குளறுபடியால் ஒத்தி வைக்கப்பட்ட குருப் 2 தேர்வு: 5 பேர் மீது பாய்ந்தது நடவடிக்கை
துணைச் செயலாளர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. வருங்காலங்களில் இத்தகைய தவறுகள் நடைபெறாத வகையில் கூடுதலான வழிமுறைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என டிஎன்பிஎஸ்சி செயலாளர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : February 13, 2026 at 7:10 PM IST
சென்னை: குருப் 2 தேர்வு ஒத்தி வைக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் 5 பேரை பணியிடைநீக்கம் செய்து டிஎன்பிஎஸ்சி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் (TNPSC) குரூப்-2 மற்றும் 2A பதவிகளில் 828 காலி பணியிடங்களுக்கான முதல்நிலைத் தேர்வு கடந்த செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற்றது. இதற்கான முடிவு டிசம்பரில் வெளியான நிலையில், குரூப்-2 பதவிகளுக்கு நடந்த தேர்வில் 1,126 பேரும், குரூப்-2A-ல் 9,457 பேரும் தகுதி பெற்றதாக டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்தது. அவர்களுக்கான முதன்மைத் தேர்வு பிப்ரவரி 8 ஆம் தேதி நடைபெறவிருந்தது.
இதற்காக, தமிழ்நாடு முழுவதும் 38 மையங்கள் அமைக்கப்பட்ட நிலையில், சென்னையில் மட்டும் நந்தனம் அரசு கலைக் கல்லூரி, சென்னை மாநிலக் கல்லூரி, அரும்பாக்கம் டிஜி வைஷ்ணவா கல்லூரி உள்ளிட்ட 7 தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, சென்னை மாநிலக் கல்லூரியில் அமைக்கப்பட்ட 2 தேர்வு மையங்களில் 1,800 மாணவர்களும், அரும்பாக்கம் டிஜி வைஷ்ணவா கல்லூரியில் 3 மையங்களில் 600 மாணவர்களும் தேர்வு எழுத ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், ஹால் டிக்கெட்டில் இடம் பெற்றிருந்த தேர்வு மையம் தொடர்பான தவறான தகவலால் பெரும் குளறுபடி ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து, மாநிலம் முழுவதும் குரூப் 2 தேர்வு ஒத்தி வைக்கப்படுவதாக டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்தது.
அதனை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் ரத்து செய்யப்பட்ட இரண்டு தேர்வுகளும் மார்ச் 15 ஆம் தேதி நடத்தப்படும் என்று அறிவித்தது.
இந்த நிலையில், குளறுபடியால் குரூப் 2 தேர்வு ஒத்தி வைக்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக 5 பேர் மீது டிஎன்பிஎஸ்சி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இது தொடர்பாக டிஎன்பிஎஸ்சி செயலாளர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில், "பிப்ரவரி 8 ஆம் தேதி நடைபெற இருந்த தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டது தொடர்பாக விரிவான விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு தொடர்புடையவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து ஆரம்பகட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில் உதவிப் பிரிவு அலுவலர் மற்றும் ப்ரோகிராமர்கள் 2 பேர், பிரிவு அலுவலர்கள் 2 பேர் மற்றும் ஒரு சார் செயலாளர் ஆகியோர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், துணைச் செயலாளர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இனி வருங்காலங்களில் இத்தகைய தவறுகள் நடைபெறாத வகையில் கூடுதலான வழிமுறைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.