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கரூரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 3,000 ஆண்டுகள் பழமையான ‘ஈம சின்னம்’ - வரலாற்று ஆய்வுகள் கூறுவதென்ன?

கிருஷ்ணராயபுரம் தாலுக்கா கீழ்முனையனூர் கிராமத்தில் சுமார் 3,000 ஆண்டுகள் பழமையான 50 கல்வட்டங்கள் ஒரே இடத்தில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து விவரிக்கிறது இந்த சிறப்பு செய்தி தொகுப்பு.

கல்வட்டத்தை ஆய்வு செய்யும் அதிகாரிகள்
கல்வட்டத்தை ஆய்வு செய்யும் அதிகாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 1:19 PM IST

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By ச. கண்ணன்

தமிழ்நாட்டில் கீழடி தொடங்கி பல்வேறு இடங்களில் நடைபெற்று வரும் அகழாய்வுகளின் வாயிலாக, பண்டைய தமிழர்களின் நாகரீகம், அவர்களின் வாழ்க்கை முறை, அடையாளர்களை நம்மால் இன்று கண்டு உணர முடிகிறது. அதற்கு மேலும் வலுசேர்க்கும் விதமாக அமைந்திருக்கிறது கரூர் மாவட்டம், கீழ்முனையனூர் கிராமத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சுமார் 3,000 ஆண்டுகள் பழமையான 50 கல்வட்டங்கள்

"வரலாற்றை மறந்த சமூகம்,

வரலாற்றை உருவாக்க முடியாது" என்றார் சட்ட மாமேதை அம்பேத்கர்.

அந்த வகையில் பழந்தமிழரின் நாகரிகங்கள் குறித்த சான்றுகள் ஆதிச்சநல்லூர் முதல் கீழடி வரை தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக ஆற்றுப்படுகையை ஒட்டிய கொடுமணல், சானூர், சின்னவாசல், மதுரை குப்பல்நத்தம் போன்ற பகுதிகளில் பெரிய மற்றும் நடுத்தரமான சிறிய கற்களை வைத்து கல்வட்டங்கள் நாட்டப்பட்டிருப்பதை தொல்லியல் துறை கண்டறிந்துள்ளது.

3,000 ஆண்டுகள் பழமையான கல்வட்டம் குறித்து ஆய்வாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சுமார் 3,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த மனிதர்கள், தங்கள் தலைவர்கள் அல்லது மூத்த முன்னோர்கள் இறந்தபிறகு, அவர்களை புதைத்து அங்கு ஒரு பெரிய கல்லை வைத்ததோடு, அதனைத் சுற்றி வட்டமாக கற்களையும் நட்டு வைத்தனர். இவை தான் ‘கல்வட்டம்’ என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

இந்த கல்வட்டங்களை ஒரு பெரும் கற்கால ‘ஈம சின்னம்’ என்று வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். இவற்றில் பெரும்பாலும் தாழிகள், கற்பதுக்கைகளில் உடல்கள் வைத்து புதைக்கப்பட்டிருக்கலாம். இவை பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய அடையாளமாக இருப்பதால் இந்த இடங்கள் இதுவரை தோண்டப்படாமல் இருக்கின்றன.

ஒரே பகுதியில் 50 கல்வட்டங்கள்

அந்த வகையில் தற்போது சுமார் 50 கல்வட்டங்கள் கரூர் கிருஷ்ணராயபுரம் அருகே உள்ள கீழ் முனையனூர் பகுதியில் உள்ள பூவம்பாடி தனிகாட்டு கருப்பண்ண சாமி கோயில் பின்புறமுள்ள ஒரு தரிசு நிலத்தில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலமானது கிருஷ்ணராயபுரம் ஸ்ரீ லட்சுமி நாராயண சுவாமி திருக்கோயிலுக்கு சொந்தமான 1.98 ஏக்கர் நிலமாகும்.

