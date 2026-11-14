திருவள்ளூர் அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து ரூ.5 லட்சம் திருட்டு - போலீஸ் விசாரணை
இந்த திருட்டு சம்பவம் குறித்து அந்த பகுதியில் உள்ள சிசிடிவியில் பதிவான காட்சிகளை கொண்டு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : November 14, 2026 at 7:50 PM IST
திருவள்ளூர்: தனியார் ஏற்றுமதி நிறுவனத்தின் மேற்பார்வையாளர் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 5 சவரன் நகை, 5 லட்ச ரூபாய் ரொக்கப் பணத்தை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றுள்ளனர்.
திருவள்ளூர் அருகே உள்ள பெரியகுப்பம் சித்தி விநாயகர் கோவில் பின்புறம் உள்ள கிருபானந்த வாரியார் நகரைச் சேர்ந்தவர் சங்கர் (40). இவர் திருவள்ளூரை அடுத்த காக்களூரில் உள்ள ஏற்றுமதி நிறுவனத்தில் மேற்பார்வையாளராக வேலை செய்து வருகிறார். இவரது மனைவி பால தங்கம்மாள். இவர் தனது மனைவி பாலதங்கம்மாள் மற்றும் இரண்டு பிள்ளைகளுடன் அந்த வீட்டில் வசித்து வருகிறார்.
சங்கரின் தந்தை சக்திவேல், சிவகங்கையில் இறந்ததை அடுத்து, சங்கர் தனது குடும்பத்துடன் சிவகங்கைக்கு சென்று விட்டார். இந்நிலையில் நேற்று (நவ.13), சங்கரின் வீட்டுக் கதவு உடைக்கப்பட்டு இருப்பது கண்டு பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் கார்த்திக் என்பவர், தொலைபேசி மூலமாக சங்கருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் காவல் துறைக்கு அவர் தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.
தகவல் கிடைத்து சிவகங்கையில் இருந்து சங்கர் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தபோது, வீட்டின் முன்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டு இருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார். இதுகுறித்து திருவள்ளூர் டவுன் போலீசருக்கு கொடுத்த தகவலின் பேரில், திருவள்ளூர் காவல் ஆய்வாளர் தாமோதரன் உள்ளிட்ட காவல் துறையினர், சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் வந்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்போது வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டு, பீரோவில் வைத்திருந்த 5 சவரன் நகைகள் மற்றும் தந்தையின் சிகிச்சைக்காக வைத்திருந்த 5 லட்ச ரூபாய் ரொக்கப் பணம் ஆகியவை திருடுபோனது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து மோப்ப நாய் வரவழைக்கப்பட்டு கொள்ளை குறித்து தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டது. அதேபோல் கைரேகை நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன. மேலும், இந்த திருட்டு சம்பவம் குறித்து அங்குள்ள சிசிடிவியில் பதிவான காட்சிகளைக் கொண்டு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
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கணவன், மனைவி இருவரும் வேலைக்கு சென்று சிறுக சிறுக சேமித்து வைத்திருந்த பணம் மற்றும் நகை திருடு போன சம்பவம், பெரியகுப்பம் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.