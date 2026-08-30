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சிறுவன் விழுங்கிய 23 நாணயங்கள் உட்பட 43 பொருட்கள் வயிற்றில் இருந்து பாதுகாப்பாக அகற்றம்

சிறுவனின் வயிற்றை ஸ்கேன் செய்து பரிசோதித்ததில் இரைப்பையில் சந்தேகத்திற்குரிய கூர்மையான பொருட்கள் மற்றும் உலோகப் பொருட்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

சிறுவனின் வயிற்றில் இருந்து அகற்றப்பட்ட உலோக பொருட்கள்
சிறுவனின் வயிற்றில் இருந்து அகற்றப்பட்ட உலோக பொருட்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 30, 2026 at 12:00 PM IST

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திருவண்ணாமலை: சிறுவன் வயிற்றிலிருந்து 23 நாணயங்கள் உட்பட 43 உலோகப் பொருட்களை மருத்துவர்கள் பாதுகாப்பாக அகற்றியுள்ளனர்.

திருவண்ணாமலையை அடுத்த அய்யம்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 16 வயது சிறுவனுக்கு தொடர்ந்து கடுமையான வயிற்று வலி மற்றும் வாந்தியும் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து, அவரின் தாயார் திருவண்ணாமலை தண்டராம்பட்டு சாலையில் அமைந்துள்ள ஒரு பிரபல தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்து சென்றுள்ளார்.

அங்கு சிறுவனை பரிசோதித்த பொது அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் சுந்தரபாண்டியன், வலிக்கான காரணம் அறிய வயிற்றுப் பகுதியில் ஸ்கேன் செய்ய அறிவுறுத்தினார். அதன்படி, உடனடியாக ஸ்கேன் செய்து பரிசோதிக்கப்பட்டது. அதில் சிறுவனின் இரைப்பையில் சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் கூர்மையான பொருட்கள் மற்றும் உலோகப் பொருட்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

இதையடுத்து மருத்துவர், சிறுவனின் தாயாரிடம் இதுகுறித்து விசாரித்துள்ளார். அப்போது சிறுவன் அடிக்கடி நகவெட்டி, செயின் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களை காணாமல் போகச் செய்திருப்பதாக அவரது தாயார் தெரிவித்ததாக தெரிகிறது. இதன் அடிப்படையில் சிறுவன் அவற்றை விழுங்கி இருக்கலாம் என கணிக்கப்பட்டது.

சிறுவனின் வயிற்று வலி தீவிரத்தை அறிந்து, உடனடியாக அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள மருத்துவர் முடிவு செய்துள்ளார். அதன்படி, ஆகஸ்ட் 28 வெள்ளிக்கிழமையன்று, நள்ளிரவில் மயக்க மருந்து நிபுணரை வரவழைத்து, சிறுவனுக்கு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இந்த அறுவை சிகிச்சையின்போது சிறுவனின் இரைப்பையில் இருந்து 43 பொருட்கள் பாதுகாப்பான முறையில் அகற்றப்பட்டன. அதில் 5 மற்றும் 10 ரூபாய் என 23 நாணயங்கள், 1 தாயத்து, 1 நகவெட்டி, 2 செயின், 3 ஆணிகள், 15 ஹேர் பின்-கள் இருந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.

சிறுவனின் வயிற்றில் இருந்து அகற்றப்பட்ட 23 நாணயங்கள்
சிறுவனின் வயிற்றில் இருந்து அகற்றப்பட்ட 23 நாணயங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இரைப்பையில் கூர்மையான பொருட்கள் இருந்ததால், அவை மேலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு முன்பாக அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றப்பட்டதாகவும் மருத்துவ குழுவினர் தெரிவித்தனர்.

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நீண்ட நேரம் நடைபெற்ற அறுவை சிகிச்சைக்குப் பின்னர் சிறுவன் நலமுடன் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து மருத்துவர்களின் கண்காணிப்பில் சிறுவனுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. சிகிச்சைக்குப் பின்னர் உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து, தற்போது சிறுவன் மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டு, தனது சொந்த கிராமமான அய்யம்பாளையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதனிடையே, அந்த சிறுவனின் குடும்பம் பொருளாதார நிலையை கருத்தில் கொண்டு, அவர்களிடம் எந்தவிதமான கட்டணமும் வசூலிக்காமல் இலவசமாகவே அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக மருத்துவர் சுந்தரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.

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சிறுவன் வயிற்றில் நாணயங்கள்
வயிற்றில் உலோகங்கள்
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