ETV Bharat / state

திமுக கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு

தங்களுக்கு ஆறு தொகுதிகளாவது ஒதுக்க வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தது.

திமுக, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தொகுதி உடன்படிக்கை
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 23, 2026 at 8:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 தொதுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

திமுக - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இடையே நீண்ட இழுபறிக்குப் பின்னர் தொகுதிப் பங்கீடு ஒப்பந்தம் இன்று கையெழுத்தானது.

கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்டுக்கு ஆறு இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது ஐந்து இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

TAGGED:

DMK ALLIANCE
MARXIST COMMUNIST
MK STALIN
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.