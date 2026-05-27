பேக்கரி உரிமையாளர் வீட்டில் 54 சவரன் தங்கநகைகள் கொள்ளை

பேக்கரி உரிமையாளரின் வீட்டில் நடந்த கொள்ளை சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வைரலாகப் பரவி வருகிறது.

பீரோவை உடைத்து கொள்ளை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 27, 2026 at 4:31 PM IST

சேலம்: பேக்கரி உரிமையாளர் வீட்டில் 54 சவரன் தங்கநகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் சேலத்தில் பெரும் பரபரப்ப ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சேலம் மாநகரம், சீலநாயக்கன்பட்டி, ஈபி காலனி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் திருஞானம். இவர் பேக்கரி கடையை நடத்தி வருகிறார். தற்போது கல்வி நிறுவனங்களுக்கு கோடை விடுமுறை என்பதால் திருஞானம், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தனது குடும்பத்துடன் தனது சொந்த ஊரான காரைக்குடிக்கு சென்றிருந்தார்.

பின்பு பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு மீண்டும் இன்று (மே 27) காலை குடும்பத்துடன் சேலம் திரும்பினார். வீட்டிற்கு சென்ற திருஞானத்துக்கு அதிர்ச்சிக் காத்திருந்தது. வீட்டின் பின்பக்க கதவு பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்ததைக் கண்டு திருஞானம் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

அதன் தொடர்ச்சியாக, வீட்டிற்குள் சென்ற திருஞானம் பீரோவில் இருந்த 54 சவரன் தங்கநகைகள் மற்றும் ரூபாய் 1 லட்சம் ரொக்கப் பணம் கொள்ளைப் போகியிருந்தது என்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து அன்னதானப்பட்டி காவல் நிலையத்திற்கு சென்று திருஞானம் புகார் அளித்துள்ளார். சம்பவம் நிகழ்ந்த இடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர், தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

மேலும் வீட்டிற்கு அருகே உள்ள சிசிடிவி கண்காணிப்புக் கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளைச் சேகரித்தனர். அத்துடன் வழக்குப்பதிவுச் செய்துள்ள காவல்துறையினர், தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். பொதுமக்கள் நடமாட்டம் மிகுந்த பகுதியில் பேக்கரி உரிமையாளர் வீட்டில் தங்கநகைகள் கொள்ளைப்போன சம்பவம், அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் பரபரப்பையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதனிடையே, இந்த கொள்ளை சம்பவம் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வேகமாகப் பரவி வருகிறது. அதில் இரண்டு பேர் நடந்தவாறு வீட்டை நோட்டமிட்டு தெருவில் நடந்துச் சென்றது சிசிடிவியில் பதிவான காட்சிகள் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் யார்? எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர்கள்? திட்டமிட்டு கொள்ளையடித்தனர்களா? உள்ளிட்டவைக் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

