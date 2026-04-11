தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் 4,023 வேட்பாளர்கள் போட்டி - தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு
சென்னையில் உள்ள 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் 616 வேட்புமனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : April 11, 2026 at 6:05 PM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் 4,023 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
தமிழக அரசின் பதவிக்காலம் மே மாதம் நிறைவடைய உள்ள நிலையில், தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று, இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் கடந்த மார்ச் 15-ஆம் தேதி அறிவித்தது. இந்த தேர்தல் ஒரே கட்டமாக நடைபெறும் என்றும், மே மாதம் 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் எனவும் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் மார்ச் 30-ஆம் தேதி தொடங்கி, ஏப்ரல் 06-ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. ஏப்ரல் 7-ஆம் தேதி வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை நடைபெற்றது. தொடர்ந்து ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி வேட்புமனுவைத் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றும், அதைத் தொடர்ந்து இறுதி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என்றும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருந்தது.
மொத்தம் 7,599 வேட்புமனுக்கள் தாக்கல்
வேட்புமனு தாக்கலை பொறுத்தவரை தமிழகம் முழுவதும் 7,599 வேட்புமனுக்கள் பெறப்பட்டன. இதில், ஆண் வேட்பாளர்கள் 6,216 பேர், பெண் வேட்பாளர்கள் 1,380 பேர், திருநங்கைகள் 3 வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக கரூரில் 108 பேர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்தனர். வில்லிவாக்கத்தில் திருநங்கை ஒருவர் இரண்டு வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்தார். ராதாபுரத்தில் ஒரு திருநங்கை வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
சென்னையில் 419 பேர் போட்டி
சென்னையில் உள்ள 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் 616 வேட்புமனுக்கள் பெறப்பட்டிருந்தன. அவற்றில், 173 வேட்புமனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டது. அதில், 24 வேட்புமனுக்கள் திரும்பெறப்பட்ட நிலையில் 419 வேட்பாளர்கள் தேர்தலில் போட்டியிட உள்ளனர். அதிகபட்சமாக பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 47 வேட்பாளர்களும், குறைந்தபட்சமாக சைதாப்பேட்டை தொகுதியில் 15 வேட்பாளர்களும் போட்டியிடுகிறார்கள்.
தமிழகம் முழுவதும் 38 மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகள் அனுப்பிய பட்டியலை அடிப்படையாக கொண்டு, தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் இறுதி வேட்பாளர் பட்டியலை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது.
களத்தில் 4,023 வேட்பாளர்கள்
தமிழகம் முழுவதும் 7,599 வேட்புமனுக்கள் பெறப்பட்ட நிலையில், அதில் 4,610 வேட்புமனுக்கள் ஏற்கப்பட்டது. மேலும், 2,460 வேட்புமனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்ட நிலையில், 529 வேட்புமனுக்கள் திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளன. தமிழகத்தில் உள்ள 38 மாவட்டங்களில் மொத்தம் 4,023 வேட்பாளர்கள் களம் காண்கின்றனர்.
அதில், அதிகபட்சமாக கரூர் தொகுதியில் 79 வேட்பாளர்களும், குறைந்தபட்சமாக கிணத்துக்கடவு, அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய தொகுதிகளில் 5 வேட்பாளர்களும் களம் காண்கின்றனர். சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக தமிழகம் முழுவதும் 75,097 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் 3,998 வேட்பாளர்கள் களம் கண்டனர்.