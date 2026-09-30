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ஆத்தா மாரியம்மன தூக்கீட்டாங்க - ‘400 ஆண்டுகள் பழமையான சிலையை காணோம்’ என நீதிமன்றத்தில் மனு!

மாரியம்மன் சிலை மாயமானது தொடர்பாக அதிகாரிகளிடம் மனு அளிக்கப்பட்டும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 11:11 AM IST

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மதுரை: தென்காசி மாவட்டத்தில் சுமார் 400 ஆண்டுகள் பழமையான மாரியம்மன் சிலை மாயமானதாகக் கூறி, உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னை தண்டையார்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த சிவசூரியன் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொது நல மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், “தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் தாலுகா குறுக்கல்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள சுமார் 400 ஆண்டுகள் பழமையான மாரியம்மன் சிலை அகற்றப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து அங்கு வைக்கப்பட்ட சிலை பழைய மாரியம்மன் சிலை போன்று இல்லை. மேலும், கோயில் கலசங்களும் அகற்றப்பட்டுள்ளது. கோயிலில் உள்ள கிணறு தோண்டப்பட்டு பின்னர் மூடப்பட்டுள்ளது. இந்த விவரங்கள் தொடர்பாக விசாரணை நடத்த வேண்டும். இதுத்தொடர்பாக கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 2 மற்றும் ஏப்ரல் 27 ஆகிய தேதிகளில் அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தோம்.

தொடர்ந்து, 2025-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 3-ஆம் தேதி மீண்டும் மனு அளித்திருந்தோம். ஆனால், அந்த மனுக்கள் மீது தற்போது வரை உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. எனவே, 400 ஆண்டுகள் பழமையான மாரியம்மன் சிலை அகற்றப்பட்டு பின்னர் மாற்றப்பட்டது தொடர்பாக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு, சிஐடி அல்லது தகுதியான சிறப்பு விசாரணை அமைப்பு மூலம் உரிய விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும்.

மேலும், காணாமல் போனதாக கூறப்படும் பழமையான சிலை மற்றும் கோயில் சொத்துகளை கண்டறிந்து மீட்கவும், சிலை அகற்றப்பட்ட விவகாரத்தில் தொடர்புடையவர்கள் குறித்து விசாரித்து சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

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இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த வழக்கு மீதான விசாரணை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதிகள் சி.வி. கார்த்திகேயன் மற்றும் ஆர். சக்திவேல் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு காவல் ஆய்வாளருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டார். மேலும், மாரியம்மன் கோவிலின் அறங்காவலரை எதிர் மனுதாரராக இந்த வழக்கில் சேர்க்க உத்தரவிட்டு இந்த வழக்கை நவம்பர் 5-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.

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