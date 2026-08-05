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தமிழக பட்ஜெட் 2026: கவனம் ஈர்த்த 5 திட்டங்கள்!

தமிழக பட்ஜெட்டில், பிறந்த குழந்தை முதல் முதியவர் வரை அனைத்து தரப்பினரும் பயன்பெறும் அறிவிப்புகளும், பெண்களை கவரும் திட்டங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.

முதலமைச்சர் விஜய் உடன் நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன்
முதலமைச்சர் விஜய் உடன் நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் (@TNDIPRNEWS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 7:00 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி இருந்த தவெக அரசின் முதல் பொது பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் சட்டப்பேரவையில் இன்று தாக்கல் செய்திருக்கிறார்.

'ஆண்டுக்கு 6 வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்கள் இலவசம், மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2,500ஆக உயர்த்தப்படும், அனைத்து பேருந்துகளிலும் மகளிர் இலவச பயணம்' போன்ற தவெகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் தான் புதிய அரசின் இந்த பட்ஜெட் மீதான பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு முக்கிய காரணம்.

ஆனால் இந்த எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் அளவுக்கான அறிவிப்புகள் இன்றைய பட்ஜெட்டில் இடம் பெறவில்லை என்றாலும், பிறந்த குழந்தை முதல் முதியவர் வரை அனைவரும் பயன் பெறும் அறிவிப்புகளும், பெண்களை கவரும் திட்டங்களும் நிதிநிலை அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளன.

இது மட்டுமன்றி, செயற்கை நுண்ணறிவு(ஏஐ), இயந்திரவழி கற்றல் (மெஷின் லியர்னிங்) போன்ற அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை கைக்கொண்டு பாடத்திட்டங்களை உருவாக்குவது தொடர்பான அறிவிப்புகளும் பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றுள்ளன.

இவற்றில் வெகுஜன மக்களின் கவனம் பெற்ற 5 முக்கிய பட்ஜெட் அறிவிப்புகளை பற்றி இங்கு பார்ப்போம்.

8 கிராம் அண்ணன் சீர்

தமிழ்நாட்டில் ஏழைப் பெண்களின் திருமணச் சுமையைக் குறைக்கவும், பெண் கல்வியை ஊக்குவிக்கவும் தொடங்கப்பட்ட திருமண உதவித் திட்டம், கடந்த 4 ஆண்டுகளில் பல்வேறு மாற்றங்களை சந்தித்துள்ளது.

கடந்த 1989-ல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை படித்த ஏழை பெண்களுக்கு திருமண நிதியுதவியாக ரூ.5,000 வழங்கும் திட்டத்தை அப்போதைய முதலமைச்சர் கருணாநிதி தொடங்கி வைத்தார். பின்னர் அந்த தொகை, 10,000 ரூபாய், 15,000 ரூபாய், 20,000 ரூபாய் என உயர்த்தப்பட்டது.

2011-ல் ஆட்சிக்கு வந்த ஜெயலலிதா திட்டத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார். அதாவது, 10-ஆம் வகுப்பு வரை படித்த பெண்களுக்கு 25,000 ரூபாயுடன் 4 கிராம் தங்கமும் வழங்கினார்.

2016-ல் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்த ஜெயலலிதா 4 கிராம் தங்கத்திற்குப் பதிலாக 8 கிராம் தங்கம் வழங்கும் திட்டத்தை தொடங்கினார்.

2021-ல் ஆட்சிக்கு வந்த மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு, பெண்களுக்கு தங்கம் வழங்குவதை விட அவர்களின் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்று கருதி, அரசு பள்ளிகளில் படித்து உயர்கல்வியில் சேரும் மாணவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,000 வழங்கும் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தது.

இந்நிலையில் ஏழை பெண்களின் திருமணத்திற்கு "அண்ணனின் சீராக" 8 கிராம் தங்கமும் ஒரு பட்டுப்புடவையும் வழங்கப்படும்" என்று தேர்தலின் போது தவெக அறிவித்திருந்தது.

தேர்தலில், தவெக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்ததைத் தொடர்ந்து, நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் தாக்கல் செய்துள்ளபட்ஜெட்டில், 'அண்ணன் சீர் திட்டம்' என்ற பெயரில் இந்த வாக்குறுதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்திற்காக ரூ. 812 கோடி நிதியும் ஒதுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் மரிய வில்சன் தமது பட்ஜெட் உரையில் தெரிவித்துள்ளார்.

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்

"தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்" திட்டமும், பெண்களை கவரும் முக்கியமான ஒரு திட்டமாகும். இந்த திட்டத்தின்படி, அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்குத் தமிழக அரசின் சார்பில் இலவசமாகத் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும்.

தவெகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் ஒன்றாக அறிவிக்கப்பட்ட இந்த திட்டம், தற்போது தமிழக பட்ஜெட்டில் சேர்க்கப்பட்டு முதல்கட்டமாக ரூ.560 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த திட்டத்தின்படி, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும், பாரம்பரியத் தமிழ் முறைப்படி தாய்மாமன் சீர் செய்யும் விதமாக 1 கிராம் எடையுள்ள தங்க மோதிரம் பரிசாக வழங்கப்படும்.

