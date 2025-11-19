ETV Bharat / state

எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை கவிழ்க்க சதி? 5 பேரை கைது செய்த ரயில்வே போலீசார்!

மது போதையில் ரயில் தண்டவாளத்தில் இரும்பு கம்பியை வைத்து பெரும் விபத்தை ஏற்படுத்த முயன்ற இளைஞர்களை ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை போலீசார் கையும் களவுமாக பிடித்தனர்.

பல்லவன் எக்ஸ்பிரஸ்
பல்லவன் எக்ஸ்பிரஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 19, 2025 at 3:51 PM IST

விழுப்புரம்: மேல்பாக்கம் அருகே பல்லவன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை கவிழ்க்க முயன்ற 5 பேரை ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை போலீசார் கைது செய்தனர்.

நவம்பர் 9 ஆம் தேதி சென்னையில் இருந்து காரைக்குடிக்குப் பல்லவன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது திண்டிவனத்தை அடுத்த பேரணி அருகே மாலை சுமார் 6.30 மணி அளவில் ரயில் வரும் போது தண்டவாளத்தில் வினோதமான சத்தம் கேட்டது. அதனால் அதிர்ச்சியடைந்த ரயில் பைலட் (Loco Pilot) உடனடியாக ரயிலை நிறுத்தினர்.

தொடர்ந்து இது குறித்து காட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனை அடுத்து சம்பவ இடத்திற்குச் சென்ற அதிகாரிகள் ரயில் தண்டவாளம் முழுவதும் சோதனை செய்தனர். அதில் எந்த ஒரு பொருளும் இல்லாததால் ரயிலை மெதுவாக எடுக்க அறிவுறுத்தினர். அதன்பேரில் பல்லவன் எக்ஸ்பிரஸ் அங்கிருந்து சுமார் 3 மணி நேரம் தாமதமாக காரைக்குடிக்கு புறப்பட்டுச் சென்றது.

இதனிடையே ரயிலில் வினோதமான சத்தம் வந்த பேரணி பகுதியில் தண்டவாளத்தில் ஏதேனும் விரிசல்கள் உள்ளதா ? என அதிகாரிகள் தொடர்ந்து சோதனையில் ஈடுபட்டு வந்தனர். அப்போது, திண்டிவனம் அடுத்த மேல்பாக்கம் அருகே ரயில்வே தண்டவாளமானது சேதமடைந்ததை பார்த்து அதிகாரிகள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். உடனடியாக அங்கிருந்த சிசிடிவி காட்சிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆதாரங்களை ஆய்வு செய்து வந்தனர்.

ரயில் தண்டவாளம்
ரயில் தண்டவாளம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதில், மேல்பாக்கம் அருகே இருந்த ரயில்வே தண்டவாளத்தில் 5 பேர் அமர்ந்து, மது அருந்தியது சிசிடிவி காட்சிகள் மூலம் உறுதியானது. இதையடுத்து அந்த ஐந்து பேரையும் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை போலீசார் அழைத்து வந்து, காவல் நிலையத்தில் வைத்து விசாரணை செய்தனர். அந்த விசாரணையில் குடிபோதையில் 5 பேரும் ரயில்வே தண்டவாளத்தில் இரும்பு கம்பியை வைத்து ரயிலை கவிழ்க்க சதி திட்டம் தீட்டியது தெரிய வந்தது.

இதையும் படிங்க: சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்கு விரையும் அரக்கோணம் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை!

விசாரணையில் அவர்கள் பீகாரைச் சேர்ந்த அபிஷேக் குமார், ஆகாஷ் குமார், பாபுலால் குமார், தீபக் குமார், ராஜாராம் என தெரிய வந்தது. அவர்களை ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீசார் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜார்படுத்தினர். தொடர்ந்து அவர்கள் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்பேரில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

இந்நிலையில் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் 5 பேர் தானா? அல்லது வேறு யாரேனும் உள்ளனரா? எதற்காக இதை செய்தனர்? போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

