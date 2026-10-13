ஒருதலை காதல் செய்த இளைஞர் அடித்து கொல்லப்பட்ட சம்பவம்; கன்னியாகுமரியில் 5 பேர் கைது
தனிப்படை போலீசார் தீவிர வேட்டையில் ஆண்டனிராஜின் கொலையில் சம்பந்தப்பட்ட 5 பேரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
Published : October 13, 2026 at 3:20 PM IST
கன்னியாகுமரி: கொட்டாரம் அருகே உள்ள பெரியவிளை பகுதியில் இளம்பெண் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டதற்கு இளைஞர் தான் காரணம் எனக் கூறி அவரை பெண்ணின் உறவினர்கள் அடித்து கொலை செய்த கொடூர சம்பவத்தில் 5 பேரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கொட்டாரத்தை அடுத்த பெரியவிளை ஊரைச் சேர்ந்தவர் ஆண்டனி ராஜ். 25 வயதான இவர், அதே ஊரைச் சேர்ந்த முன்னாள் ராணுவ வீரர் ஞானசெல்வம் என்பவரின் மகள் ஏஞ்சல் என்பவரை ஒருதலையாக காதலித்து வந்துள்ளார். கல்லூரி படிப்பை முடித்துள்ள ஏஞ்சல், தினமும் வேலைக்கு சென்று வரும்போதெல்லாம் ஆண்டனி ராஜ் அவரை பின்தொடர்ந்து வந்து காதலிப்பதாக கூறி தொந்தரவு செய்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து கன்னியாகுமரி காவல் நிலையத்தில் ஏஞ்சல் குடும்பத்தார் புகார் அளித்தபோதும், ஆண்டனிராஜ் விடாமல் தொல்லை கொடுத்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் மனஉளைச்சலுக்கு ஆளான ஏஞ்சல், அக்டோபர் 11ஆம் தேதி இரவு வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் விபரீத முடிவு எடுத்து உயிரை மாய்த்துக்கொண்டார். இந்த விபரீத முடிவுக்கு ஆண்டனிராஜ் தான் காரணம் என கருதிய ஏஞ்சல் குடும்பத்தினர், அவரது குடும்பத்தார் கடுங்கோபத்தில் இருந்து வந்துள்ளனர். இந்த நிலையில், ஏஞ்சலின் இறந்தது குறித்து தகவலறிந்த ஆண்டனி ராஜ் அவரின் முகத்தை கடைசியாக பார்ப்பதற்காக அங்கு வந்துள்ளார்.
அவரை கண்டதும் ஆத்திரமடைந்த ஏஞ்சலின் குடும்பத்தார், கட்டை மற்றும் கல்லால் கடுமையாக தாக்கியுள்ளனர் என போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. இதில் பலத்த காயமடைந்த ஆண்டனிராஜ் ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்து கீழே விழுந்து, சம்பவ இடத்திலேயே இறந்ததாக தெரிகிறது. உடனே அவரை தாக்கிய அனைவரும் அங்கிருந்து தப்பியோடி உள்ளனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து ஏஞ்சல் வீட்டுக்குச் சென்ற போலீசார் அங்கிருந்தவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும், சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கன்னியாகுமரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அன்ஷூல் நாகர் விசாரணை நடத்தி, இருவரது உடலையும் மீட்டு உடற்கூறு ஆய்வுக்காக ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தார்.
மேலும் இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், இளைஞரை அடித்துக்கொன்றவர்களை பிடிக்க, தனிப்படை அமைத்து உத்தரவிட்டார்.
தீவிர விசாரணையில் இறங்கிய தனிப்படை போலீசார், இளம்பெண்ணின் உறவினர்கள் சிலரிடம் விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் ரவி செல்வன் (வயது 56), இயேசு நேச செல்வன் (வயது 58), வினிஸ் (வயது 22), பெபின் (வயது 26), டெனிஸ் (வயது 21) ஆகிய ஐந்து பேர் ஆண்டனிராஜின் மரணத்திற்கு காரணமானவர்கள் என தெரிய வந்ததையடுத்து, அவர்களை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.