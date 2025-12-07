மலேசியாவில் இருந்து திருச்சிக்கு கடத்திய 5061 ஆமை குஞ்சுகள் பறிமுதல்; இருவர் கைது
விமான நிலையத்தில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கடுமையான சோதனையில் ஈடுபட்டாலும் பயணிகள் 'குருவி' என்ற போர்வையில் கடத்தலில் ஈடுபட்டு வரும் சம்பவம் வழக்கமான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது.
Published : December 7, 2025 at 10:54 PM IST
திருச்சி: மலேசியாவில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட 5061 ஆமைக்குஞ்சுகளை திருச்சி விமான நிலைய வான் நுண்ணறிவுப்பிரிவு சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், கடத்தலில் ஈடுபட்ட 2 பேரை கைது செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
திருச்சி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து இலங்கை, மலேசியா, சிங்கப்பூர், துபாய் உள்ளிட்ட முக்கிய வெளிநாடுகளுக்கும், அதேப்போன்று பெங்களூரு, சென்னை, டெல்லி திருவனந்தபுரம் உள்பட இந்திய நகரங்களுக்கும் உள்நாட்டு விமான விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
சர்வதேச நாடுகளில் இருந்து விமானத்தில் வரும் பயணிகள் சட்டவிரோதமாக கடத்தலில் ஈடுபடுவதும் அதை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்வதும் தொடர் கதையாக இருந்து வருகிறது. அதேப் போல் திருச்சி விமான நிலையத்தில் தொடர்ந்து அரியவகை உயிரினங்கள், வெளிநாட்டுப் பணம், தங்கம், போதைப் பொருள் உள்ளிட்டப் பொருட்கள் கடத்தி வரப்பட்டு, பறிமுதல் செய்யப்படுவது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது.
எனவே தினந்தோறும் நடக்கும் இது போன்ற கடத்தல் சம்பவங்களை தடுப்பதற்கு சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் நுண்ணறிவு பிரிவு அதிகாரிகள் தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் வெளிநாடுகளில் இருந்து திருச்சிக்கு ஆமை குஞ்சுகள் கடத்தி வரப்படுவதாக விமான நிலைய வான் நுண்ணறிவு சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
தகவலின்பேரில் விமான நிலையத்திற்கு வந்த பயணிகளின் பொருட்களை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர். இந்நிலையில் சிங்கப்பூரில் இருந்து ஸ்கூட் விமானம் மூலம் திருச்சி விமான நிலையத்தில் வந்து இறங்கிய மலேசியா நாட்டை சேர்ந்த இருவர் மீது அதிகாரிகளுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவர்களை தனியறைக்கு அழைத்து சென்று பொருட்களை சோதனை செய்தபோது 5061 ஆமை குஞ்சுகளை கடத்தி வந்தது தெரிந்தது. இதையடுத்து திருச்சி விமான நிலைய வான் நுண்ணறிவுப்பிரிவு சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் ஆமை குஞ்சுகளை பறிமுதல் செய்து இருவரையும் போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
இருவரையும் கைது செய்த போலீசார் இவற்றை யாருக்காக கடத்தி வந்தனர்? எங்கிருந்து கடத்தி வந்தனர்? இதற்கு முன்பு இதே போன்று என்னவெல்லாம் கடத்தி வந்தனர்? என்று பல்வேறு கோணங்களில் 2 பேரிடமும் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். விமான நிலையத்தில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கடுமையான சோதனையில் ஈடுபட்டாலும் பயணிகள் குருவி என்ற போர்வையில் தொடர்ந்து கடத்தலில் ஈடுபட்டு வரும் சம்பவம் வழக்கமான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. எனவே கடத்தலில் ஈடுபட்டு பிடிபடுபவர்கள் மீது வரும்காலத்தில் விமான நிலைய வான் நுண்ணறிவு சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.