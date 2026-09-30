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நாகையில் ரூ.10 கோடி மதிப்பிலான கடல் அட்டைகள் பறிமுதல்

கடல் அட்டைகள் பறிமுதல் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த வனத் துறையினர், தப்பியோடிய வீட்டின் உரிமையாளரை வலைவீசித் தேடி வருகின்றனர்.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கடல் அட்டைகள்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கடல் அட்டைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 6:38 PM IST

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​நாகப்பட்டினம்: வெளிநாடுகளுக்கு கடத்துவதற்காக, வீட்டில் பெட்டி பெட்டியாக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த ரூ. 10 கோடி மதிப்பிலான தடை செய்யப்பட்ட கடல் அட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் கீரைக்கொல்லை பகுதியில் உள்ள பழைய பிஎஸ்என்எல் அலுவலகம் அருகே கடல் அட்டைகள் பதுக்கி வைத்து, பதப்படுத்தப்படுவதாக வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்துள்ளது.

அந்த தகவலின் அடிப்படையில் நாகப்பட்டினம் வனச் சரக அலுவலர் சியாம் சுந்தர் தலைமையில் வனவர் இந்துமதி, வனக் காப்பாளர்கள் உலகநாதன், ஆயிஷா, வனக் காவலர் சுதாகர் மற்றும் வேட்டைத் தடுப்புக் காவலர்கள் அடங்கிய குழுவினர் கீரைக்கொல்லை தெரு பகுதியில் தீவிர‌ சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது அருகில் இருந்த வீட்டிற்கு சென்ற அதிகாரிகள், அந்த வீட்டை சுற்றி சோதனை செய்தனர். அதில், பெட்டி பெட்டியாக கடல் அட்டைகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரிய வந்தது. சுமார் 500 கிலோ எடை கொண்ட உலர்ந்த கடல் அட்டைகள், ஊறல் போட்ட கடல் அட்டைகள் கண்டறியப்பட்டு, பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

தற்போது, செய்யப்பட்ட கடல் அட்டைகளின் சர்வதேசச் சந்தை மதிப்பு சுமார் 10 கோடி ரூபாய் இருக்கும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். ​மேலும், வனத் துறையினரின் சோதனையை முன்கூட்டியே அறிந்த வீட்டு உரிமையாளர், அங்கிருந்து தப்பி ஓடி தலைமறைவாகி விட்டதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

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எனவே, இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வன உயிரினப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள வனத்துறையினர், தப்பியோடிய வீட்டின் உரிமையாளரை வலைவீசித் தேடி வருகின்றனர்.

மேலும், இந்த கடல் அட்டைகள் எங்கிருந்து பிடித்து கொண்டு வரப்பட்டன? இதன் பின்னணியில் உள்ள கடத்தல் கும்பல் யார் யார்? என்பது குறித்தும் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

குடியிருப்புப் பகுதியில் நடைபெற்ற இந்த அதிரடி சோதனை நாகை நகரில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

நாகையில் கடல் அட்டைகள் பறிமுதல்
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கடல் அட்டை
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