதன்
|துணை ஆணையர் - கோவை வடக்கு
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - மதுரை
|30
|பி.கே.அரவிந்த்
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - மதுரை
|காவல் கண்காணிப்பாளர் க்யூ பிரிவு சிஐடி - சென்னை
|31
|கேல்கர் சுப்பிரமணிய பாலச்சந்திரா
|துணை ஆணையர் - சேலம் தெற்கு
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - நாகப்பட்டினம்
|32
|சாமுவேல் பிரவீன் கவுதம்
|துணை ஆணையர் - திருப்பூர் வடக்கு
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - தேனி
|33
|விஸ்வேஷ் பாலசுப்பிரமணியம் சாஸ்திரி
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - அரியலூர்
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - திருநெல்வேலி
|34
|சுஜித் குமார்
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - நாகை
|கண்காணிப்பாளர் - சைபர் கிரைம் டிவிஷன் 3
|35
|புகியா சினேக பிரியா
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - தேனி
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - மயிலாடுதுறை
|36
|டாக்டர் டி. செந்தில்குமார்
|துணை ஆணையர் - திருச்சி வடக்கு
|காவல் கண்காணிப்பாளர் - அமலாக்கத்துறை
|37
|சிருஷ்டி சிங்
|துணை ஆணையர் - திருச்சி தெற்கு
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - திருப்பூர்
|38
|என்.ஸ்ரீநாதா
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - விருதுநகர்
|ஏஐஜி - காவல்துறை தலைமையகம் - சென்னை
|39
|ஏ. பிரதீப்
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - திண்டுக்கல்
|ஏஐஜி - சட்டம் ஒழுங்கு - காவல்துறை தலைமையகம் - சென்னை
|40
|வினோத் சாந்தாராம்
|துணை ஆணையர் - திருநெல்வேலி கிழக்கு
|துணை ஆணையர் - சட்டம் ஒழுங்கு - ஆவடி
|41
|எஸ். விஜயகுமார்
|துணை ஆணையர் - திருநெல்வேலி மேற்கு
|எஸ்பி - தமிழ்நாடு சிறப்புப்படை - ஆவடி
|42
|எஸ். செல்வக்குமார்
|கண்காணிப்பாளர் -பொருளாதார குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு வடக்கு மண்டலம்
|மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் - அரியலூர்
|43
|ஜி. நாகஜோதி
|முதல்வர் - காவலர் பயிற்சி கல்லூரி சென்னை
|கண்காணிப்பாளர் - ஊழல் தடுப்பு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை - சென்னை சரகம்
|44
|பி. மகேந்திரன்
|கண்காணிப்பாளர் - ஊழல் தடுப்பு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை - சென்னை சரகம்
|துணை ஆணையர் - சேலம் தெற்கு
|45
|பி. மணிகண்டன்
|கண்காணிப்பாளர் - ஊழல் தடுப்பு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை, சென்னை மத்தி
|துணை ஆணையர் - திருச்சி தெற்கு
|46
|கே.மீனா
|கண்காணிப்பாளர் - வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் பிரிவு
|கண்காணிப்பாளர் - ஊழல் தடுப்பு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை, சென்னை மத்தி
|47
|கே.ஜோஸ் தங்கையா
|துணை ஆணையர் - சென்னை
|எஸ்பி - தமிழ்நாடு சிறப்பு படை - ராமநாதபுரம்
|48
|இ. கார்த்திக்
|கண்காணிப்பாளர் - காத்திருப்போர் பட்டியல்
|துணை ஆணையர் - மதுரை வடக்கு
|49
|எஸ். சக்திவேல்
|கண்காணிப்பாளர் - காத்திருப்போர் பட்டியல்
|கண்காணிப்பாளர் - சைபர் கிரைம் சென்னை
|50
|எஸ். சரவணன்
|கண்காணிப்பாளர் - காத்திருப்போர் பட்டியல்
|துணை ஆணையர் - நெல்லை கிழக்கு
|51
|எஸ். ராஜேஷ் கண்ணன்
|கண்காணிப்பாளர் - காத்திருப்போர் பட்டியல்
|துணை ஆணையர் - கொளத்தூர் - சென்னை
|52
|பி.குமார்
|துணை ஆணையர் - கொளத்தூர் - சென்னை
|துணை ஆணையர் - தியாகராய நகர் சென்னை
|53
|ஜி.ஜவஹர்
|காவல் கண்காணிப்பாளர் - காத்திருப்போர் பட்டியல்
|கண்காணிப்பாளர் - சென்னை சிபி சிஐடி
|54
|எஸ். செல்வநாகரத்தினம்
|காவல் கண்காணிப்பாளர் - காத்திருப்போர் பட்டியல்
|கண்காணிப்பாளர் - சைபர் கிரைம் - சென்னை
|55
|டாக்டர் கே. பிரபாகர்
|காவல் கண்காணிப்பாளர் - காத்திருப்போர் பட்டியல்
|துணை ஆணையர் - போக்குவரத்து - தாம்பரம்
|56
|சாமே சிங் மீனா
|துணை ஆணையர் - போக்குவரத்து - தாம்பரம்
|துணை ஆணையர் - புளியந்தோப்பு - சென்னை