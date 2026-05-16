ETV Bharat / state

விழுப்புரத்தில் போரில் உயிர்நீத்த வீரர்களின் நடுகற்கள் கண்டுபிடிப்பு

இந்த பகுதியில் சோழர் காலத்தை சேர்ந்த சப்தமாதர்கள் சிற்பங்கள் ஏற்கனவே கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நடுகற்கள்
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நடுகற்கள் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 16, 2026 at 9:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

விழுப்புரம்: சுமார் 500 ஆண்டுகள் பழமையான போரில் உயிர்நீத்த வீரர்களின் நடுகற்கள் விழுப்புரம் அருகே கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டி அருகே உள்ள வி.சாத்தனூர் கிராமத்தில், வரலாற்று ஆய்வாளர் கோ.செங்குட்டுவன் நேற்று (மே 15) கள ஆய்வில் ஈடுபட்டார். அப்போது, போரில் உயிர்நீத்த வீரர்களின் நடுகற்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. இந்த நடுகற்கள் 500 ஆண்டுகள் பழமைவாய்ந்தவை என கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து செங்குட்டுவன் கூறியதாவது, “வி.சாத்தனூரில் உள்ள விளை நிலத்தில் உருவங்கள் பொறிக்கப்பட்ட நிலையில், 3 கற்கள் நடப்பட்டுள்ளன. ஓரளவுக்கு பெரிதான கல்லில் வலது பக்கம் திரும்பிய நிலையில் வீரன் ஒருவன் நின்றிருக்கிறான். அவனது இடதுகரம் வாளை கீழ்நோக்கி பிடித்த நிலையில் காணப்படுகிறது. வலது கை மேல் நோக்கி உயர்ந்து இருக்கிறது.

வாள் கீழ்நோக்கி இருப்பதாகக் காட்டப்பட்டிருப்பது போர் அல்லது சண்டை முடிந்துவிட்டதைக் குறிக்கும். இப்பகுதியில் நிகழ்ந்த போர் அல்லது சண்டையில் உயிர்நீத்த வீரனாக இவர் இருக்கலாம். அதற்காகவே இந்த நடுகல் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது வீரக்கல் என்றும் நினைவுக்கல் என்றும் அழைக்கப்படும்.

அருகிலுள்ள மற்றொரு சிற்பத்தில் பெண் உருவம் காணப்படுகிறது. ஒருவேளை இது அந்த வீரனுடன் உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட அவனது மனைவியாக இருக்கலாம். அருகிலுள்ள இன்னொரு சிற்பம் கை கால்களைத் தொங்கவிட்ட நிலையில் காணப்படுகிறது. தலை துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அது கழுவேற்ற சிற்பம் போன்று தெரிகிறது. இந்த சிற்பம் குறித்து மேலதிக ஆய்வுகள் (Further Research) தேவை.

இதையும் படிங்க: தீ விபத்து ஏற்பட்டால் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும்? அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ஒத்திகை

அருகாமையில் உள்ள ஐயனார் கோயில் வளாகத்திலும் இதுபோன்ற இரண்டு நினைவுக் கற்கள் காணப்படுகின்றன. வீரன் ஒருவன் கையில் வில்லேந்தியும், மற்றொரு வீரன் கைகளில் வாளும், கேடயமும் ஏந்தியும் காணப்படுகின்றனர்.

இதையெல்லாம் வைத்துப் பார்த்தால், கி.பி 15 - 16 ஆம் நூற்றாண்டில் இப்பகுதியில் போர் அல்லது சண்டை நிகழ்ந்துள்ளது. இதில் உயிர் நீத்த வீரர்களுக்கு நடுகல் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.‌ இந்த சிற்பங்கள் கிட்டத்தட்ட 500 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தவை. மேலும் இவ்வூரில் சோழர் காலத்தை சேர்ந்த சப்தமாதர்கள் சிற்பங்கள் ஏற்கனவே கண்டறியப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதனால், வரலாற்று பின்புலம் கொண்ட ஊராக வி.சாத்தனூர் இருந்துள்ளது என்பதற்கு இந்த சிற்பங்கள் சான்றாக திகழ்கிறது” இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

இந்த ஆய்வின்போது, பெரியதச்சூர் நா.பிரசாந்த், வி.சாத்தனூர் க.சுரேஷ், விக்கிரவாண்டி மா.பென்னிஜாஸ்வா ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.

TAGGED:

நடுகற்கள்
நடுகற்கள் கண்டுபிடிப்பு
VILUPPURAM STONEHENGE
விழுப்புரம்
STONEHENGE FOUND IN VILUPPURAM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.