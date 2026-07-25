ஷேர் ஆட்டோவில் மூட்டை மூட்டையாக கடத்தி வரப்பட்ட 450 கிலோ குட்கா பறிமுதல்: இருவர் கைது
குட்கா கடத்தலில் ஈடுபட்ட இருவரை கைது செய்த போலீசார் நீதிமன்ற உத்தரவுபடி சிறையில் அடைத்தனர்.
Published : July 25, 2026 at 9:51 PM IST
திருவள்ளூர்: ஆந்திராவில் இருந்து சட்டவிரோதமாக ஷேர் ஆட்டோவில் மூட்டை மூட்டையாகக் கடத்தி வரப்பட்ட சுமார் 450 கிலோ குட்கா போலீசாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு - ஆந்திரா எல்லைப் பகுதியான ஊத்துக்கோட்டை சோதனை சாவடியில் போலீசார் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது ஆந்திராவில் இருந்து சந்தேகத்திற்கு இடமாக ஊத்துக்கோட்டை நோக்கி ஷேர் ஆட்டோ ஒன்று வந்துள்ளது. அதை தடுத்து நிறுத்திய போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, தமிழ்நாடு அரசால் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்கள் மூட்டை மூட்டையாக ஷேர் ஆட்டோவில் வைத்து கடத்தி வரப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. போலீசார் அளித்த தகவலின்படி, சுமார் 450 கிலோ எடைக் கொண்ட குட்கா பொருட்கள் கடத்தி வரப்பட்டது தெரிய வந்துள்ளது.
அவை அனைத்தையும் பறிமுதல் செய்த போலீசார், ஷேர் ஆட்டோவில் வைத்து அவற்றை சட்ட விரோதமாகக் கொண்டு வந்த இரண்டு நபர்கள் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனர். மேலும், அவர்களிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில், ஆந்திர மாநிலம் புத்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பஷீர் (48) மற்றும் கணேஷ்(37) என்பது தெரிய வந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய போலீசார், பின்னர் அவர்களை நீதிமன்ற உத்தரவின்படி சிறையில் அடைத்தனர்.
இதையடுத்து, தமிழக - ஆந்திர எல்லையான ஊத்துக்கோட்டை அருகே குட்கா மற்றும் கஞ்சா பொருட்கள் கடத்தி வருவது தொடர் கதையாக உள்ளது எனவும், இதனை தடுக்க மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
5 டன் குட்கா பொருட்கள் அழிப்பு
தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் முதல் குட்கா, பான் மசாலா போன்ற புகையிலைப் பொருட்களுக்கு தடை அமலில் உள்ளது. இந்த தடையின் அடிப்படையில் சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சுமார் ரூ. 50 லட்சம் மதிப்புள்ள 5 டன் பான் மசாலா மற்றும் குட்கா உள்ளிட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் கொடுங்கையூரில் உள்ள குப்பைக் கிடங்கில் கொட்டி காவல்துறையினரால் அழிக்கப்பட்டது.
இந்த சூழலில் தமிழ்நாடு - ஆந்திரா எல்லை வழியாக ஷேர் ஆட்டோவில் வைத்து 450 கிலோ குட்கா பொருட்கள் கடத்தி வரப்பட்டது பொதுமக்கள் இடையே பெருத்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.