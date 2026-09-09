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ரூ.10,021 கோடியில் 5 ரயில்வே திட்டங்கள்; 540 கி.மீ. ரயில் பாதை விரிவாக்கம் - மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்

இந்த திட்டத்தால், திண்டுக்கல் வழியாக மதுரை மற்றும் தென் மாவட்டங்களை இணைக்கும் ரயில் போக்குவரத்து வலையமைப்பில் கூடுதல் பாதை திறன் உருவாகும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2026 at 8:46 PM IST

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மதுரை: தமிழ்நாட்டில் சேலம் – கரூர் – திண்டுக்கல், ஓசூர் – ஓமலூர் ஆகிய வழித்தடங்கள் உட்பட 4 மாநிலங்களில் மொத்தம் ரூ.10,021 கோடி மதிப்பீட்டில் 5 முக்கிய ரயில்வே பல்வழிப்பாதை திட்டங்களுக்கு மத்திய அமைச்சரவைக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இந்த திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாடு, ஆந்திரப் பிரதேசம், கர்நாடகா மற்றும் தெலங்கானா மாநிலங்களில் 17 மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய இந்த திட்டங்கள் மூலம், இந்திய ரயில்வேயின் தற்போதைய பாதை வலையமைப்பில் சுமார் 540 கி.மீ. கூடுதலாக உருவாக்கப்படும். இந்த திட்டங்கள் அனைத்தும் 2029–30ஆம் ஆண்டுக்குள் நிறைவு செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.

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ஓசூர்–ஓமலூர் இரட்டை ரயில் பாதை – 147 கி.மீ

ஓசூர் முதல் ஓமலூர் வரை 147 கி.மீ. தூரத்திற்கு இரட்டை ரயில் பாதை அமைக்கப்பட உள்ளது. தொழில், சரக்கு போக்குவரத்து அதிகம் நடைபெறும் இந்த வழித்தடத்தின் திறன் இதன் மூலம் அதிகரிக்கும்.

சேலம்–கரூர்–திண்டுக்கல் இரட்டை ரயில் பாதை – 159 கி.மீ.

சேலம்–கரூர்–திண்டுக்கல் இடையே 159 கி.மீ. நீளத்திற்கு இரட்டை ரயில் பாதை அமைக்கப்பட உள்ளது. இந்த வழித்தடம் தென் தமிழகத்திற்கான முக்கிய ரயில் இணைப்புகளில் ஒன்றாக இருப்பதால், ரயில்களின் இயக்கத் திறன் அதிகரிப்பதுடன், சரக்கு மற்றும் பயணிகள் ரயில்களின் இயக்கத்தில் ஏற்படும் நெரிசல் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
அரக்கோணம்–ரேணிகுண்டா 3 மற்றும் 4-வது ரயில் பாதை – 77 கி.மீ.

அரக்கோணம்–ரேணிகுண்டா இடையே 77 கி.மீ. நீளத்திற்கு 3 மற்றும் 4-வது ரயில் பாதைகள் அமைக்கப்பட உள்ளன. இதன் மூலம் சென்னை மற்றும் வட தமிழகத்திலிருந்து திருப்பதி உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகளுக்கான ரயில் போக்குவரத்து திறன் அதிகரிக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், கர்நாடகாவில் வைட்ஃபீல்டு–பங்காருப்பேட்டை 3 மற்றும் 4-வது பாதை – 47 கி.மீ., தெலங்கானாவில் செகந்திராபாத் (கட்கேசர்)–காஜிபேட் பல்வழிப்பாதை – 110 கி.மீ. ஆகிய திட்டங்களுக்கும் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

2,121 கிராமங்கள் – 52 லட்சம் மக்கள் பயன்

இந்த 5 திட்டங்களின் மூலம் சுமார் 52 லட்சம் மக்கள் வசிக்கும் 2,121 கிராமங்கள் பயனடையும். ரயில் பாதைகளின் திறன் அதிகரிப்பதால் ரயில்களின் இயக்கம் சீராகி, தாமதம் மற்றும் வழித்தட நெரிசல் குறைவதுடன், பயணிகள் மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்து மேம்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மதுரை உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம்

சேலம் – கரூர் – திண்டுக்கல் இரட்டை ரயில் பாதை திட்டம், தென் தமிழகத்தின் ரயில் போக்குவரத்து கட்டமைப்பில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

குறிப்பாக, திண்டுக்கல் வழியாக மதுரை மற்றும் தென் மாவட்டங்களை இணைக்கும் ரயில் போக்குவரத்து வலையமைப்பில் கூடுதல் பாதை திறன் உருவாகும் நிலையில், எதிர்காலத்தில் பயணிகள் மற்றும் சரக்கு ரயில்களின் இயக்கத்தை அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்பு உருவாகும்.

சரக்கு போக்குவரத்திலும் முன்னேற்றம்

இந்த வழித்தடங்கள் நிலக்கரி, சிமென்ட், இரும்பு மற்றும் எஃகு, கன்டெய்னர்கள், ஆட்டோ மொபைல்கள், உணவு தானியங்கள், பெட்ரோலியப் பொருட்கள், உரங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களின் போக்குவரத்துக்கு முக்கியமானவை. திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்ட பின்னர் ஆண்டுக்கு சுமார் 47 மில்லியன் டன் கூடுதல் சரக்கு போக்குவரத்து திறன் உருவாகும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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சுற்றுலா தலங்களுக்கும் ரயில் இணைப்பு மேம்படும்

இந்த திட்டங்களால் திருப்பதி, திருத்தணி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில், திருச்சானூர் பத்மாவதி அம்மன் கோவில், கோலார் கோல்டு ஃபீல்ட்ஸ், ஒகேனக்கல், ஓசூர் கோட்டை, மேட்டூர் அணை, கொடைக்கானல் மலைப்பகுதி, சத்தியமங்கலம் வனவிலங்கு சரணாலயம், நாமக்கல் உள்ளிட்ட பல்வேறு சுற்றுலா மற்றும் ஆன்மிகத் தலங்களுக்கு ரயில் இணைப்பு மேம்படும்.

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் எரிபொருள் சேமிப்பு

ரயில் போக்குவரத்து சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த மற்றும் எரிசக்தி திறன் கொண்ட போக்குவரத்து முறையாக இருப்பதால், இந்த திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படுவதன் மூலம் ஆண்டுக்கு சுமார் 8 கோடி லிட்டர் எண்ணெய் இறக்குமதி குறையும் என்றும், சுமார் 42 கோடி கிலோ கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேற்றம் குறையும். இது சுமார் 2 கோடி மரங்களை நடுவதற்கு சமமான சுற்றுச்சூழல் பலனை வழங்கும்.

பிரதமரின் கதிசக்தி திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும்

இந்த ரயில்வே திட்டங்கள் பிரதமரின் கதிசக்தி தேசிய பெருந்திட்டத்தின் கீழ் ஒருங்கிணைந்த திட்டமிடல் மற்றும் பல்முனை இணைப்பை மேம்படுத்தும் நோக்கில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளன என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

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