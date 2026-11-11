தமிழ்நாடு அரசின் ரூ. 22.30 கோடி நிதி கொள்ளை வழக்கு - ஒரே நிறுவனத்துக்கு பலமுறை பணம் அனுப்பப்பட்டது கண்டுபிடிப்பு
தமிழக அரசின் நிதி கொள்ளை விவகாரத்தில் ஊரக வளர்ச்சித்துறையின் வங்கிக்கணக்கிலிருந்து 46 முறை பணப் பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
Published : November 11, 2026 at 7:54 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் ரூ. 22.30 கோடி நிதி கொள்ளையடிக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் ஒரே நிறுவனத்துக்கு பலமுறை பணம் அனுப்பப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக சைபர் கிரைமின் முதல் தகவல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் ஊரக வளர்ச்சித் துறையின் கீழ், பல்வேறு கிராமப்புற வளர்ச்சித் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதற்காக மாவட்டங்கள் மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் பெயர்களில் வங்கிக் கணக்குகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்தக் கணக்குகளில் ஊரக வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்காக ஒதுக்கப்படும் அரசு நிதி வைக்கப்பட்டு, அதற்கான தேவைகளுக்கு ஏற்ப சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மூலம் பணப் பரிவர்த்தனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையின் கீழ் கிராமப்புறங்களில் ஆரம்ப சுகாதாரக் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்காக 15-வது நிதிக்குழுவின், சுகாதாரத்துறை மானிய நிதி ஒதுக்கப்பட்டு வருகிறது.
தமிழ்நாடு அரசின் ரூ. 22.30 கோடி நிதி கொள்ளை
இந்த நிதியானது சென்னை நந்தனம் சிஐடி நகர் பகுதியில் உள்ள எச்.டி.எஃப்.சி. வங்கிக் கிளையில் உள்ள ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை இயக்குநர் பெயரில் தனி வங்கிக்கணக்கில் பராமரிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்த வங்கிக்கணக்கிலிருந்து நிதியைப் பெற்று ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பணம் வழங்குவதற்காக, உரிய அனுமதி பெற்ற வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்களுக்கு தனித்தனியாக பயனர் பெயர் மற்றும் கடவுச்சொற்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தன.
இந்தக் கணக்கிலிருந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுவலர்கள் மட்டுமே பணப் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளவும், ஒப்புதல் அளிக்கவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், கடந்த அக்டோபர் 12-ஆம் தேதி முதல் 30-ஆம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் இந்த வங்கிக்கணக்கில் அத்துமீறி நுழைந்து, அரசின் அனுமதியின்றி மொத்தம் 22 கோடியே 30 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 879 ரூபாயை பல்வேறு வங்கிக்கணக்குகளுக்கு மின்னணு முறையில் மாற்றி மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இதனைக் கண்டறிந்த அரசு அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். பின்னர் இதுதொடர்பாக ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை இயக்குநரகத்தில், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் மற்றும் கண்காணிப்பாளராகப் பணியாற்றும் ராம்பிரசாத் என்பவர் சென்னை காவல் ஆணையரிடம் புகாரளித்தார்.
இதையடுத்து, சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவின் சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கினர். விசாரணையின் முதற்கட்டமாக சம்பந்தப்பட்ட வங்கிக்கணக்குகளிலிருந்து பணம் எந்தெந்த வங்கிக்கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது? பணத்தைப் பெற்றவர்கள் யார்? இந்தப் பரிவர்த்தனைகளுக்கு பின்னால் செயல்பட்டவர்கள் யார்? என்பது குறித்து காவல்துறையினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
இணையதளத்தின் வாயிலாக மோசடி
தொடர்ந்து, பணப்பரிவர்த்தனைகளின் விவரங்கள், வங்கிக்கணக்குகள் தொடர்பான மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் இணையதளப் பயன்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்களையும் சேகரித்து விசாரணை நடத்தினர். இந்த விசாரணையின்போது, ஊரக வளர்ச்சித் துறையின் நிதிப் பரிவர்த்தனைகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த இணையதளப் போர்ட்டலுக்குள், சட்டவிரோதமாக ஊடுருவி இந்த மோசடி நடத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் இரண்டு தனிப்படைகள் அமைத்து சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு தொடர்பான முதல் தகவல் அறிக்கை தற்போது வெளியாகியுள்ளது. அதில், 15வது நிதிக்குழுவின் சுகாதாரத் துறை மானியங்களுக்காகப் பராமரிக்கப்பட்டு வந்த வங்கிக்கணக்கில் மோசடி நடைபெற்றுள்ளது. ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை இயக்குநர் பெயரில், சென்னை நந்தனம் சிஐடி நகரில் உள்ள எச்.டி.எஃப்.சி. வங்கிக் கிளையில் இந்தக் கணக்கு பராமரிக்கப்பட்டு வந்துள்ளது.
