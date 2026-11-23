காய்ச்சல் வந்த 48 மணி நேரத்தில் 5 வயது சிறுவன் பரிதாபமாக உயிரிழப்பு - நெல்லையில் சோகம்
மருத்துவர் பரிசோதித்து ஊசி போட்ட சிறிது நேரத்தில் வலிப்பு ஏற்பட்டு சிறுவன் மயங்கிய நிலையில், அடுத்த சில மணி நேரத்திலேயே உயிரிழந்தான்.
Published : November 23, 2026 at 4:37 PM IST
திருநெல்வேலி: சேரன்மகாதேவியைச் சேர்ந்த 5 வயது சிறுவனுக்கு காய்ச்சல் வந்த நிலையில், மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டும் 48 மணி நேரத்தில் அச்சிறுவன் பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
நெல்லை மாவட்டம் சேரன்மகாதேவியை சேர்ந்தவர் கூலி தொழிலாளி சுடலை (வயது 38). இவருக்கு திருமணமாகி ரேவதி என்ற மனைவியும், 7 வயதில் மகளும் உள்ளனர். 5 வயதில் கோமதன் என்ற மகனும் இருந்துள்ளார்.
இவர்களில் சுபஸ்ரீக்கு கடந்த ஒரு வார காலமாக காய்ச்சல் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனையடுத்து அவர் சேரன்மகாதேவி அரசு மருத்துவமனையில் உள்நோயாளியாக அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்த நிலையில் கடந்த 20ஆம் தேதி கோமதனுக்கும் லேசான காய்ச்சல் வந்துள்ளது. இதனையடுத்து பள்ளிக்கு செல்லாமல் வீட்டிலிருந்த சிறுவனுக்கு அன்றிரவு காய்ச்சல் அதிகரித்துள்ளது. இதனால் இரவு 8 மணியளவில் சேரன்மகாதேவி அரசு மருத்துவமனைக்கு கோமதனை அவரது பெற்றோர் அழைத்துச் சென்றுள்ளனர்.
மருத்துவரின் பரிசோதனைக்கு பின்னர் சிறுவனுக்கு ஊசி போடப்பட்டள்ளது. ஊசி போட்ட சிறிது நேரத்தில் சிறுவனுக்கு வலிப்பு ஏற்பட்டு, பின்னர் மயங்கியுள்ளான்.
இதனையடுத்து மேல்சிகிச்சைக்காக சிறுவனை நெல்லையிலுள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். அங்கு சிறுவனின் உடல்நிலை மேலும் மோசமடையவே, நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்துள்ளனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி சிறுவன் கோமதன் உயிரிழந்தான்.
மர்ம காய்ச்சலால் பாதிப்புக்குள்ளான சிறுவன் 48 மணி நேரத்தில் உயிரிழந்தது அப்பகுதியினரிடையே அச்சத்தையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இதுகுறித்து திருநெல்வேலி மாவட்ட சுகாதார துணை இயக்குநர் முரளியை ஈடிவி பாரத் சார்பில் பிரத்யேகமாக தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டோம். அவர் நம்மிடம் கூறுகையில், "சிறுவனின் ரத்த மாதிரியை பரிசோதித்ததில் அவனுக்கு மூளைக்காய்ச்சல் பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற சோதனையில் இந்த தகவல் தெரிய வந்துள்ளது.
தொடர்ந்து சிறுவனின் வீட்டில் வேறு யாருக்கும் இதுபோன்ற தீவிர காய்ச்சல் அறிகுறிகள் இருக்கிறதா என்ற சோதனையை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அவர்களுக்கு இதுபோன்ற அறிகுறிகள் இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
மாவட்டத்தில் ஏற்கெனவே மூளைக் காய்ச்சல் பாதிப்புடன் சிகிச்சைக்கு வந்தவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் சிகிச்சையில் முன்னேற்றமடைந்து குணமடைந்துள்ளனர். ஆனால் சிறுவன் மரணமடைந்திருப்பது துரதிஷ்டவசமானது. மேலும் சிறுவனுக்கு டெங்கு தொடர்பான பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதில் டெங்கு பாதிப்பு இல்லை என்றும் தெரிய வந்தது" என்றார்