சென்னையில் இன்று 47 விமானங்கள் ரத்து - 6வது நாளாக பயணிகள் கடும் அவதி
மற்ற விமானங்களில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய தொடங்கியுள்ள நிலையில், அந்த விமான நிறுவனங்கள் கட்டணத்தை பல மடங்கு உயர்த்தி உள்ளதாகவும் பயணிகள் வருத்தம் தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : December 7, 2025 at 2:08 PM IST
சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்தின் 47 விமானங்கள் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால் ஆறாவது நாளாக பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
நாடு முழுவதும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமான சேவைகளில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினை காரணமாக ஆறாவது நாளாக சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்றும் பெருமளவு விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், நேரம் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளதாலும் பயணிகள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் நேற்று (டிச.6) அதிகாலையில் இருந்து நள்ளிரவு வரை பல்வேறு நகரங்களுக்கு புறப்பாடு மற்றும் வருகை விமானங்கள் என சுமார் 96 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன. இந்நிலையில் இன்று (டிச.7) அதிகாலை 4 மணி முதல் இன்று இரவு 11 மணி வரை சுமார் 47 வருகை மற்றும் புறப்பாடு விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக சென்னையில் இருந்து பெங்களூரு, ஹைதராபாத், அகமதாபாத், டெல்லி, கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்களுக்கு புறப்படும் சுமார் 38 விமானங்கள் மற்றும் டெல்லி, ஹைதராபாத், மும்பை, பெங்களூரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து சென்னை வர வேண்டிய 9 வருகை விமானங்கள் என மொத்தம் 47 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
மேலும் இதே நிலை வரும் 10ஆம் தேதி வரை நீடிக்கும் என விமான நிறுவனம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், சென்னையில் இருந்து பல்வேறு நகரங்களுக்கு செல்வதற்கு இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்திருந்த பெரும்பாலான பயணிகள் தங்களது டிக்கெட்டுகளை ரத்து செய்துவிட்டு வேறு விமானங்களில் முன்பதிவு செய்து வருகின்றனர்.
அதேசமயம், முன்பதிவு செய்த டிக்கெட்டுகளை ரத்து செய்யும்போது பணம் அவரவருடைய வங்கி கணக்கிற்கு வந்து சேர்ந்துவிடும் என இண்டிகோ விமான நிறுவன கவுண்டர்களில் தெரிவித்தாலும், அவை உடனடியாக வராமல் தாமதமாகவே ரீஃபண்ட் செய்யப்படுவதாக பயணிகள் தரப்பில் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகிறது.
மேலும் பயணிகள் மற்ற விமானங்களில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய தொடங்கியுள்ள நிலையில், அந்த விமான நிறுவனங்கள் கட்டணத்தை பல மடங்கு உயர்த்தி உள்ளதாகவும் அவர்கள் வருத்தம் தெரிவிக்கின்றனர்.
மத்திய விமானப் போக்குவரத்து துறை உள்நாட்டு விமான சேவைகளுக்கு விமான கட்டணங்கள் வசூலிப்பதில் உச்ச வரம்பு நிர்ணயத்துள்ள நிலையில், பல்வேறு தனியார் விமான சேவை நிறுவனங்கள் அதனை பின்பற்றாமல் தாறுமாறாக அதிக கட்டணங்களை வசூலிப்பதாகவும் பொதுமக்கள் தரப்பில் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது.