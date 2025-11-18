ETV Bharat / state

இடப்பிரச்சனையில் சிறுமிகள் உள்பட 5 பேர் மீது மண்வெட்டியால் தாக்குதல்; நெல்லையில் மீண்டும் பரபரப்பு!

சிகிச்சைக்குப் பிறகு ஆம்புலன்ஸில் கூட்டிச் செல்லப்பட்ட மாரிமுத்து குடும்பத்தார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 18, 2025 at 1:32 PM IST

திருநெல்வேலி: அம்பாசமுத்திரம் அருகே முன்விரோதம் காரணமாக ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சிறுமிகள் உட்பட 5 பேரின் தலையை மண்வெட்டியால் உடைத்த விவகாரம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் அருகேயுள்ள செட்டிமேடு என்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மாரிமுத்து (40) மற்றும் செல்வின் (35). இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே இடப் பிரச்சனை காரணமாக ஏற்கெனவே முன் விரோதம் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் நேற்று (நவ.17) மாலை அப்பகுதியில் மண் அள்ளுவது தொடர்பாக மீண்டும் இருவருக்குள்ளும் தகராறு ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இருவரும் மாறி மாறி தரக்குறைவாக பேசிக்கொண்ட நிலையில் ஒரு கட்டத்தில் மாரிமுத்து குடும்பத்தினருக்கும் செல்வின் தரப்பினருக்கும் இடையே கைகலப்பு ஏற்பட்டு, மாறி மாறி தாக்கிக் கொண்டதாக தெரிகிறது. இதில் மாரிமுத்து, அவரது மகன் நதீஷ் (20), மகள்கள் நதியா (15), செலிசியா (13) மற்றும் மாரிமுத்துவின் மாமியார் ஆவுடையம்மாள் ஆகிய 5 பேரையும் மண்வெட்டியைக் கொண்டு தலைப்பகுதியில் செல்வின் தரப்பினர் சரமாரியாக தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், பலத்த காயமடைந்த 5 பேரையும் அக்கம்பக்கத்தினர் மீட்டு அம்பாசமுத்திரம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். அங்கு 5 பேருக்கும் முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், மேல்சிகிச்சைக்காக நெல்லை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.

இதையும் படிங்க: சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ.1.01கோடி கஞ்சா பறிமுதல்; வடமாநில இளம்பெண் கைது!

இந்த இருதரப்பு மோதலில் மாரிமுத்து குடும்பத்தினருக்கு மட்டுமல்லாமல் செல்வினுக்கும் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அவரும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இச்சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்த விக்கிரமசிங்கபுரம் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு உடனடியாகச் சென்று விசாரித்ததுடன், மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களிடமும் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

நேற்று முன்தினம் தான், நெல்லை மாவட்டம் கூடங்குளத்தில் மீனவர்களிடையே மண்ணெண்ணெய் வாங்குவதில் பிரச்சனை ஏற்பட்டு கடும் மோதல் ஏற்பட்டதில் 6 பேருக்கு அரிவாள் வெட்டு விழுந்தது. இச்சம்பவத்தால் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி அடங்குவதற்கு முன்பே, அடுத்து சிறுமிகள் உட்பட 5 பேர் மண்வெட்டியால் தாக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் குற்றச் சம்பவங்கள் அதிகம் நடைபெறுகிற மாவட்டங்களில் ஒன்றாக திருநெல்வேலி இருப்பதாக சொல்லப்படும் நிலையில் அங்கு இதுபோன்ற வெட்டு, குத்து, கொலை போன்ற சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடந்தேறி வருகின்றன.

TAGGED:

SHOVEL ATTACK
LAND ISSUE
NELLAI ATTACKING CASE
மண்வெட்டியால் தாக்குதல்
NELLAI CRIME

