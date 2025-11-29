ETV Bharat / state

'டிட்வா புயல் எதிரொலி' - சென்னை விமான நிலையத்தில் நாளை 47 விமான சேவைகள் ரத்து

கனமழை, காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருந்தால் நாளை மேலும் சில விமானங்கள் ரத்தாக வாய்ப்பு உள்ளதால் பயணிகள் தங்களின் பயண திட்டங்கள் குறித்து விமான சேவை நிறுவனங்களிடம் கேட்டு அறிந்து பயணம் செய்யலாம்.

பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 29, 2025 at 10:48 PM IST

சென்னை: டிட்வா புயல் எதிரொலியாக சென்னை விமான நிலையத்தில் இரண்டாவது நாளாக 47 விமான சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள டிட்வா புயல் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான இடங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. புயலானது சென்னை, புதுச்சேரி மற்றும் ஆந்திர கடலோர பகுதிகளை நோக்கி நகர்ந்து வரும் நிலையில் நாளை (நவ.30) கரையை கடக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. இந்த நிலையில் புயல் மெதுவாக நகர்ந்து வரும் நிலையில் கடலூர், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதேப் போல் சென்னை உட்பட 14 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக நாளை சென்னை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் சூறைக்காற்றுடன் கனமழை பெய்யும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. ஏற்கனவே இன்று கன மழை பெய்யும் என தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் இன்று சென்னை விமான நிலையத்தில் வருகை மற்றும் புறப்பாடு என சுமார் 54 விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டன. இந்த நிலையில் டிட்வா புயல் காரணமாக சென்னை விமான நிலையத்தில் இரண்டாவது நாளாக நாளை 47 விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. சென்னை விமான நிலையத்தில் 36 உள்நாட்டு விமானங்கள், 11 சர்வதேச விமானங்கள் என மொத்தம் 47 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விமான சேவைகள் ரத்து குறித்த அறிவிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

குறிப்பாக நாளை காலை 6 மணியிலிருந்து இரவு 9 மணி வரையில் சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் இருந்து மதுரை, திருச்சி, தூத்துக்குடி, சேலம் ஆகிய இடங்களுக்கு செல்லும் 18 புறப்பாடு விமானங்களும், நாளை காலை 8.40 மணியிலிருந்து இரவு 11.30 மணி வரையில் திருச்சி, மதுரை, தூத்துக்குடி, சேலம் ஆகிய இடங்களில் இருந்து சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையத்திற்கு வரும் 18 விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதேப்போல் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து நாளை காலை 9.45 மணியிலிருந்து இரவு 9 மணி வரையில் இலங்கையின் தலைநகர் கொழும்பு செல்லும் 5 விமானங்கள் யாழ்ப்பாணம் செல்லும் 1 விமானம் ஆகிய 6 புறப்பாடு விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. அதேப்போல் நாளை காலை 8.40 மணியிலிருந்து இரவு 8 மணி வரையில் இலங்கையின் கொழும்பு நகரில் இருந்து சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வரும் 4 விமானங்களும், யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து சென்னை வரும் 1 விமானமும் மொத்தம் 5 வருகை விமானங்கள் நாளை ரத்து என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிட்வா புயல் காரணமாக இரண்டாவது நாளாக நாளை ஒரே நாளில் சென்னை விமான நிலையத்தில் 24 புறப்பாடு விமானங்கள், 23 வருகை விமானங்கள் என மொத்தம் 47 விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், நாளை கனமழை காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருந்தால் மேலும் சில விமானங்கள் ரத்தாக வாய்ப்பு உள்ளதால் பயணிகள் தங்களின் பயணத் திட்டங்களை அந்தந்த தனியார் விமான சேவை நிறுவனங்களிடம் கேட்டறிந்து அதற்கேற்றார்போல் பயணம் செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

