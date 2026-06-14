விவசாயக் கிணற்றில் 53 வயது பெண் சடலம் மீட்பு: போலீசார் விசாரணை
பெண் கிணற்றில் தவறி விழுந்து உயிரிழந்தாரா? அல்லது அவரது மரணத்திற்கு வேறு ஏதேனும் காரணமா? என பல கோணங்களில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : June 14, 2026 at 11:07 PM IST
ராணிப்பேட்டை: அரக்கோணம் அருகே விவசாயக் கிணற்றில் இருந்து 53 வயது பெண் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணம் அருகே உள்ள அம்மனூரில், ஆதிதிராவிடர் நல ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியின் பின்புறத்தில் ரகமத்துல்லா என்பவருக்கு சொந்தமாக விவசாயக் கிணறு உள்ளது. இன்று (ஜூன் 14) காலையில், வழக்கம்போல் கிணற்றை பார்வையிட நில உரிமையாளர் சென்றபோது, அதில் பெண் ஒருவர் சடலமாக மிதந்து கொண்டிருந்தது தெரிய வந்தது.
அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அவர், உடனடியாக அரக்கோணம் நகர காவல் நிலையத்திற்கும் தீயணைப்புத் துறையினருக்கும் தகவல் அளித்துள்ளார். அந்த தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற தீயணைப்புத் துறையினர், விவசாய கிணற்றில் இருந்து பெண்ணின் சடலத்தை மீட்டு வெளியே கொண்டு வந்தனர்.
இதற்கிடையே, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அரக்கோணம் நகர காவல்துறையினர், பெண்ணின் சடலத்தை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், உயிரிழந்தவர் அம்மனூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ரஹீமா (53) என்பது தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், அவர் கடந்த சில ஆண்டுகளாக மனநல பாதிப்பால் அவதிப்பட்டு வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
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எனவே, ரஹீமா தானாக கிணற்றில் தவறி விழுந்து உயிரிழந்தாரா? அல்லது அவரது மரணத்திற்கு வேறு ஏதேனும் காரணமா? என பல கோணங்களில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இருந்தாலும், பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை வந்த பின்னரே அவரது மரணத்திற்கான உண்மையான காரணம் தெரிய வரும் என காவல்துறையினர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விவசாயக் கிணற்றில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பெண் சடலமாக மீட்கப்பட்ட இந்த சம்பவம் சோகத்தையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.