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விநியோகம் செய்ய தயார் நிலையில் 46,000 ரேஷன் அட்டைகள்- உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை தகவல்

தகுதியான அனைவருக்கும் குடும்ப அட்டைகள் படிப்படியாக விநியோகிக்கப்படும் என்று உணவுத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 4:01 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் 46,000 ரேஷன் அட்டைகள் விநியோகம் செய்ய தயாராக இருப்பதாக தமிழ்நாடு அரசின் உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் 2.25 கோடி குடும்ப அட்டைதாரர்கள் உள்ளனர். பொருட்களை நுகர்வோர்களுக்கு விநியோகம் செய்யும் பொருட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் 35,000 ரேஷன் கடைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. குடும்ப அட்டைத்தாரர்களுக்கு அரிசி, பாமாயில், பருப்பு வகைகள் மட்டுமின்றி அரசின் நிவாரணப் பொருட்கள் , மகளிர் உரிமைத்தொகையும் என அனைத்தும் குடும்ப அட்டைகளை மையமாகக் கொண்டே வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

குறிப்பாக, குடும்ப அட்டையை மையமாகக் கொண்டு மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்பட்டு வருவதால் குடும்ப அட்டை வேண்டி விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பத்தாரர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. இதனிடையே, தேர்தல் காலத்தில் குடும்ப அட்டை தொடர்பான சேவைகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது தவெக தலைமையில் புதிய அரசு அமைந்துள்ளதால் குடும்ப அட்டை தொடர்பான சேவைகள் மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது.

புதிதாகப் பொறுப்பேற்றுள்ள உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன், குடும்ப அட்டைக்கோரி விண்ணப்பித்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு உடனடியாக குடும்ப அட்டைகள் வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும்படி அறிவுறுத்தியிருந்தார். இதையடுத்து, குடும்ப அட்டைகள் பிரிண்ட் செய்யும் பணிகள் நடைபெற்றன.

புதிய குடும்ப அட்டைகள் தொடர்பாக சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உணவுத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், "தமிழ்நாடு முழுவதும் 46,000 குடும்ப அட்டைகளை விநியோகம் செய்ய தயாராக உள்ளது. தமிழ்நாடு முழுவதும் கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் 2 லட்சத்து 25 ஆயிரம் பேர் புதிய குடும்ப அட்டைக்கோரி விண்ணப்பித்துள்ளனர். முதற்கட்டமாக 46,000 குடும்ப அட்டைகள் அச்சிடப்பட்டு தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த ஒரு சில நாட்களில் புதிய குடும்ப அட்டை விநியோகம் தொடங்கப்படும். தகுதியான அனைவருக்கும் குடும்ப அட்டைகள் படிப்படியாக விநியோகிக்கப்படும்" என்று கூறினர்.

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மகளிர் உரிமைத்தொகை மாதந்தோறும் ரூபாய் 2,500 வழங்கப்படும் என்று தவெக தனது சட்டமன்றத் தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவித்திருந்த நிலையில், அது தொடர்பான அறிவிப்பு வரும் ஜூன் 18- ஆம் தேதி கூடும் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் பட்ஜெட் கூட்டடத்தொடரில் வெளியாகும் என பெண்கள் எதிர்பார்த்துக் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

TAGGED:

ரேஷன் அட்டைகள்
உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை
TN GOVT
NEW RATION CARDS
MAGALIR URIMAI THOGAI SCHEME

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