காவலர் குடியிருப்பில் இளைஞர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம்; 5 பேர் கைது! விசாரணையில் வெளிவந்த 'பகீர்' தகவல்!
கமிஷன் தொடர்பாக ஏற்பட்ட தகராறால் இந்த கொலை சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளதாக காவல்துறையினர் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : November 10, 2025 at 6:56 PM IST
திருச்சி: காவலர் குடியிருப்பில் இளைஞர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
திருச்சி பீமநகர் செடல் மாரியம்மன் கோயில் தெருவை சேர்ந்த பாரூன் என்பவரது மகன் தாமரைச்செல்வன் (28). இவர் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம் ஒன்றில் கலெக்ஷன் ஏஜெண்டாக பணிபுரிந்து வந்தார். இந்நிலையில், கடந்த 10 நாட்களுக்கு முன்பு எசனக்கோரை கிராமத்தைச் சேர்ந்த சதீஷ் என்பவருக்கும், தாமரைச்செல்வனுக்கும் கமிஷன் தொடர்பாக தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதில், சதீஷை தாமரைச்செல்வன் அடித்து அவமானப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. அவமானம் அடைந்த சதீஷ் தாமரைச்செல்வனை பழிவாங்க துடித்தார். இது குறித்து சதீஷ் ஸ்ரீரங்கத்தைச் சேர்ந்த தனது நண்பரான பிரபாகரனிடம் கூறியுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து பிரபாகரன் நண்பர்களான ஸ்ரீரங்கத்தைச் சேர்ந்த கணேசன், நந்து, இளமாறன் ஆகியோருடன் சேர்ந்து சதீஷ் மற்றும் பிரபாகரன் என ஐந்து பேரும் தாமரைச்செல்வனை கொல்ல திட்டமிட்டனர்.
அதன்படி, இன்று (நவ.10) காலை திருச்சி தலைமை தபால் நிலையம் அருகே பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்த தாமரைச்செல்வனை இடித்து தள்ளி வெட்டிக் கொலை செய்ய முயன்றனர். அப்போது, தனது உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக தாமரைச்செல்வன் அங்கிருந்து தப்பி ஓடி மார்சிங் பேட்டை காவலர் குடியிருப்பில், எஸ்எஸ்ஐ செல்வராஜ் என்பவர் வீட்டிற்கு நுழைந்து கதவை தாழிட முயன்றார். ஆனால், அந்த ஐந்து பேரும் தாமரைச்செல்வனை படுகொலை செய்தனர்.
அப்போது காவலர் குடியிருப்பில் இருந்த காவலர்கள் அலறல் சத்தம் கேட்டு வெளியே ஓடிவந்த போது தப்பி ஓட முயன்ற இளமாறனை சுற்றி வளைத்து பிடித்தனர். அதனை தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த பாலக்கரை போலீசார் கொலை குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு கொலையாளிகளை தேடி வந்தனர். இந்த நிலையில், கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட மற்ற நான்கு பேரையும் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். மேலும் இது குறித்து பாலக்கரை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே திருச்சி அரசு மருத்துவமனை முன்பாக தாமரைச்செல்வனின் உறவினர்கள் திடீர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அவர்கள், கொலை வழக்கில் கைதானவர்கள் மீது எஸ்சி, எஸ்டி சட்ட விதிப்படி வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும், குடும்பத்தில் ஆண் வாரிசு இல்லாததால் தாமரைச்செல்வனின் மனைவிக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும், இறந்த குடும்பத்திற்கு தமிழக அரசு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர்.