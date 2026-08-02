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பைனான்ஸியர் வீட்டில் 50 சவரன் தங்க நகைகள் கொள்ளை - இருவர் கைது

நாட்றம்பள்ளி காவல்துறையினர் தங்க நகைகள் திருட்டு குறித்து தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 2, 2026 at 1:27 PM IST

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திருப்பத்தூர்: நாட்றம்பள்ளி அருகே பைனான்ஸியர் வீட்டில் இருந்த 50 சரவன் தங்க நகைகளை திருடிய இருவரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாட்றம்பள்ளி அடுத்த புதுப்பேட்டை ராகவேந்திரா நகரில் வசித்து வருபவர் மணிவண்ணன் (வயது 52). இவரது மனைவி கவிதா (வயது 47). மணிவண்ணன் பைனான்ஸ் தொழில் செய்து வருகிறார். இந்நிலையில், கடந்த ஜூலை 18-ஆம் தேதி இரவு மணிவண்ணனும், கவிதாவும் திருத்தணி கோவிலுக்கு சென்று விட்டு அடுத்த நாள் காலை வீடு திரும்பியுள்ளனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஜூலை 25-ஆம் தேதி மணிவண்ணன் அவரது மனைவியிடம் தனக்கு பீரோவில் இருக்கும் தங்க மோதிரத்தை எடுத்து கொடுக்குமாறு கேட்டுள்ளார். அப்போது, கவிதா பீரோவை திறந்து பார்த்தபோது அங்கு வைத்திருந்த 50 சவரன் தங்க நகைகள் காணாமல் போனது தெரியவந்தது.

ஆனால், பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த 5 லட்சம் பணமும், ஒன்றரை கிலோ அளவிலான வெள்ளி பொருட்களும் அப்படியே இருந்துள்ளது. இதுகுறித்து நாட்றம்பள்ளி காவல்நிலையத்தில் மணிவண்ணன் புகாரளித்தார். இந்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்த நாட்றம்பள்ளி காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று தடயங்களை சேகரித்தனர்.

தடயங்களை சேகரித்த காவல்துறையினர், தனிப்படை அமைத்து தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டனர். தனிப்படையினர் மேற்கொண்ட விசாரணையில், நகை திருட்டில் ஈடுபட்ட ஜோதி மற்றும் மோகன் என்பவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். குற்றவாளிகளிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில் நகை திருட்டு தொடர்பான தகவல்கள் வெளியாகின.

அதன்படி, கவிதாவின் அண்ணன் வேலுவின் மனைவி ஜோதி (வயது 36). இவர்கள் மல்லிப்பள்ளி பகுதியில் வசித்து வருகிறார்கள். அதேபோல், மூக்கனூர் அடுத்த கள்ளியூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் மோகன் (வயது 28). ஜோதியும், மோகனும், மணிவண்ணனிடம் சீட்டு கட்டி வந்துள்ளனர். அப்போது ஜோதி, மோகன் இருவருக்கும் இடையே திருமணத்தை மீறிய தகாத உறவு ஏற்பட்டுள்ளது.

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இந்நிலையில், மணிவண்ணனுடைய பீரோவின் சாவி சில மாதங்களுக்கு முன்பு காணாமல் போய் உள்ளது. அந்த சாவி ஜோதியிடம் கிடைத்துள்ளது. அதனை வைத்து அந்த பீரோவில் இருந்த தங்க நகைகளை திருட ஜோதி திட்டம் தீட்டியுள்ளார்.

அதற்கான தகுந்த நேரத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த ஜோதி, மணிவண்ணனும், கவிதாவும் திருத்தணி கோவிலுக்கு சென்றதை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டார். அப்போது மோகனை வரவழைத்து மணிவண்ணனின் வீட்டில் நுழைந்து பீரோவில் வைத்திருந்த 50 சவரன் தங்க நகையை திருடி சென்றுள்ளனர் என்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து திருடி சென்ற தங்க நகையில் இருந்து 29 சவரன் நகையை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். மீதமுள்ள நகையை கைதான மோகன் மற்றும் ஜோதி எங்கே வைத்துள்ளார்கள் என்று நாட்றம்பள்ளி காவல்துறையினர் தொடர்ந்து அவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

GOLD JEWELRY THEFT
ARREST
FINANCIER HOUSE THEFT
தங்க நகை கொள்ளை
FINANCIER HOUSE GOLD JEWELRY THEFT

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