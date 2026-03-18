திமுக கூட்டணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு
Published : March 18, 2026 at 11:04 AM IST
சென்னை: திமுக கூட்டணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்து ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. குறைந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவது எங்கள் கட்சியை சோர்வடைய செய்யாது என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டப் பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், திமுக தனது கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சுவார்த்தையை நடத்தி வருகிறது. கட்சியின் பொருளாளர் டி.ஆர். பாலு தலைமையில் 7 பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டு நடைபெற்று வரும் பேச்சுவார்த்தையில், காங்கிரஸுக்கு 28 தொகுதிகள், மதிமுகவுக்கு 4, கொமதேக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், மனிதநேய மக்கள் கட்சிகளுக்கு தலா 2 தொகுதிகள் இதுவரை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்வதில் தொடர்ந்து இழுபறி நீடித்து வந்தது.
இந்த நிலையில் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் தலைமையிலான பேச்சுவார்த்தை குழு, திமுக தலைவரும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க ஸ்டாலினை இன்று சந்தித்தனர். இந்த சந்திப்பின்போது, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்வது என்ற உடன்படிக்கை கையெழுத்தானது.
அதனைத் தொடர்ந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "நூற்றாண்டு கால இயக்கமான இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, 5 இடங்களில் திமுக தலைமை கூட்டணியில் போட்டியிடுவதற்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது. கடந்த தேர்தலில் 6 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டோம். அதனை விட கூடுதலாக போட்டியிட வேண்டும் என கேட்டோம். அதற்கான தார்மீக உரிமை கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு இருக்கிறது. திமுக கூட்டணியில் பல கட்சிகள் இணைந்திருப்பதால் முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க இந்த ஒப்பந்தத்தில் இன்று கையெழுத்திட்டுள்ளோம்.
குறைந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவது எங்கள் கட்சியை சோர்வடைய செய்யாது. பேச்சுவார்த்தையின் போது திமுகவினர் ஒருபோதும் கட்டளையிடும் வகையிலோ அல்லது சுயமரியாதைக்கு இழுக்கு ஏற்படும் வகையிலோ நடந்து கொள்ளவில்லை. எங்கள் கூட்டணியின் குறியே பாஜகவை வீழ்த்துவது தான்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “நடிகர் ரஜினிகாந்த் குறித்து தவெக தலைவர்களில் ஒருவரான ஆதவ் அர்ஜுனாவின் கருத்துக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கண்டனம் தெரிவித்துக் கொள்கிறது. திமுக எப்போதும் யாரையும் மிரட்டியது இல்லை, பாஜகதான் அதன் கூட்டணி கட்சிகளையும் மிரட்டும்” என்று கூறினார்.
திமுக கூட்டணியில் தற்போது வரை ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான கட்சிகளின் விவரம்
- காங்கிரஸ் -28
- மதிமுக - 4 (3 உதயசூரியன், 1 தனி சின்னம்)
- இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் - 2
- மனிதநேய மக்கள் கட்சி - 2 (உதயசூரியன்)
- கொ.ம.த.க -2 (உதயசூரியன்)
- சிந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி - 5
இதுவரை 43 தொகுதிகளை கூட்டணி கட்சிகளுக்கு திமுக ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. 43 தொகுதிகளில் 7-ல் கூட்டணி கட்சிகள் திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட உள்ளன.