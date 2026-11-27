திருப்பத்தூரில் கார் கண்ணாடியை உடைத்து வழிப்பறி - 5 இளைஞர்கள் சிறையிலடைப்பு
கைது செய்யப்பட்டவர்களில் ஆகாஷ் என்ற இளைஞன் மீது 10-க்கும் மேற்பட்ட குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.
Published : November 27, 2026 at 12:42 PM IST
திருப்பத்தூர்: நாட்றம்பள்ளியில் கிராம நிர்வாக அலுவலர் மற்றும் முன்னாள் ராணுவ வீரரை குடிபோதையில் தாக்கி வழிப்பறி சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட 5 இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாட்றம்பள்ளி அடுத்த கே.பந்தாரப்பள்ளி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சசிகுமார் (வயது 45). இவர் கிராம நிர்வாக அலுவலராக பணியாற்றி வருகிறார். இவரது நண்பரான ஜங்கலாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த சாம்ராஜ் மகன் சிங்காரவேலு (வயது 45) முன்னாள் ராணுவ வீரர் ஆவார்.
இந்நிலையில் சசிகுமாரும், அவரது நண்பர் சிங்காரவேலுவும் நேற்று முன்தினம் (நவம்பர் 25) இரவு நாட்றம்பள்ளியில் இருந்து காரில் வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது நாட்றம்பள்ளி ஏரிக்கோடி பகுதியில் குடிபோதையில் இருந்த 5 இளைஞர்கள் அவர்கள் சென்றுகொண்டிருந்த காரை வழிமறித்து இருவரையும் ஆபாசமாக திட்டியுள்ளனர்.
தொடர்ந்து காரின் கண்ணாடியை உடைத்து இருவரையும் தாக்கியதுடன் பீர் பாட்டிலை உடைத்து கொலை செய்து விடுவேன் என மிரட்டி அவர்களிடம் இருந்த பணத்தையும் பறித்துச் சென்றதாக தெரிகிறது. இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட இருவரும் நாட்றம்பள்ளி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையில், அதிபெரமனூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சரவணன் மகன் ஆகாஷ் (27), சங்கர் மகன் அபிஷேக் (22), நாட்றம்பள்ளி பகுதியைச் சேர்ந்த மணிவண்ணன் மகன் கவியரசன் (22), சமையகாரனூர் பகுதியைச் சேர்ந்த விஜயகுமார் மகன் மேகநாதன் (21), வேட்டப்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த பெருமாள் மகன் மேகநாதன் (18) ஆகிய 5 பேர் தான் இந்த வழிப்பறி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதனையடுத்து அந்த இளைஞர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், அவர்களை திருப்பத்தூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
மேலும் கைது செய்யப்பட்ட ஆகாஷ் மீது 10-க்கும் மேற்பட்ட குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். அதுமட்டுமல்லாமல், இந்த 5 பேரும் நாட்றம்பள்ளியில் உள்ள அரசு மதுபான கடையை பூட்டிய பிறகும் அங்கு சென்று மதுபாட்டில்கள் வேண்டுமென்று கேட்டு தகராறில் ஈடுபட்டதும் விசாரணையில் தெரியவந்ததாக தெரிவித்துள்ளனர்.