திமுக கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு
தங்களுக்கு ஆறு தொகுதிகளாவது ஒதுக்க வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தது.
திமுக, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தொகுதி உடன்படிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 23, 2026 at 8:58 PM IST
சென்னை: திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 தொதுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
திமுக - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இடையே நீண்ட இழுபறிக்குப் பின்னர் தொகுதிப் பங்கீடு ஒப்பந்தம் இன்று கையெழுத்தானது.
கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்டுக்கு ஆறு இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது ஐந்து இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.