46 வயது பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த நபரை தட்டி தூக்கிய சென்னை போலீஸ்
அவர் சென்னை கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்தவர் என்பதும், கலைமணி மீது ஏற்கெனவே ஒரு குற்ற வழக்கு இருப்பதும் போலீசார் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : October 13, 2026 at 10:48 PM IST
சென்னை: புதுவண்ணாரப்பேட்டை பகுதியில் 46 வயதான பெண்ணிடம் ஆபாச சைகை செய்தும் தகாத வார்த்தைகளால் பேசி பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாகவும் 40 வயது நபரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை, புதுவண்ணாரப்பேட்டை காவல் நிலையத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியில் வசிக்கும் 46 வயது பெண் ஒருவர், பூ வியாபாரம் செய்து வருகிறார். இவர் கடந்த சனிக்கிழமை (அக்டோபர் 10) அன்று இரவு வியாபாரத்தை முடித்துவிட்டு வீட்டுக்கு நடந்து சென்றிருக்கிறார்.
அப்போது அவரது பக்கத்து வீட்டில் வசித்து வரும் கலைமணி என்பவர், அந்தப் பெண்ணிடம் ஆபாச சைகை செய்து தகாத வார்த்தைகளால் பேசியதாகக் கூறப்படுகிறது. அத்துடன், அவரை தாக்கி பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதனால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பெண் புதுவண்ணாரப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அந்தப் புகாரில், 'தன்னிடம் ஆபாச சைகை செய்து தகாத வார்த்தைகளால் பேசி, தாக்கி பாலியல் தொல்லை கொடுத்த கலைமணி மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' அவர் எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இதையடுத்து, புதுவண்ணாரப்பேட்டை காவல் நிலைய போலீஸார், பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு பெண்கள் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின்கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
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தொடர்ந்து, புதுவண்ணாரப்பேட்டை காவல் நிலைய ஆய்வாளர் தலைமையிலான போலீஸார் சம்பவ இடத்தில் விசாரணை நடத்தி இந்தச் சம்பவத்தில் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் கலைமணி (40) என்பவரை கைது செய்தனர்.
போலீசாரின் விசாரணையில், அவர் சென்னை கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்தவர் என்பதும், கலைமணி மீது ஏற்கெனவே ஒரு குற்ற வழக்கு இருப்பதும் தெரிய வந்தது. இதைத்தொடர்ந்து, கைது செய்யப்பட்ட கலைமணியை போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். பின்னர், நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் அவரை சிறையில் அடைத்தனர்.