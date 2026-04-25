ETV Bharat / state

கோயிலுக்கு வந்தவர்களை தாக்கி 50 சவரன் நகை கொள்ளை- மர்ம கும்பலுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு

இந்த தாக்குதலில் மொத்தம் 4 பேர் காயமடைந்துள்ளதாக காவல்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

அரசு சிவகங்கை மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனை
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 25, 2026 at 10:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சிவகங்கை: சிவகங்கை அருகே கோயிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய சென்றவர்களை தாக்கி 50 சவரன் தங்க நகைகளை மர்ம கும்பல் கொள்ளையடித்துச் சென்ற சம்பவம், பக்தர்களிடையே அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்த தாக்குதலில் 4 பேர் காயமடைந்த நிலையில் போலீஸார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சிவகங்கை மாவட்டம், காளையார் கோயில் அருகே உள்ள கொல்லாவயல் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சுப்பிரமணி (78). இவர், தனது குடும்பத்தினர் 20 பேருடன் இளையான்குடி அருகே உள்ள நாகமுகுந்தங்குடி கிராமத்தில் அமைந்துள்ள நாகநாதர் சுவாமி கோயிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய சென்றுள்ளார். அப்போது, மூன்று இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த அடையாளம் தெரியாத மர்ம கும்பல், திடீரென சுப்பிரமணியையும், அவருடன் வந்த பெண்களையும் கடுமையாக தாக்கியுள்ளது. இதைத்தொடர்ந்து. அவர்கள் அணிந்திருந்த சுமார் 50 சவரன் தங்க நகைகளையும் அந்த கும்பல் பறித்து சென்றுள்ளது.

இந்த சம்பவத்தை தடுக்க முயன்ற ஜேசுதாஸ் என்பவரையும் அந்த மர்ம கும்பல் கடுமையாக தாக்கி காயப்படுத்தியுள்ளது. இந்த தாக்குதலில் மொத்தம் 4 பேர் காயமடைந்துள்ளதாக காவல்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

காயமடைந்தவர்கள் தற்போது இளையான்குடி அரசு மருத்துவமனை மற்றும் சிவகங்கை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை ஆகியவற்றில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

அவர்களுக்கு கடுமையான காயங்கள் ஏற்பட்டிருப்பதால், தொடர்ந்து மருத்துவர்கள் குழு அவர்களை கண்காணித்து வருகிறது. இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்த இளையான்குடி போலீசார், உடனடியாக நிகழ்விடத்திற்கு வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும், வழக்குப்பதிவு செய்து, தப்பியோடிய குற்றவாளிகளை பிடிக்க தனிப்படை அமைத்து தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தி வருகின்றனர்.

கோயிலுக்கு வந்த பக்தர்களை தாக்கி, கொள்ளை அடித்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பாதுகாப்பு குறித்த அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்கள் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை அதிகரிக்க போலீஸார் முன்வர வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

கோயிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வந்தவர்களை குறிவைத்து மர்ம கும்பல் தாக்குதல் நடத்தி, 50 சவரன் தங்க நகைகளை கொள்ளை அடித்துச் சென்ற சம்பவம், பக்தர்களுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

TAGGED:

பக்தர்களிடம் நகை கொள்ளை
SIVAGANGAI
JEWELRY LOOTED
GOLD JEWELRY
TEMPLE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.