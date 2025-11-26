வகுப்பறைக்குள் வைத்து பூட்டப்பட்ட பள்ளி மாணவன்; வெளியான அதிர்ச்சி வீடியோ!
பள்ளி வகுப்பறையிலிருந்து சிறுவன் மீட்கப்படும் சம்பவத்தை அப்பகுதி மக்கள் வீடியோவாக பதிவு செய்து சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்துள்ளனர்.
Published : November 26, 2025 at 1:23 PM IST
தேனி: கூடலூர் அருகே பள்ளி மாணவனை வகுப்பறைக்குள் வைத்து ஆசிரியர் கவனக்குறைவாக பூட்டிச் சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கேரளாவின் இடுக்கி மாவட்டம், கடேசிக்கடவு எஸ்டேட்டைச் சேர்ந்தவர் கார்த்திக். இவருடைய மகன் ராம் (வயது 9), தேனி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே கருநாக்கமுத்தன் பட்டியில் உள்ள அரசு கள்ளர் ஆரம்பப் பள்ளியில் 4ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறான். இவர் அங்குள்ள அரசு கள்ளர் விடுதியிலேயே தங்கியுள்ளார்.
கடந்த வெள்ளிக்கிழமை பள்ளி முடிந்து மாணவர்கள் அனைவரும் சென்றபிறகு, வெகுநேரமாகியும் சிறுவன் ராம் விடுதிக்கு செல்லவில்லை. இதனால் விடுதி ஊழியர்கள் ராமை பல்வேறு இடங்களில் தேடியுள்ளனர். இதனிடையே பள்ளி முடிந்து சுமார் 2 மணி நேரத்திற்கு பிறகும் வகுப்பறையில் இருந்து லைட் வெளிச்சம் வந்துள்ளது. இதனால் சந்தேகமடைந்த அக்கம் பக்கத்தினர் வகுப்பறை அருகே சென்றுள்ளனர். அப்போது உள்ளே இருந்து ஒரு சிறுவன் கூச்சலிட்டபடி கதவை தட்டும் சத்தம் கேட்டுள்ளது.
உடனடியாக இதுகுறித்து பள்ளி நிர்வாகிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கவே, அவர்கள் வகுப்பறையை திறந்து பார்த்துள்ளனர். அப்போது சிறுவன் ராம் உள்ளே இருந்தது தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து சிறுவனை மீட்ட விடுதி ஊழியர்கள், அவனை சிறிது நேரம் அமர வைத்து, குடிக்க நீர் கொடுத்து ஆசுவாசப்படுத்தி விடுதிக்கு அழைத்து சென்றனர். பள்ளி வகுப்பறையிலிருந்து சிறுவன் மீட்கப்படும் சம்பவத்தை அப்பகுதி மக்கள் வீடியோவாக பதிவு செய்து சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்துள்ளனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து பள்ளி மற்றும் விடுதி தரப்பில் கூறுகையில், “சிறுவன் ராம் மற்றும் அவனது இரண்டு சகோதரர்களும் இந்த பள்ளியில்தான் படித்து வருகின்றனர். ராம் தனது பெற்றோருடன் இருக்க வேண்டுமென அடிக்கடி முரண்டு பிடிப்பதோடு, விடுதியை விட்டும் சென்றுவிடுவான். வெள்ளிக்கிழமை மாணவர்கள் அனைவரும் வெளியே வந்தபோது ஒருவேளை ராம் உள்ளே தூங்கி இருக்கலாம். மாணவன் உள்ளே இருப்பது தெரியாமல் வகுப்பறையை பூட்டிவிட்டு சென்றுவிட்டனர்” என தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து மாணவனின் பெற்றோர் எந்தவொரு புகாரும் அளிக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. கூடலூர் அருகே பள்ளி மாணவனை வகுப்பறைக்குள் வைத்து பூட்டிச் சென்ற வீடியோ காட்சிகள் சமூக ஊடகங்களில் பரவி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.