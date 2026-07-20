வேலூரில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான வலுதூக்கும் போட்டி: 410 வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்பு
மாநில அளவிலான வலுதூக்கும் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற வீரர், வீராங்கனைகள் அடுத்த மாதம் உத்தரப் பிரதேசத்தில் நடைபெறவுள்ள தேசிய அளவிலான வலுதூக்கும் போட்டியில், தமிழ்நாட்டின் சார்பில் போட்டியிடும் வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளனர்
Published : July 20, 2026 at 11:05 AM IST
வேலூர்: வேலூரில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான வலுதூக்கும் போட்டியில் 16 மாவட்டங்களை சேர்ந்த 410 வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனர்.
வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அருகே உள்ள கே.எம்.ஜி. கலைக்கல்லூரி அரங்கத்தில், மாநில அளவிலான வலுதூக்கும் (Powerlifting) போட்டிகள் நடைபெற்றது. கடந்த மூன்று நாட்கள் சிறப்பாக நடைபெற்று வந்த இப்போட்டியில் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் இருந்து 26 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 410 வீரர், வீராங்கனைகள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்று தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்தினர்.
அதன்படி, 290 ஆண் வீரர்களும், 120 பெண் வீராங்கனைகளும் கலந்து கொண்டனர். இந்த போட்டிகள் 27-வது சப்-ஜூனியர், 43-வது ஜூனியர் மற்றும் 53-வது சீனியர் ஆகிய பிரிவுகளில் நடத்தப்பட்டன.
கோயம்புத்தூர், சென்னை, மதுரை, சேலம், திருநெல்வேலி, அரியலூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து மொத்தமாக 410 வீரர்கள் போட்டியிட்டனர். கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 17) தொடங்கிய இந்த மாநில அளவிலான போட்டிகள், நேற்று (ஜூலை 19) மாலை இறுதிப் போட்டிகளுடன் நிறைவடைந்தன.
இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்ற வீரர், வீராங்கனைகள் அடுத்த மாதம் உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் நடைபெறவுள்ள தேசிய அளவிலான வலுதூக்கும் போட்டியில், தமிழ்நாட்டின் சார்பில் போட்டியிடும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளனர்.
இந்த வலுதூக்கும் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு கோப்பைகள், பதக்கங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கி பாராட்டப்பட்டது. மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் காமன்வெல்த் போட்டியில் பங்கேற்ற சர்வதேச வலுதூக்கும் வீரர் ஜெய் மாருதி உள்ளிட்ட தேசிய அளவிலான பல முன்னணி வீரர்களும் கலந்து கொண்டு போட்டியாளர்களை ஊக்குவித்தனர்.
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மாநிலம் முழுவதிலும் இருந்து இளம் வீரர், வீராங்கனைகள் அதிக அளவில் பங்கேற்றது வலுதூக்கும் போட்டியின் வளர்ச்சிக்கு ஊக்கமளிக்கிறது. மேலும் தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் தமிழ்நாடு வீரர்கள் சிறப்பான சாதனைகளைப் படைப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கையையும் இந்தப் போட்டி ஏற்படுத்தியுள்ளதாக இந்த விளையாட்டு போட்டியின் ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்தனர்.