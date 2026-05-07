கடலூர் செங்கல் சூளையில் கொத்தடிமைகளாக இருந்த 28 குழந்தைகள் உட்பட 51 இருளர் சமூகத்தினர் மீட்பு
மீட்கப்பட்டவர்களிடம், அரசின் அனைத்து உதவிகளும் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்வதாகவும், மீண்டும் யாராவது பணம் கொடுத்து வேலைக்கு அழைத்தால் செல்ல வேண்டாம் என்றும் மாவட்ட சட்டப் பணிகள் ஆணைக் குழுவின் தலைவர் அறிவுறுத்தினார்.
Published : May 7, 2026 at 6:23 PM IST
கடலூர்: கடலூர் மாவட்டத்தில் கடந்த 6 ஆண்டுகளாக செங்கல் சூளையில் கொத்தடிமைகளாக இருந்த இருளர் சமூகத்தை சேர்ந்த 51 பேரை மாவட்ட சட்டப் பணிகள் குழுவினர் மீட்டுள்ளனர். மீட்கப்பட்டவர்களில் 28 பேர் குழந்தைகள் ஆவர்.
கடலூர் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக் குழுவிற்கு ஆதியோகி நலச்சங்கம் மற்றும் சர்வதேச நீதிப் பணியின் வழக்கறிஞர் ரோஸ் ஆன் மனு ஒன்றை அனுப்பி இருந்தார். அதில், கடலூர் மாவட்டம், பண்ருட்டி அருகே உள்ள அங்குச்செட்டிபாளையம் கிராமத்தில் இயங்கி வரும் செங்கல் சூளையில் சிலர் கொத்தடிமைகளாக வேலை செய்து வருவதாகவும் அவர்களை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
அதன்படி, கடலூர் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் கீழ் இயங்கும் கொத்தடிமைகள் மீட்பு குழுவினர் அங்குசெட்டிப்பாளையம் கிராமத்திற்கு இன்று காலை வந்தனர். பின்னர், அங்குள்ள செங்கல் சூளையில் கொத்தடிமைகளாக வேலை செய்து வந்த இருளர் சமூகத்தை சேர்ந்த 51 பேரை அவர்கள் மீட்டனர். அவர்களிடம் விசாரித்தபோது தங்களை செங்கல் சூளை உரிமையாளர் கடந்த 6 ஆண்டுகளாக கொத்தடிமையாக நடத்தி வந்த ததாகவும், தங்களுக்கு ரேஷன் கார்டு, ஆதார் கார்டு, வாக்காளர் அட்டை என அரசின் எந்த ஆவணமும் இல்லை என்றும் கூறினார். மீட்கப்பட்டவர்களில் 28 பேர் குழந்தைகள் ஆவர்.
அந்தக் குழுவில் கடலூர் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் செயலாளரும் மூத்த உரிமையியல் நீதிபதியுமான ஜெனித்தா தலைமையில், கடலூர் வருவாய் கோட்டாட்சியர் சுந்தர்ராஜன், வழக்கறிஞர் விமல்ராஜ், துணை ஆட்சியர் குமாரராஜா, கடலூர் மாவட்ட சமூக நலத்துறையின் நிதி அலுவலர் அருண், கடலூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் தமிழரசி, தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் குமார், தொழிலக பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார துறை துணை இயக்குனர் மகேஸ்வரன், சமூக ஆர்வலர் ராம்குமார் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இந்தக் குழுவினர், செங்கல் சூளையில் கொத்தடிமைகளாக வேலை செய்து வந்த 51 பேர் மீட்டனர். அதனைத் தொடர்ந்து, மீட்கப்பட்ட 51 பேரும், கடலூர் மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்தில் அமைந்துள்ள மாவட்ட சமரச தீர்வு மைய அலுவலகத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர். அங்கு அவர்களுக்கு கடலூர் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக் குழுவின் தலைவரும் முதன்மை மாவட்ட நீதிபதியுமான சுபத்திரா தேவி அறிவுரைகள் வழங்கினார்.
அப்போது அவர்களுக்கு அரசு சார்பில் வழங்கப்படும் அனைத்து உதவிகளும் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்வதாகவும், மீண்டும் யாராவது இதுபோன்று பணம் கொடுத்து வேலைக்கு அழைத்தால் செல்ல வேண்டாம் என்றும் அறிவுரை வழங்கினார். பின்னர், கடலூர் மாவட்ட காவல் அலுவலகத்தின் கீழ் இயங்கும் திருமண மண்டபத்தில் அவர்களை தங்கவைத்து அவர்களுக்கு தேவையான உணவு, உடை ஆகியவற்றை வழங்க ஏற்பாடு செய்து கொடுத்துள்ளார்.