சுமார் 3000 ஆண்டுகள் பழமையான இந்த அரிய வகை கல்வட்டங்கள், ஏற்கனவே தமிழகத்தின் முக்கிய தொல்லியல் தளமாக உள்ள ஆதிச்சநல்லூர் பகுதியில் கண்டறியப்பட்ட கல்வட்டங்களைப் போலவே வட்டமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

கல்வட்டங்கள் கண்டறியப்பட்ட பகுதியில் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள்
கல்வட்டங்கள் கண்டறியப்பட்ட பகுதியில் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த கல்வட்டங்கள் கண்டறியப்பட்ட இடத்தை கரூர் மாவட்ட தொல்லியல் துறை அலுவலர் நந்தகுமார் மற்றும் கிருஷ்ணராயபுரம் வட்டாட்சியர் மோகன்ராஜ் உள்ளிட்ட வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 28) நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

இந்த இடம் மட்டுமல்லாமல் அதைச் சுற்றியுள்ள நிலங்களையும் பார்வையிட்ட அவர்கள், வருவாய்த்துறை ஆவணங்களின் அடிப்படையில் ஆய்வு முடிவுற்றதும் அரசுக்கு அறிக்கையானது அனுப்பி வைக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளனர்.

எகிப்திய நாகரிகத்துக்கு முந்தையது தமிழர் நாகரிகம்

இதுகுறித்து கரூர் தான்தோன்றிமலை அரசு கலைக்கல்லூரி கௌரவ பேராசிரியர் ரத்தினகுமார் கூறுகையில், “இதுபோன்ற கல்வட்டங்கள் புதிதாக கண்டறியப்பட்டதல்ல. இவை தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கண்டறியப்பட்டு வருகின்றன.

கரூர் அருகேயுள்ள கிருஷ்ணராயபுரம் கீழ் முனையனூர் கிராமத்தில் கண்டறியப்பட்ட கல்வட்டங்கள் தமிழர்களின் அடையாளங்களை வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளன. இதுபோன்ற கல்வட்டங்கள் எகிப்திய நாகரிங்களுக்கு முன்னரே தமிழர்களின் நாகரிகங்கள் பரவலாக உள்ளது என்பதற்கு ஆதாரங்களாக பார்க்கப்படுகின்றன.

கல்வட்டம்
கல்வட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

எனவே இதுகுறித்து தமிழக தொல்லியல் துறை மிக விரைவாக ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு தமிழர்களின் வரலாற்றை முழுமையாக இன்றைய தலைமுறைக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டும்.

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மேட்டூர் அருகே கண்டறியப்பட்ட கல்வட்டங்களை ஆராய்ந்தபோது, அங்கு இரும்பால் செய்யப்பட்ட ஈட்டிகள் இருந்தன. அதே போல சிவகளை என்னும் இடத்தில் முதுமக்கள் தாழியை கண்டறிந்து ஆராய்ந்தபோது, தமிழர்களுடைய நாகரிகம் சுமார் 5,800 ஆண்டுகளுக்கு முந்தையது என்று கண்டறியப்பட்டது.

கல்வட்டங்கள் உள்ள பகுதியில் அதிகாரிகள் ஆய்வு
கல்வட்டங்கள் உள்ள பகுதியில் அதிகாரிகள் ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால் கற்காலத்துக்கு முந்திய இரும்பு காலத்தில் தமிழர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்பதற்கான ஆதாரங்கள் கண்டறியப்படக்கூடும்” என்றார்.

முன்னோர்களின் அடையாளங்கள்

கரூர் கல்வட்டங்கள் குறித்து முனையனூர் அருகேயுள்ள உடையகுளத்துப்பட்டியைச் சேர்ந்த முதுகலை வரலாற்று துறை மாணவர் முத்துசாமி கூறுகையில், “இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு நபர் இறந்துவிட்டால், சுடுகாடு, எரிமயானங்களில் அவர்களுடைய வாழ்க்கை நிறைவு பெற்றுவிடுகிறது. அத்துடன் அந்த நபர் வாழ்ந்ததற்கான அடையாளங்களும் அழிக்கப்பட்டு விடுகிறது.

ஆனால் 3000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய மனித நாகரிக அடையாளங்கள் இப்போது கண்டறியப்பட்டுள்ளது ஆச்சரியமாக உள்ளது. நமது முன்னோர்கள் தங்கள் அடையாளங்களை அடுத்த தலைமுறைகளும் அறிந்துகொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே சில அடையாளங்களை விட்டுச் சென்றுள்ளனர். இதுகுறித்து அறிந்து கொள்வதில் ஒரு வரலாற்று மாணவனாக கூடுதல் ஆர்வம் ஏற்பட்டுள்ளது” என்றார்.

TAGGED:

கல்வட்டங்கள்
கரூரில் கல்வட்ட ஈமச்சின்னம்
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