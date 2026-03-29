தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 5,300 பேர் வீட்டில் இருந்தபடி வாக்களிக்க விருப்பம் - ஆட்சியர் தகவல்
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இதுவரை உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு வரப்பட்ட ரூ.52.69 லட்சம் பணமும், ரூ.7.24 லட்சம் மதிப்புள்ள பரிசு பொருட்களும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன என்று மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 29, 2026 at 5:32 PM IST
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள் என 5,300 பேர் வாக்குச்சாவடிக்கு செல்லாமல் வீட்டில் இருந்தபடி வாக்களிக்க விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர் என்று அம்மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல், வரும் ஏப்ரல் மாதம் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி, வாக்குச் சாவடிகளில் பணியாற்றும் அலுவலர்களுக்கான முதற்கட்ட பயிற்சி முகாம் இன்று (மார்ச் 29) நடைபெற்றது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உள்பட்ட பாண்டவர்மங்கலத்தில் நடைபெற்ற பயிற்சி முகாமை, மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும், மாவட்ட ஆட்சியருமான இளம்பகவத் நேரில் பார்வையிட்டு, ஆலோசனைகளை வழங்கினார்.
இதைத் தொடர்ந்து, மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள 6 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட இருக்கும் அலுவலர்கள், ஆசிரியர்கள் உட்பட பல்வேறு அலுவலர்கள் என 9,200-க்கும் மேற்பட்டவர்கள், இந்த பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு முழுமையான தேர்தல் தயாரிப்பு பயிற்சிகளை அளித்து வருகிறோம்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள 6 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியான நாளிலிருந்து தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் இருந்து வருகிறது.
அதன் காரணமாக, பல்வேறு இடங்களில் பறக்கும் படைகள் மற்றும் நிலையான கண்காணிப்பு குழுக்கள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். வாகன சோதனை உள்ளிட்ட பல்வேறு சோதனைகள் வாயிலாக, இதுவரை உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு வரப்பட்ட 52 லட்சத்து 69 ஆயிரம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கான விசாரணை நடைபெற்ற பிறகு, உரிய ஆவணங்கள் மற்றும் கணக்குகளை சமர்பித்தால் அவர்களின் பணம் விடுவிக்கப்படும்.
வாக்காளர்களுக்கு வழங்குவதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த இலவச பொருட்கள் என்ற அடிப்படையில் 7 லட்சத்து 24 ஆயிரத்து 740 ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
இதேபோல் மதுபானங்கள் மற்றும் இதர பொருட்களும் நிலையான கண்காணிப்பு குழுக்கள், பறக்கும் படை மற்றும் காவல் துறை சோதனைகளிலும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.
இம்மாவட்டத்தில் 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் 2,894 பேர், வாக்குச்சாவடிக்கு நேரில் செல்லாமல் வீட்டில் இருந்தபடி வாக்களிக்க விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர். அதே போல் மாற்றுத் திறனாளிகள் 2,422 பேரும் வீட்டில் இருந்தபடி வாக்களிக்க விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பதற்றமான மற்றும் கவனிக்கத்தக்க வாக்குச் சாவடிகளாக 244-க்கு மேற்பட்ட வாக்குச்சாவடிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அந்த பகுதிகளில் உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் அதற்கான நடைமுறைகளை பின்பற்றி செயல்படுத்தி வருகிறோம்.
புதிய வாக்காளர்களுக்கு அடையாள அட்டை தொடர்பாக படிவம் -8 என்ற படிவம் அங்கீகரிக்கப்பட்டு, அச்சடிக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விண்ணப்பங்களை பூர்த்தி செய்து கொடுப்பவர்களுக்கு நேரடியாக அவர்களின் வீடுகளுக்கே வாக்காளர் அடையாள அட்டை சென்றுவிடும்.
ஒருவேளை அவ்வாறு செல்லவில்லை என்றாலும், தங்களது அடையாளத்தை காட்டுவதற்காக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மொத்தம் 16 வகையான இதர ஆவணங்களை அறிவித்திருக்கிறது. அவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை காண்பித்து வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கலாம்" என்று தெரிவித்தார்.