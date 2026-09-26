'எனக்கு 50 ஆண்டுகால அரசியல் அனுபவம் உள்ளது; ஊழலை ஒழிக்க தவெக அரசால் மட்டுமே முடியும்'- தவெக மகேந்திரன்
"நானும் ஊழல் செய்ய மாட்டேன்; யாரையும் ஊழல் செய்ய விடமாட்டேன்" என்று அறிவித்ததோடு மட்டுமல்லாமல், அதை உறுதியுடன் செயல்படுத்தியிருப்பது பாராட்டுக்குரியது என தவெக நிர்வாகி மகேந்திரன் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 26, 2026 at 10:14 PM IST
கோயம்புத்தூர்: "எனக்கு 50 ஆண்டுகால அரசியல் அனுபவம் உள்ளது. நீண்ட கால பொதுவாழ்க்கை அனுபவத்தின் அடிப்படையில் மனசாட்சியுடன் கூறுகிறேன்; ஊழலை ஒழிக்க தவெக அரசால் மட்டுமே முடியும்" என தவெகவின் முதன்மைச் செய்தி தொடர்பாளர் மகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
கோயம்புத்தூரில் நடந்த தமிழக அலுவலர் ஆசிரியர் வெற்றிச் சங்கத்தின் சங்கமம் விழாவில் கலந்து கொண்ட பின் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதன்மைச் செய்தி தொடர்பாளர் மகேந்திரன், "இடைத்தேர்தலில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் வேட்பாளர்களை நிறுத்தியிருப்பது அந்த கட்சிகளின் தனிப்பட்ட முடிவு. இடதுசாரி கொள்கைகளை முன் வைப்பதற்காக அவர்கள் வேட்பாளர்களை நிறுத்தியுள்ளனர். ஆனால் திமுக தரப்பில் தவெக மீது வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் விமர்சனமும் ஒன்றல்ல. இரண்டும் வெவ்வேறானவை.
கம்யூனிஸ்ட்டுகள் தங்களுடைய கொள்கையை தனியாக முன்னிறுத்துவதற்காக இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றனர். மக்கள் வாக்களித்து தேர்ந்தெடுத்த ஆட்சியைப் பாதுகாக்க வேண்டிய கடமையில் தவெக உள்ளது. மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளைக் காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை முதலமைச்சர் விஜய்க்கும், தவெகவுக்கும் உள்ளது. அந்த அடிப்படையில்தான் இந்த இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது.
இந்த இடைத்தேர்தலில் கட்சி மாறிவிட்டதாக விமர்சனத்தை முன்வைக்கிறார்கள். ஆனால், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தாங்கள் எதற்காக பதவியை ராஜினாமா செய்தோம் என்பதைத் தெளிவாக கூறியுள்ளனர். எதிர்த்து போட்டியிட்டவர்களுடன் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியைக் கலைக்க அதிமுக எடுத்த முடிவை ஏற்க முடியாததால் ராஜினாமா செய்ததாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். எனவே, மக்கள் வாக்களித்து தேர்ந்தெடுத்த ஆட்சியை பாதுகாப்பதற்காகத் தான் இந்த இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மிகப்பெரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறும்.
எனக்கு 50 ஆண்டுகால அரசியல் அனுபவம் உள்ளது. 50 ஆண்டுகள் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தில் இருந்துள்ளேன். தமிழ்நாட்டில் நான் செல்லாத சிறை இல்லை; போராடாத போராட்டம் இல்லை. நீண்ட கால பொதுவாழ்க்கை அனுபவத்தின் அடிப்படையில் மனசாட்சியுடன் கூறுகிறேன். ஊழலை ஒழிக்க இந்த அரசாங்கத்தால் மட்டுமே முடியும். திமுகவாலும், அதிமுகவாலும் ஊழலை ஒழிக்க முடியாது. எந்தக் கட்சியாலும் ஊழலை ஒழிக்க முடியாது.
அரசின் செயல்பாடுகளில் ஆயிரம் குறைகளை சொல்லலாம். காவல் நிலையத்தில் தாக்குதல் போன்ற பல்வேறு குறைபாடுகள் இருக்கலாம். அவற்றை எல்லாம் சரிசெய்ய முடியும். ஆனால் சரிசெய்ய முடியாத குறைபாடு என்று ஒன்று இருந்தால், அது ஊழலை ஒழிக்க முடியாது என்பதுதான். தமிழ்நாடு வரலாற்றிலும், இந்திய வரலாற்றிலும் "நானும் ஊழல் செய்ய மாட்டேன்; யாரையும் ஊழல் செய்ய விடமாட்டேன்" என்று அறிவித்ததோடு மட்டுமல்லாமல், ஆட்சியில் இருந்த காலத்தில் அதை உறுதியுடன் செயல்படுத்தியிருப்பது பாராட்டுக்குரியது.
மேகமலை விவகாரத்தைப் பொறுத்தவரை, அங்குள்ள மக்களின் இடம் கட்டாயம் பாதுகாக்கப்படும். அதற்கான உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. அதற்கான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பரந்தூர் விமான நிலையத்துக்காக மக்கள் பல ஆண்டுகளாக போராடியபோது, அவர்களது கோரிக்கைகள் ஏன் கவனிக்கப்படவில்லை என்ற கேள்வி எழுகிறது. அதன் பின்னணியில் ரியல் எஸ்டேட் உள்ளிட்ட வேறு காரணங்கள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ஆனால் பட்டினப்பாக்கம் விவகாரத்தில் இதுபோன்ற எந்த காரணமும் அரசுக்கு கிடையாது. உண்மையிலேயே மக்கள் அந்தத் திட்டத்தை விரும்பவில்லை என்றால், மேலும் பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு, அதன் முடிவுகளின் அடிப்படையில் மக்கள் விரும்பும் நிலைப்பாட்டையே அரசு எடுக்கும். மக்களுக்கு விருப்பமில்லாத எந்தவொரு காரியத்தையும் தவெக அரசு செய்யாது" எனத் தெரிவித்தார்.