இந்த திட்டத்தை, பேரறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்த நாளான வரும் செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி முதலமைச்சர் விஜய் முறைப்படி தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.

அதிநவீன மிதிவண்டி திட்டம்

தமிழ்நாட்டில் மாணவர்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டி வழங்கும் திட்டம், நீண்டகாலமாக செயல்பாட்டில் உள்ளது.

இத்திட்டம், தமிழ்நாட்டில் முதன்முதலில் 2001-02-ல், எஸ்.சி. எஸ்.டி. மாணவிகளுக்காகத் தொடங்கப்பட்டு, பின்னர் 11ஆம் வகுப்பு படிக்கும் அனைத்து அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது.

பல ஆண்டுகளாக இத்திட்டம் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், தற்போதைய தவெக கூட்டணி அரசு, பாதுகாப்பு அம்சங்களுடன் ‘அதிநவீன மிதிவண்டி திட்டமாக’ தரம் உயர்த்தி அறிவித்துள்ளது.

இதுவரை, வழங்கப்பட்டு வந்த சாதாரண மிதிவண்டிகளுக்குப் பதிலாக, இனி மாணவர்களின் சாலைப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் தலைக்கவசம், குடிநீர் பாட்டில் வைக்கும் வசதிகளுடன் கூடிய பிராண்டட் அதிநவீன மிதிவண்டிகள் வழங்கப்படும்.

இத்திட்டத்திற்காக, நடப்பு நிதியாண்டில் பட்ஜெட்டில் ரூ. 277 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தினால், தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில் 11-ஆம் வகுப்பு பயிலும் 5.32 லட்சம் மாணவ, மாணவிகள் பயன்பெறுவர்.

தமிழ்நாட்டில் "அறிவகம்" ஏஐ நகரம்

தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையை வெகு விரைவில் கையாண்ட மாநிலங்களின் வரிசையில் தமிழ்நாட்டுக்கு முக்கிய இடம் உள்ளது. ஐடி நிறுவனங்கள் அதிகமுள்ள நகரங்களின் வரிசையில் பெங்களூரு, மும்பை, ஹைதராபாத்திற்கு அடுத்த இடத்தில் சென்னை உள்ளது.

இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டை உலகளாவிய தொழில்நுட்ப மையமாக மாற்றும் நோக்கில் ‘அறிவகம்’ என்ற பெயரில், இந்தியாவின் முதல் பிரத்யேக ஏஐ மற்றும் புத்தாக்க நகரம் அமைக்கப்படும் என்று பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது வெறும் ஐடி பூங்காவாக இல்லாமல், ஒரு பிரத்யேக ஏஐ பல்கலைக்கழகம், ஒரு சர்வதேச திறன் மேம்பாட்டு மையம், செமிகண்டக்டர் மற்றும் ஹார்டுவேர் பரிசோதனை ஆய்வகம்,ஏஐ ஆராய்ச்சி மையங்கள், நிறுவனங்களின் அலுவலகங்கள் ஆகியவற்றை இணைக்கும் ஒரு பிரம்மாண்ட சுயசார்பு நகரமாக வடிவமைக்கப்பட உள்ளது.

இந்த திட்டத்திற்கான சாத்தியக்கூறு ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்காக முதற்கட்டமாக ரூ. 5 கோடி நிதி பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

'வெற்றி' வீடு திட்டம்

தமிழ்நாட்டில் கூரை மற்றும் குடிசை வீடுகளில் வசிக்கும் ஏழை எளிய மக்களுக்குப் பாதுகாப்பான கான்கிரீட் வீடுகளைக் கட்டித் தரும் நோக்கில், வெற்றி வீடு திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முந்தைய திமுக ஆட்சியில் கிராமப்புற ஏழைகளுக்காகச் செயல்படுத்தப்பட்டு வந்த ‘கலைஞர் கனவு இல்லம்’ திட்டமானது, தற்போது தவெக ஆட்சியில் சில கூடுதல் நிதிப் பங்களிப்புகள் மற்றும் மாற்றங்களுடன் 'வெற்றி வீடு திட்டம்' எனப் பெயர் மாற்றப்பட்டுத் தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

இதற்கு முன் வீடு ஒன்றிற்கு வழங்கப்பட்டு வந்த அலகுத் தொகை ரூ. 3.10 லட்சத்திலிருந்து ரூ. 5 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தை மாநிலம் முழுவதும் முழுமையாகச் செயல்படுத்துவதற்காக முதற்கட்டமாக ரூ. 3,500 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் ஆண்டிலேயே, ஊரகப் பகுதிகளில் தகுதியான ஏழைக் குடும்பங்களை அடையாளம் கண்டு, 70,000 புதிய வீடுகள் கட்டுவதற்கு முறைப்படி ஒப்புதல் அளிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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