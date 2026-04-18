ETV Bharat / state

கோயில் திருவிழாவில் பட்டியலின இளைஞர்கள் மீது தாக்குதல்: 4 பேர் கைது

தாக்குதல் நடத்தியவர்களை கைது செய்யக் கோரி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் மற்றும் பொதுமக்கள் என 50-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 18, 2026 at 11:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருப்பத்தூர்: கோயில் திருவிழாவில் பட்டியலின இளைஞர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்திய 4 பேர் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் சுண்ணாம்புகுட்டை பகுதியில் நாகலம்மன் கோயில் திருவிழா நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. இந்த திருவிழாவிற்கு கூடப்பட்டு பகுதியை சேர்ந்த 26 வயது இளைஞர் (விசிகவில் முக்கிய பொறுப்பு வகிப்பவர்) மற்றும் 17 வயது சிறுவர் இருவரும் அம்பேத்கர் உருவப்படம் இருந்த உடையை அணிந்து சென்றுள்ளனர்.

அதனைக் கண்டு ஆத்திரமடைந்த குரிசிலாப்பட்டு மற்றும் வவ்வால் தோப்பு பகுதியை மாற்று சமூக இளைஞர்கள் 20-க்கும் மேற்பட்டோர் கத்தி, பீர் பாட்டில், கட்டை உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால் அவர்கள் இருவரையும் சரமாரியாகத் தாக்கியுள்ளனர். அந்த தாக்குதலில் பலத்த காயமடைந்த இருவரும் கீழே சரிந்து விழுந்த நிலையில், அனைவரும் அங்கிருந்து தப்பி ஓடியதாகக் கூறப்படுகிறது.

அதனைக் கண்ட அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக இருவரையும் மீட்டு திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர். தற்போது இருவரும் திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில், இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த குரிசிலாப்பட்டு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கோயில் திருவிழாவில் பட்டியலின இளைஞர்கள் மீது, மாற்று சமூகத்தை சேர்ந்த இளைஞர்கள் தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இந்த நிலையில், தாக்குதல் நடத்தியவர்களை உடனடியாக கைது செய்யக் கோரி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என 50-க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள், திருப்பத்தூர் - ஆலங்காயம் பிரதான சாலையில் மறியல் போராட்டம் நடத்தினர்.

தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த திருப்பத்தூர் டிஎஸ்பி முரளி, சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுட்ட நபர்களின் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். தொடர்ந்து, தாக்குதலில் ஈடுபட்ட நபர்களை உடனடியாக கைது செய்வோம் என்று உறுதியளித்ததன் பேரில், அனைவரும் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.

இதற்கிடையே, பட்டியலின இளைஞர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்திய 7 பேர் மீது வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் குரிசிலாப்பட்டு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். தொடர்ந்து, மதன் (19), பிரவீன் (19), மதன் (18), சிலம்பரசன் (23) ஆகிய 4 இளைஞர்களை கைது செய்த போலீசார், அனைவரையும் திருப்பத்தூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர். மேலும், தலைமறைவாக உள்ள 3 பேரை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

TAGGED:

திருப்பத்தூர்
பட்டியலின இளைஞர்கள் மீது தாக்குதல்
ATTACK SCHEDULED CASTE YOUTH
SCHEDULED CASTE PEOPLE ATTACK
TIRUPATTUR CRIME NEWS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.