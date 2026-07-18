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கொடுங்கையூரில் ரூ.50 லட்சம் மதிப்பிலான 5 டன் போதைப் பொருட்கள் அழிப்பு

சென்னை கொடுங்கையூரில் அமைந்துள்ள குப்பை கிடங்கில் வைத்து குட்கா மற்றும் பான்பராக் உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் அழிக்கப்பட்டன.

தடைச் செய்யப்பட்ட குட்கா, ஹான்ஸ் உள்ளிட்ட புகையிலைப் பொருட்களை அழிக்கும் பணியில் ஈடுபட்ட அதிகாரிகள்
தடைச் செய்யப்பட்ட குட்கா, ஹான்ஸ் உள்ளிட்ட புகையிலைப் பொருட்களை அழிக்கும் பணியில் ஈடுபட்ட அதிகாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 18, 2026 at 10:03 PM IST

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சென்னை: கொடுங்கையூரில் ஒரே நாளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ரூ. 50 லட்சம் மதிப்பிலான 5 டன் பான்பராக் மற்றும் குட்கா பொருட்கள் அழிக்கப்பட்டுள்ளது.

பான்பராக், குட்கா உள்ளிட்ட புகையிலை பொருட்களின் பயன்பாடு மற்றும் விற்பனைக்கு தமிழ்நாடு அரசு தடை விதித்துள்ளது. இருப்பினும் சிலர் வட மாநிலங்களில் இருந்து சட்டவிரோதமாக குட்கா, ஹான்ஸ் உள்ளிட்ட புகையிலைப் பொருட்களை தமிழகத்திற்கு கடத்தி வந்து விற்பனை செய்கின்றனர்.

அவ்வாறு, அரசின் தடையை மீறி விற்பனை செய்யப்படும் புகையிலை பொருட்களை உணவு பாதுகாப்புத் துறையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் தொடர்ந்து பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, சென்னையின் பல்வேறு இடங்களில் பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த புகையிலைப் பொருட்களை தமிழ்நாடு உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகளும், காவல் துறையினரும் இணைந்து சோதனை செய்து பறிமுதல் செய்யும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.

கொடுங்கையூர் குப்பை கிடங்கில் வைத்து அழிக்கப்பட்ட குட்கா மற்றும் பான்பராக்
கொடுங்கையூர் குப்பை கிடங்கில் வைத்து அழிக்கப்பட்ட குட்கா மற்றும் பான்பராக் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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இதுமாதிரியான நடவடிக்கையில் பல லட்சம் மதிப்பிலான பான்பராக், ஹான்ஸ், கூல் லிப் போன்ற பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இந்த நிலையில், உணவு பாதுகாப்பு துறையால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள், காவல் துறையால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் மற்றும் ஏற்கனவே பறிமுதல் செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த புகையிலை பொருட்கள் என ரூ. 50 லட்சம் மதிப்புள்ள 5 டன் புகையிலை பொருட்களை சென்னை கொடுங்கையூரில் அமைந்துள்ள குப்பை கிடங்கில் வைத்து அதிகாரிகள் அழித்தனர்.

சென்னை மாவட்ட நியமன அலுவலர் தமிழ்செல்வன் தலைமையில், உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகள் பி.சுந்தரராஜ், மணிமுருகன், அழகுபாண்டி ஆகியோர் மேற்பார்வையில் சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மற்றும் காவல் துறை அதிகாரிகள் ஆகியோர் முன்னிலையில் இந்த தடைச் செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் ஜேசிபி இயந்திரத்தின் உதவியுடன், உரிய வழிகாட்டுதலின்படி குழி தோண்டி புதைத்து அழிக்கப்பட்டன.

TAGGED:

குட்கா பொருட்கள் அழிப்பு
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GUTKHA DESTROYED IN CHENNAI
KODUNGAIYUR GUTKHA

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