இந்த கணக்கிலிருந்து மொத்தம் 22 கோடியே 30 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 879 ரூபாய் முறைகேடாகப் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து, எச்.டி.எஃப்.சி. வங்கியின் எஸ்.என்.ஏ. எனப்படும் ஒற்றை கணக்கு நிர்வாகத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட இணையதளத்தின் வாயிலாக இந்த மோசடி நடைபெற்றுள்ளது.
Squareuplive.com/rdprd என்ற இணையதளம், லீட் வின்னர் கார்ப் என்ற நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த இணையதளத்தைப் பயன்படுத்தி, அரசின் வங்கிக்கணக்கிலிருந்து மோசடியாகப் பெறப்பட்ட பணம் பல்வேறு மின்னஞ்சல் முகவரிகளுடன் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக்கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
மூன்று வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகங்களின் பெயரில் பணப்பரிவத்தனை
குறிப்பாக, நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் கீழையூர், ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபம், திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் ஆகிய மூன்று பகுதிகளைச் சேர்ந்த வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகங்களின் பெயர்களில் உருவாக்கப்பட்ட மேக்கர், செக்கர் பயனர் கணக்குகள் இந்தப் பணப் பரிமாற்றத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பயனர் கணக்குகளுடன் தொடர்புடைய பல்வேறு மின்னஞ்சல் முகவரிகள் வாயிலாக பணப் பரிவர்த்தனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
இதன்மூலம், மொத்தம் 46 பரிவர்த்தனைகள் நடைபெற்றுள்ளன. குறிப்பாக, Heyinz Infrastructure Private Limited, Octave Limited, Mmabs Private Limited, Dreamsuccess, Anora, Trofem, Pchandr Group, Samvyadh Marketing, Krishna Kirana Store, Bharat Grain, M/S K H B Brick Field, Nexvora Commerce Private Limited, NAKSRAJ Tour and Travels உள்ளிட்ட பல்வேறு நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களின் வங்கிக்கணக்குகளுக்கு பணம் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு
இதில் ஒரே நிறுவனத்தின் வங்கிக்கணக்குகளுக்கு வெவ்வேறு நாட்களில் பலமுறை பணம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக சில நிறுவனங்களின் வங்கிக்கணக்குகளுக்கு பலகோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தொகைகள் வெவ்வேறு தவணைகளில் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. தொடர்ந்து, கடந்த அக்டோபர் 12ஆம் தேதி முதல் 30ஆம் தேதி வரை தொடர்ச்சியாக இந்தப் பரிவர்த்தனைகள் நடைபெற்றுள்ளன.
மேலும், அரசு துறையின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுவலர்களின் பயனர் பெயர் மற்றும் கடவுச்சொற்கள் திருடப்பட்டதா? வங்கியின் இணையதளத்தில் பாதுகாப்புக் குறைபாடு ஏற்பட்டதா? அல்லது ஓடிபி உள்ளிட்ட அங்கீகார முறைகளில் ஊடுருவி இந்த மோசடி அரங்கேற்றப்பட்டதா? என்பது குறித்து இதுவரை உறுதியான தகவல் வெளியாகவில்லை.
இதற்கான தொழில்நுட்ப மற்றும் சைபர் தடயவியல் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. இந்த மோசடி தொடர்பாக பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டத்தின் 318 (4), 319 (2) ஆகிய பிரிவுகள் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டத்தின் 43 (ஏ), 66, 66 (சி) ஆகிய ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த நவம்பர் 3ஆம் தேதி வழக்குப்பதிவுச் செய்யப்பட்டு சைபர் கிரைம் காவல் ஆய்வாளர் வேல்ராஜ் விசாரணை அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.