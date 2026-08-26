விழுப்புரத்தில் கிரிக்கெட் விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது மைதானத்தில் மயங்கி விழுந்து இறந்த வாலிபர்
கடும் வெயில் காலத்தில், கிரிக்கெட் போன்ற விளையாட்டுகளில் ஈடுபடும்போது மாரடைப்பு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என மருத்துவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.
Published : August 26, 2026 at 6:42 PM IST
விழுப்புரம்: நண்பர்களுடன் கிரிக்கெட் விளையாடிக் கொண்டிருந்த 40 வயது வாலிபர் திடீரென மைதானத்தில் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விழுப்புரம் சாலாமேடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அஜிஸ்கான் (வயது 40). இவர் இன்று காலை தனது நண்பர்களுடன் அப்பகுதியில் உள்ள விளையாட்டு மைதானத்துக்கு சென்று கிரிக்கெட் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார். போட்டி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த நிலையில், அஜிஸ்கான் பந்து வீசி (பௌலிங்) செய்து கொண்டிருந்தபோது திடீரென அவருக்கு கடுமையான நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டுள்ளது. வலி அதிகரித்த சிறிது நேரத்திலேயே அவர் மைதானத்தில் மயங்கி விழுந்ததாக சக நண்பர்கள் தெரிவித்தனர்.
இதனை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அவர்கள், உடனடியாக அஜிஸ்கானை மீட்டு அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், ஏற்கெனவே அவர் உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த உள்ளூர் காவலர்கள் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கிரிக்கெட் விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது திடீரென அஜிஸ்கான் உயிரிழந்த சம்பவம், சாலாமேடு பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. அஜிஸ்கானின் திடீர் மரணம் அவரது நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரை பெரும் துயரத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
வெயில் காலங்களில் விளையாட்டுகளை தவிர்ப்பது நல்லது
கடுமையான வெயில் காலத்தில், கிரிக்கெட் போன்ற விளையாட்டுகளில் ஈடுபடும்போது மாரடைப்பு (Sudden Cardiac Arrest / Heart Attack) வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
காரணங்கள்
அதிக வெயிலில் விளையாடும்போது உடல் வெப்பநிலையைக் கட்டுப்படுத்த இதயம் வேகமாகச் செயல்பட வேண்டியுள்ளது, இதனால் இதயத்தின் மீது கூடுதல் அழுத்தம் ஏற்படுகிறது
நீரிழப்பு (Dehydration)
அதிக வியர்வை காரணமாக உடலில் நீரின் அளவு குறைந்து, இரத்தம் தடிமனாகிறது. இதனால் இரத்த உறைவு ஏற்பட்டு மாரடைப்பு உண்டாகலாம்.
எலக்ட்ரோலைட் இழப்பு
வியர்வையுடன் சோடியம், பொட்டாசியம் போன்ற உப்புகள் வெளியேறுவதால் இதயத்துடிப்பில் சீரற்றதன்மை உண்டாகலாம்.
திடீர் அழுத்தம்
முறையான உடல் தகுதி (Conditioning) இல்லாமல் திடீரென வெயிலில் தீவிர ஓட்டப்பந்தயம் அல்லது கிரிக்கெட் விளையாடும்போது இதயத்திற்குச் செல்லும் இரத்த ஓட்டம் பாதிக்கப்படலாம்.
தற்காப்பு நடவடிக்கைகள்
வெயில் உச்சத்தில் இருக்கும் நேரங்களை (நண்பகல் 11 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை) தவிர்த்து, காலையிலும் மாலையிலும் விளையாட வேண்டும். விளையாடும்போது இடைவேளைகளில் தேவையான அளவு தண்ணீர் மற்றும் எலக்ட்ரோலைட் பானங்களை அருந்தவும். லேசான பருத்தி ஆடைகளை அணியவும். மாரடைப்பு, அதிகப்படியான சோர்வு, மயக்கம் அல்லது மூச்சுத்திணறல் போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனடியாக விளையாடுவதை நிறுத்திவிட்டு மருத்துவ உதவி பெறவும் என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர்.
கிரிக்கெட் விளையாடும் போது மாரடைப்பு வந்தால் முதலுதவி
வெயில் காலத்தில் கிரிக்கெட் விளையாடும்போது மாரடைப்பு (Heart attack) அல்லது திடீர் மயக்கம் ஏற்பட்டால், உடனடியாக முதலுதவியாக (Immediate First Aid) விளையாடுவதை நிறுத்த வேண்டும்.
பாதிக்கப்பட்டவரை உடனே கீழே படுக்க வைத்து, வெயிலில் இருந்து நிழலான பகுதிக்கு மாற்றுங்கள். உடனடியாக அவசர உதவிக்கு (108 அல்லது உள்ளூர் மருத்துவமனைக்கு) போன் செய்யுங்கள். காலர் பட்டன், பெல்ட் போன்றவற்றைத் தளர்த்தி, அவருக்குக் காற்று நன்றாகக் கிடைக்கச் செய்யுங்கள். அவர் சுவாசிக்கிறாரா என்பதைப் கவனியுங்கள். நாடித்துடிப்பு (Pulse) மற்றும் சுவாசம் இல்லையென்றால் உடனடியாக CPR (மார்பக அழுத்த முதலுதவி) கொடுக்க வேண்டும்.
CPR செய்வது எப்படி?
பாதிக்கப்பட்டவரை மல்லாக்கப் படுக்க வைக்கவும். உங்கள் கைகளின் மடக்குப் பகுதியை அவரது மார்பின் நடுப்பகுதியில் வைத்து, வேகமாக (நிமிடத்திற்கு 100 முதல் 120 அழுத்தங்கள்) மற்றும் 2 அங்குல ஆழத்திற்கு அழுத்தவும். மருத்துவ உதவி வரும் வரை அல்லது அவர் சுவாசிக்கும் வரை இதைத் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும்.
செய்யக் கூடாதவை
மயக்க நிலையில் உள்ளவருக்குத் தண்ணீர் அல்லது குளிர்பானங்களைக் குடிக்கக் கொடுக்க வேண்டாம். அவரைச் சுற்றி உடனடியாகக் கூட்டத்தைக் கூட்டாமல், சுத்தமான காற்று கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும் என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.