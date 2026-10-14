தனிநபர் கடன் வழங்கியதில் முறைகேடு புகார் - தனியார் வங்கிக்கு ரூ.55,000 அபராதம்
13.75 லட்சம் ரூபாய் கடன் கணக்கை முடிக்கவும், அதனுடன் தொடர்புடைய 4.24 லட்சம் ரூபாய் வைப்புத்தொகை மற்றும் அதற்கான வட்டியை ரத்து செய்து கணக்கை முடித்ததற்கான சான்றிதழை வழங்கவும் வங்கிக்கு உத்தரவிட்டது.
Published : October 14, 2026 at 8:28 PM IST
சென்னை: தனிநபர் கடன் வழங்குவதில் முறைகேடு செய்ததாக எழுந்த புகாரில் ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ வங்கிக்கு 55 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து சென்னை மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை கொளத்தூரை சேர்ந்த நிஹ்மத்துல்லா, கடந்த 2000 ஆம் ஆண்டு முதல் ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ. வங்கியின் நுங்கம்பாக்கம் கிளையில் சேமிப்புக் கணக்கு வைத்திருந்தார். இதற்கு முன்பு அவர் வங்கியில் பெற்ற 4.10 லட்சம் ரூபாய் மற்றும் 4.20 லட்சம் ரூபாய் தனிநபர் கடன்கள் தொடர்பான பரிவர்த்தனைகள் சர்ச்சைக்குரியதாக இல்லை.
இந்த நிலையில் 2023-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி 21 ஆம் தேதி தனது அனுமதியின்றி 13.75 லட்சம் ரூபாய் ‘இன்ஸ்டன்ட்’ தனிநபர் கடன் வழங்கப்பட்டதாகவும், அதிலிருந்து 9.50 லட்சம் ரூபாய் உடனடியாக வேறு நபர்களின் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டதாகவும் நிஹ்மத்துல்லா புகார் தெரிவித்தார்.
மீதமிருந்த தொகையை வைப்புத்தொகையாக வைத்திருந்த வங்கி, அதனை கடன் திருப்பிச் செலுத்த பயன்படுத்த அனுமதிக்கவில்லை என்றும், கடனைச் செலுத்துமாறு தொடர்ந்து குறுஞ்செய்திகளும் அழைப்புகளும் வந்ததாகவும் அவர் கூறினார்.
இந்த விவகாரத்தில் வங்கி தரப்பில், இணைய வங்கிச் சேவையில் பல கட்ட பாதுகாப்பு சரிபார்ப்புகள் மற்றும் ஒருமுறை கடவுச்சொல் உள்ளிட்ட அங்கீகாரங்களுக்குப் பிறகே பரிவர்த்தனைகள் நடந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
வாடிக்கையாளரின் ரகசிய விவரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதால் தொகையைத் திருப்பித் தர இயலாது என்றும் வங்கி தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
வழக்கை விசாரித்த சென்னை (வடக்கு) மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம், கடன் விண்ணப்பம், கடன் ஒப்புதல் தகவல் மற்றும் தொகை வழங்கப்பட்ட விவரங்கள் ஒரே நாளில் ஒரே நேரத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டியது. 13.75 லட்சம் ரூபாய் கடனை வழங்கிய முறையிலும், அதிலிருந்து 9.50 லட்சம் ரூபாய் உடனடியாக எடுக்கப்பட்டதைத் தடுக்கும் வகையிலும் வங்கி உரிய நடைமுறைகளைப் பின்பற்றவில்லை என்று ஆணையம் தெரிவித்தது.
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மேலும், மீதமிருந்த தொகையை வைப்புத்தொகையாக வைத்திருந்த போதும், அதே கடனுக்கான தவணையைச் செலுத்துமாறு வங்கி கோரியதையும் ஆணையம் கவனத்தில் கொண்டது. இதன் அடிப்படையில், வங்கி சேவையில் குறைபாடு இருப்பதாக ஆணையம் தீர்மானித்தது.
இதையடுத்து, சர்ச்சைக்குரிய 13.75 லட்சம் ரூபாய் கடன் கணக்கை முடிக்கவும், அதனுடன் தொடர்புடைய 4.24 லட்சம் ரூபாய் வைப்புத்தொகை மற்றும் அதற்கான வட்டியை ரத்து செய்து கணக்கை முடித்ததற்கான சான்றிதழை வழங்கவும் வங்கிக்கு உத்தரவிட்டது.
கடன் கணக்கு முடிக்கப்பட்ட விவரத்தை 45 நாட்களுக்குள் சிபில் (CIBIL) அமைப்புக்கு தெரிவிக்கவும் ஆணையம் அறிவுறுத்தியது. மேலும், வங்கி சேவையில் ஏற்பட்ட குறைபாட்டுக்காக மனுதாரர் நிஹ்மத்துல்லாவுக்கு 50 ஆயிரம் இழப்பீடும், வழக்குச் செலவாக 5 ஆயிரமும் வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டது. உத்தரவை நிறைவேற்றத் தவறினால், 55 ஆயிரம் தொகைக்கு ஆண்டுக்கு 9 சதவீத வட்டி செலுத்த வேண்டும் என்றும் தீர்ப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.