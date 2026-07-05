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சென்னைவாசிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு: 41 மின்சார ரயில்கள் ரத்து

மின்சார ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால் கூடுதல் ரயில்களும், பேருந்துகளும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

ரயில்நிலையத்தில் அலைமோதும் மக்கள்
ரயில்நிலையத்தில் அலைமோதும் மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 5, 2026 at 1:09 PM IST

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சென்னை: பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் இடையே இன்று 41 புறநகர் மின்சார ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர்ப்பகுதி மக்களின் முக்கிய பொது போக்குவரத்தாக மின்சார ரயில்கள் விளங்குகின்றன. அந்த வகையில் தினந்தோறும் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து பிற பகுதிகளுக்கு லட்சக்கணக்கான பயணிகள் தங்களது பணி மற்றும் இதர தேவைகளுக்காக மின்சார ரயில்களைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

மின்சார ரயில்கள் ரத்து

இந்நிலையில், சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் வழித்தடத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, இன்று காலை 10.30 முதல் மதியம் 3.30 வரை 41 மின்சார ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படுவதாக தென்னக ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இந்த திடீர் அறிவிப்பால், வார இறுதி நாளில் வேலைக்கு செல்வோர் மற்றும் பொதுமக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.

அலைமோதும் கூட்டம்
அலைமோதும் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேசமயம், ​பொதுமக்கள் சந்திக்கும் சிரமங்களைக் குறைக்கும் வகையில், ரயில்வே சார்பாக ஒரு சில மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. ரத்து செய்யப்பட்ட ரயில்களுக்கு மாற்றாக, குறிப்பிட்ட நேர இடைவெளிகளில் சென்னை கடற்கரை மற்றும் தாம்பரம் இடையே சில சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று தென்னக ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.

இதனால் கடற்கரை - தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு வழித்தடத்தில் இரு மார்க்கங்களிலும் இயக்கப்படும் 41 புறநகர் மின்சார ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

சிறப்பு ரயில்கள்

பயணியர் சிரமத்தை தவிர்க்க, தாம்பரத்தில் இருந்து செங்கல்பட்டு, அரக்கோணம் மற்றும் திருமால்பூருக்கு சிறப்பு ரயில்களும், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருமால்பூரில் இருந்து தாம்பரத்திற்கு சிறப்பு ரயில்களும் இயக்கப்படவுள்ளன.

தாம்பரத்திலிருந்து காலை 11:45 மணி முதல் மாலை 4:00 மணி வரை, குறிப்பிட்ட நேரங்களில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. அதேபோல் செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருமால்பூரில் இருந்து காலை 9:30 மணி முதல் மதியம் 1:50 மணி வரை தாம்பரத்திற்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படவுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே கோட்டம் தெரிவித்துள்ளது.

ரயில்நிலையத்தில் அலைமோதும் மக்கள்
ரயில்நிலையத்தில் அலைமோதும் மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் 10:30 மணிக்கு ரயில்கள் ரத்து என தெரிவித்திருந்த நிலையில், முன்னதாகவே ரயிலில் பயணிப்பதற்காக தாம்பரம், பெருங்களத்தூர், பல்லாவரம் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.

கூடுதல் பேருந்து வசதி

சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் கடற்கரை, எழும்பூர், மாம்பலம் மற்றும் தாம்பரம் ஆகிய முக்கிய ரயில் நிலையங்களை இணைக்கும் வகையில் கூடுதல் மாநகர பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த வழித்தடத்தில் பயணிப்பவர்கள் மெட்ரோ ரயில்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. கூட்ட நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்த மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகமும் கூடுதல் சேவைகளை வழங்கி வருகிறது.

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பராமரிப்பு பணிகள் பயணிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் எதிர்கால தடையற்ற சேவைக்காகவே மேற்கொள்ளப்படுவதால், பொதுமக்கள் இந்த தற்காலிக மாற்றத்திற்கு ஒத்துழைப்பு தருமாறு ரயில்வே நிர்வாகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. பயணிகள் தங்களது பயணத் திட்டங்களை இந்த அறிவிப்புக்கு ஏற்ப மாற்றியமைத்துக் கொள்ளுமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

கூட்ட நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக ரயில்வே போலீசாரும், கூடுதலாக சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் போக்குவரத்து போலீசாரும் பணியில் ஈடுபடுவார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது.

இன்று காலை முதலே பயணிகள் ரயில்களில் முண்டியடித்துக் கொண்டு பயணித்து வருகின்றனர். மாநகரப் பேருந்துகளிலும் படிக்கட்டில் தொங்கியவாறு பயணித்து வருகின்றனர்.

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மின்சார ரயில்கள் ரத்து
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நாளை 41 மின்சார ரயில்கள் ரத்து
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