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ஒரே நேரத்தில் 44 என்சிசி மாணவர்கள் இந்திய ராணுவத்திற்கு தேர்வு - கவனத்தை ஈர்த்த திருநெல்வேலி பட்டாலியன்

திருநெல்வேலி பட்டாலியனில் இருந்து 93 மாணவர்கள் ராணுவத் தேர்வில் பங்கேற்றதில் 44 பேர் தேர்ச்சிப் பெற்றுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்திய ராணுவ அதிகாரிகளுடன் ராணுவத்திற்கு தேர்வான மாணவர்கள் எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படம்
இந்திய ராணுவ அதிகாரிகளுடன் ராணுவத்திற்கு தேர்வான மாணவர்கள் எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 4, 2026 at 3:32 PM IST

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திருநெல்வேலி: ஒரே நேரத்தில் 44 என்சிசி மாணவர்கள் இந்திய ராணுவத்திற்கு தேர்வாகி தேசிய அளவில் திருநெல்வேலி பட்டாலியன் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

இந்தியா முழுவதும் பாதுகாப்பு துறையின் கட்டுப்பாட்டில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் தேசிய மாணவர் படை(என்சிசி) செயல்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் திருநெல்வேலியைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு ஐந்தாவது பட்டாலியன் இயங்கி வருகிறது. இதில் 4,000 மாணவ, மாணவிகள் பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர். என்சிசியில் சமீப காலமாக மாணவர்களுக்கு ராணுவ வேலையில் சேருவதற்கான சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.

அந்த வகையில், திருநெல்வேலி 5- வது பட்டாலியனிலும் கமாண்டிங் ஆபீசரான லெப்டினன்ட் கர்னல் கார்த்திகேஷ் தலைமையில் எஸ்.எம்.சந்தோஷ்குமார், ஹவில்தார் பாண்டியன் உள்ளிட்டோர் அடங்கிய குழுவினர் மாணவர்களுக்கு ராணுவத்தில் சேர பயிற்சி கொடுத்தனர். அதன் தொடர்ச்சியாக, ஐந்தாவது பட்டாலியனில் இருந்து 44 என்சிசி மாணவர்கள் ஒரே நேரத்தில் இந்திய ராணுவத்திற்கு தேர்வாகி அசத்தியுள்ளனர்.

குறிப்பாக நாடு முழுவதும் உள்ள 777 பட்டாலியனில் திருநெல்வேலி பட்டாலியனில் இருந்து தான் ஒரே நேரத்தில் அதிக எண்ணிக்கையில் மாணவ, மாணவிகள் ராணுவத்திற்கு தேர்வாகியுள்ளனர். இதன் மூலம் திருநெல்வேலி பட்டாலியன் தேசிய அளவில் கவனத்தை ஈர்த்து மிகப்பெரிய சாதனை படைத்துள்ளது.

எனவே, ஐந்தாவது பட்டாலியனின் இந்த சாதனையை அங்கீகரித்து "இந்தியன் புக் ஆப் ரெக்கார்ட்" சார்பில் உலக சாதனை விருது அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த விருதை ஐந்தாவது பட்டாலியனுக்கு வழங்கும் நிகழ்வு பாளையங்கோட்டை சேவியர் கல்லூரியில் இன்று நடைபெற்றது. இந்தியன் புக் ஆப் ரெக்கார்ட் நிறுவனத்தின் இயக்குனர் சகாயராஜ் வழங்க, ஐந்தாவது பட்டாலியனின் தலைமை கமாண்டிங் ஆபீசரான லெட்டினன்ட் கர்னல் கார்த்திகேஷ் விருதை பெற்றுக் கொண்டார். தேசிய மாணவர் படை மாணவர்கள் மற்றும் ராணுவத்தில் தேர்வான சந்தானவேல் பாண்டியன் மற்றும் ஸ்ரீ சுப்புராஜ் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

இந்திய ராணுவத்தின் லெப்டினன்ட் கர்னல் கார்த்திகேஷ் பேட்டி
இந்திய ராணுவத்தின் லெப்டினன்ட் கர்னல் கார்த்திகேஷ் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து லெப்டினன்ட் கர்னல் கார்த்திகேஷ் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "தென்னிந்தியாவில் இருந்து ராணுவத்திற்கு செல்லும் இளைஞர்கள் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவு. அதை மனதில் வைத்து தான் நாங்கள் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து இந்த சாதனையை பெற்றுள்ளோம். ஆர்வமுள்ள மாணவர்களுக்கு எழுத்துத்தேர்வு மற்றும் உடற்தகுதி தேர்வில் பங்கேற்க உரிய பயிற்சி கொடுத்து அவர்களை ராணுவத்தில் சேர்த்து விடுவது தான் எங்களின் முக்கிய நோக்கமாக இருந்தது.

இந்த ஆண்டு எங்கள் பட்டாலியனில் இருந்து மொத்தம் 93 மாணவர்கள் ராணுவத் தேர்வில் பங்கேற்றதில் 44 பேர் தேர்ச்சிப் பெற்று ராணுவத்தில் சேர்ந்துள்ளனர். இன்னும் அடுத்தடுத்து மாணவர்களுக்கு சரியான பயிற்சி கொடுத்து எங்கள் சாதனையை நாங்களே முறியடிக்க வேண்டும் என விரும்புகிறோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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இது குறித்து ராணுவத்திற்கு தேர்வாகியுள்ள சந்தானவேல் பாண்டியன் கூறுகையில், "கல்லூரி படிக்கும்போது என்சிசியில் சேர்ந்தேன். ராணுவத்தில் சேருவதற்காக இரண்டு முறை முயற்சி செய்தபோது தோல்வியடைந்தேன். தொடர்ந்து எனக்கு பட்டாலியனில் நன்றாக பயிற்சி கொடுத்தார்கள். அவர்கள் கொடுத்த ஊக்கத்தின் காரணமாக ராணுவத்தில் எனக்கு வேலை கிடைத்துள்ளது. இந்தியாவிலேயே நமது ஐந்தாவது பட்டாலியனில் தான் ஒரே நேரத்தில் அதிக மாணவர்கள் ராணுவத்தில் சேர்ந்துள்ளனர்" என்று பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

ராணுவத்திற்கு செல்லும் மற்றொரு மாணவரான ஸ்ரீ சுப்புராஜ் கூறுகையில், "2023- ல் என்சிசியில் சேர்ந்தேன். முதல் முறை ராணுவ வேலைக்கு சேர முயற்சி செய்தபோது தோல்வியடைந்தேன் அதன்பிறகு பட்டாலியனில் உள்ள அதிகாரிகள் நிறைய உதவி செய்தனர். உரிய பயிற்சி கொடுத்ததன் காரணமாக இப்போது ராணுவ வீரராக உங்கள் முன் நிற்கிறேன். இந்திய அளவில் எங்கள் பட்டாலியனில் அதிக மாணவர்கள் ஒரே நேரத்தில் தேர்வாகி இருப்பது ஒரு பெரிய சாதனையாகும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

திருநெல்வேலி பட்டாலியன் அசத்தல்
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