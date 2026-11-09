திருவண்ணாமலை அருகே பெரும் சோகம்; ஏரியில் மூழ்கி 4 சிறுமிகள் உள்பட 5 பேர் உயிரிழப்பு
காப்பகத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சிறுமிகள் தங்கிப் படித்து வரும் நிலையில், அவர்களில் பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் காப்பகத்தை விட்டு வெளியேறி ஏரிப் பகுதிக்கு சென்றது எப்படி? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
Published : November 9, 2026 at 5:33 PM IST
திருவண்ணாமலை: அரசு காப்பகத்தில் தங்கியிருந்த 4 சிறுமிகள் ஏரியில் குளிக்கச் சென்ற போது எதிர்பாராத விதமாக நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர்.
திருவண்ணாமலை – பெரும்பாக்கம் சாலையில் உள்ள ஆணாய்பிறந்தான் கிராமத்தில் சமூகப் பாதுகாப்புத் துறையின் கீழ் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு சார்பில் அரசு காப்பகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தக் காப்பகத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சிறுமிகள் தங்கிப் படித்து வருகின்றனர். இங்கு தங்கியுள்ள சிறுமிகளுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த அரசு காப்பகத்தின் பின்புறத்தில் சமுத்திரம் ஏரி உள்ளது. திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அண்மையில் பெய்த தொடர் மழை காரணமாக இந்த ஏரியில் தற்போது அதிக அளவில் தண்ணீர் நிரம்பியுள்ளது. ஏரியில் சில பகுதிகள் ஆழமாகவும், சகதிகள் நிறைந்தும் காணப்படுகின்றன.
இந்நிலையில், தீபாவளி பண்டிகை முடிவடைந்த நிலையில் இன்று நண்பகல் அரசு காப்பகத்தில் தங்கியிருந்த பத்துக்கும் மேற்பட்ட சிறுமிகள் ஏரிப் பகுதிக்குச் சென்றுள்ளனர். அப்போது அவர்களில் சிலர் ஏரியில் இறங்கி குளித்துள்ளனர். எதிர்பாராதவிதமாக ஏரியின் ஆழமான பகுதியில் சிக்கிய விஜயலட்சுமி (16), அல்லி (14), பூமிகா (13), வள்ளியம்மாள் (16) ஆகிய நான்கு சிறுமிகளும் தண்ணீரில் மூழ்கத் தொடங்கியுள்ளனர்.
இதைக் கண்டதும் அதிர்ச்சியடைந்த காப்பக ஊழியர் தேன்மொழி, நீரில் தத்தளித்த சிறுமிகளைக் காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் உடனடியாக ஏரியில் குதித்துள்ளார். ஆனால், சிறுமிகளைக் காப்பாற்ற முயன்ற அவரும், சிறுமிகள் 4 பேரும் ஏரியில் இருந்த சகதியில் சிக்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
இது குறித்து தகவல் அறிந்த திருவண்ணாமலை மேற்கு காவல் நிலைய போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து ஏரியில் மூழ்கி உயிரிழந்த ஐந்து பேரின் உடல்களையும் கைப்பற்றி போலீசார், திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், இந்த விபத்து தொடர்பாக சம்பவ இடத்தில் இருந்தவர்களிடமும், காப்பக நிர்வாகத்தினரிடமும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
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காப்பகத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சிறுமிகள் தங்கிப் படித்து வரும் நிலையில், அவர்களில் பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் காப்பகத்தை விட்டு வெளியேறி ஏரிப் பகுதிக்கு சென்றது எப்படி? ஏரியில் குளிக்கச் சென்ற போது பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தனவா? என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.
இதனிடையே சிறுமிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட சமூகப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும், இது போன்ற துயரச் சம்பவங்கள் இனி நடைபெறாத வகையில் காப்பகங்களில் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளைத் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.