மது அருந்த பணம் கேட்டு தகராறு செய்த ரவுடி - கல்லால் அடித்து கொலை - 5 பேர் கைது
பெரும்பாக்கம் போலீசார் விசாரணையில் கொலை செய்யப்பட்ட கார்த்திகேயன் பல்வேறு வழக்குகளில் சிறை சென்று வந்தவர் என்பது தெரியவந்தது.
Published : January 24, 2026 at 11:25 AM IST
சென்னை: வேளச்சேரியை அடுத்த பெரும்பாக்கத்தில் மது அருந்த பணம் கேட்டு தகராறு செய்த ரவுடியை கொலை செய்த சம்பவத்தில் 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
பெரும்பாக்கம் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட எழில் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கார்த்திகேயன் (27). இவர் மீது அடிதடி, திருட்டு உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் காவல் நிலையங்களில் உள்ளன. இவர் அதே பகுதியில் உள்ள U பிளாக் குடியிருப்பு அருகே உள்ள பூங்காவில் நேற்று முன்தினம் இரவு விஜயகுமார், கார்த்திக், சரத்குமார், சரண்ராஜ், குமார் ஆகிய 5 பேருடன் மது அருந்தியுள்ளார்.
அப்போது மது போதையில் சரத்குமார், விஜயகுமார் இருவரும் இணைந்து கார்த்திகேயனிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாக தெரிகிறது. ஒருகட்டத்தில், வாக்குவாதம் கைகலப்பாக மாறியதை அடுத்து, கார்த்திகேயகனை அவர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர். மேலும், மது பாட்டில்களாலும், கற்களாலும் அவரை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் பலத்த காயமடைந்த கார்த்திகேயன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த பெரும்பாக்கம் போலீசார், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று உடலை கைப்பற்றி
தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், இதுதொடர்பான விசாரணையில் கொலைக்கான காரணம் தெரியவந்தது. அதாவது, சம்பவ தினத்தன்று காலையில் கார்த்திகேயன் அப்பகுதியில் நடந்து சென்றுள்ளார். அப்போது அங்கு நின்றிருந்த குமார் என்பவரிடம் மது அருந்த பணம் கேட்டுள்ளார். அதற்கு குமார் தன்னிடம் பணம் இல்லை எனக் கூறிய நிலையில், இருவருக்கும் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. பின்னர் குமார் அங்கிருந்து சென்றுவிட்டார்.
ஆனால், கார்த்திகேயனை பழிவாங்கும் எண்ணத்துடன் அன்றிரவு குமார் தனது நண்பர்களுடன் இணைந்து அவரை தேடியுள்ளார். அப்போது கார்த்திகேயன் யூ பிளாக் பார்க்கில் மது அருந்திக் கொண்டிருப்பதாக அவர்களுக்கு தகவல் கிடைத்தது. அங்கு சென்ற குமார் உள்ளிட்ட அவரது நண்பர்கள் 5 பேர், கார்த்திகேயனுடன் நைசாக அமர்ந்து மது அருந்தியுள்ளனர். இதில் கார்த்திகேயனுக்கு போதை அதிகமானதும், அவரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து, அவரது தலையில் கல்லை போட்டு அவர்கள் கொலை செய்ததது போலீசாருக்கு தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, கார்த்திகேயனை கொலை செய்த எழில் நகர் பகுதியை சேர்ந்த விஜயகுமார், கார்த்திக், சரத்குமார், சரண்ராஜ் உள்ளிட்ட 5 பேரையும் போலீசார் கைது செய்து, அவர்கள் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.