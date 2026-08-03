வீடு புகுந்து 40 சவரன் தங்க நகை, ரூ.1.50 லட்சம் கொள்ளை
சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை கைப்பற்றி சத்துவாச்சாரி காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : August 3, 2026 at 4:09 PM IST
வேலூர்: சத்துவாச்சாரி அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 40 சவரன் தங்க நகை, ரூபாய் 1.50 லட்சம் ரொக்கம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேலூர் மாவட்டம், சத்துவாச்சாரி அருகே உள்ள ஏரியூர் பகுதியில் வசித்து வருபவர் அம்பிகா (வயது 70). இவரது கணவர் பெயர் முனிரத்தினம். சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற முனிரத்தினம் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உயிரிழந்தார். இந்த நிலையில், வீட்டில் அம்பிகா மட்டும் தனியாக வசித்து வருகிறார். இவருக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். இதில், மூத்த மகன் பெங்களூருவில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் விற்பனை பிரதிநிதியாகவும், இளைய மகன் புருஷோத்தமன் செங்கல்பட்டில் மருத்துவராகவும் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், தனது இளைய மகனை சந்திப்பதற்காக அம்பிகா, செங்கல்பட்டிற்கு சென்றுள்ளார். அப்போது அவரது வீட்டை நோட்டமிட்ட மர்ம நபர்கள், வீட்டின் பின் பக்க கதவை உடைத்து உள்ளே நுழைந்துள்ளனர். பின்னர் வீட்டின் உள்ளே இருந்த பீரோவின் கதவுகளை உடைத்து அதில் இருந்த 40 சவரன் தங்கநகை, ரூபாய் 1.50 லட்சம் ரொக்கத்தை திருடிச் சென்றனர்.
அம்பிகாவின் வீட்டின் மாடியில் வசித்து வரும் பாலாஜி என்பவர் காலை நேரத்தில் கீழே வந்த போது வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். இது குறித்து அவர் உடனடியாக அம்பிகாவுக்கு தொலைபேசி மூலம் தகவல் தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து, மாலையில் வீடு திரும்பிய அம்பிகா, வீட்டுக்குள் சென்று பார்த்துள்ளார். அப்போது, பீரோவில் இருந்த தங்கநகைகள், பணம் ஆகியோர் திருடுப் போய் இருந்தது தெரிய வந்தது.
அதைத் தொடர்ந்து, சத்துவாச்சாரி காவல் நிலையத்திற்கு சென்ற அம்பிகா, புகார் மனு அளித்தார். புகாரின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தினர். மேலும், கைரேகை நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு வீட்டில் பதிவாகியிருந்த கைரேகைகளைச் சேகரித்தனர். அத்துடன், அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை சேகரித்தும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த கொள்ளை சம்பவம், சத்துவாச்சாரி பகுதி மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.