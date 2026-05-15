ETV Bharat / state

நிமோனியா காய்ச்சலுக்கு 4 வயது சிறுமி பலி; நெல்லையில் சோகம்

பாதிக்கப்பட்ட அந்த சிறுமியை தவிர வேறு எந்த குழந்தைக்கும் இதுபோல நிமோனியா பாதிப்பு அந்த பகுதியில் இல்லை என்பது உறுதியாகியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (GettyImages)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 15, 2026 at 2:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: மேலப்பாளையத்தில் நிமோனியா காய்ச்சலுக்கு 4 வயது சிறுமி பலியான சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நெல்லை மேலப்பாளையம், பெரிய குத்பா பள்ளிவாசல் பகுதியை சேர்ந்தவர் ரசூல். இவருடைய மகள் ரிஃப்கா பாத்திமா (வயது 4). இந்த சிறுமிக்கு கடந்த சில நாட்களாக கடுமையான காய்ச்சல் பாதிப்பு இருந்து வந்தது. இதையடுத்து, நெல்லையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றில் சிறுமியை அவரது பெற்றோர் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர்.

அங்கு சிறுமியை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள், சிறுமிக்கு அடினோ வைரஸ் (Adenovirus) தொற்றால் நிமோனியா காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருப்பதை உறுதி செய்தனர். இதை அடுத்து அவருக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வந்தனர். ஆனால், சிகிச்சை பலன் அளிக்காமல் சிறுமி ரிஃப்கா பாத்திமா இன்று (மே 15) உயிரிழந்தார்.

மேலப்பாளையம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் சமீப காலமாக சுகாதார சீர்கேடு அதிகமாக நிலவி வருவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்த வண்ணம் உள்ளன. இதனால் அந்தப் பகுதிகளில் கொசுக்கள் அதிகளவில் உற்பத்தியாகி காய்ச்சல் பரவி வருகிறது. இந்தச் சூழலில் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி பலியான சம்பவம் மேலப்பாளையம் மக்களிடையே பெரும் சோகத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்த மாநகராட்சி நிர்வாகம் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதற்கிடையே காய்ச்சல் பரவல் குறித்து தகவல் அறிந்த வந்த சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள், மேலப்பாளையத்தில் முகாமிட்டு தீவிர ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

தொடர்ந்து, சிறுமியின் இறப்பு குறித்து நெல்லை மாவட்ட சுகாதாரப் பணிகள் துணை இயக்குநர் டாக்டர் முரளி கூறுகையில், "உயிரிழந்த சிறுமிக்கு நுரையீரலில் தீவிர பாதிப்பு இருந்தது. அதனை நிமோனியா காய்ச்சல் என்று மருத்துவத்துறையில் குறிப்பிடுவோம். சிறுமி இறந்ததை தொடர்ந்து அந்த பகுதியில் உள்ள குழந்தைகள் பலருக்கும் உடனடியாக மருத்துவ பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டன. ஆனால், பாதிக்கப்பட்ட அந்த சிறுமியை தவிர வேறு எந்த குழந்தைக்கும் இதுபோல நிமோனியா பாதிப்பு இல்லை" என்றார்.

அடினோ வைரஸ் தாக்கம்

அடினோ வைரஸ் என்பது சளி, தொண்டை வலி மற்றும் காய்ச்சலை ஏற்படுத்தும் ஒரு வகை வைரஸ் கிருமி ஆகும். இது பொதுவாக குழந்தைகள், முதியவர்கள் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்தவர்களையே அதிகம் தாக்கும் இயல்புடையது. இந்த வைரஸ் தீவிரமடைந்து நுரையீரலைத் தாக்கும் போது அது நிமோனியா காய்ச்சலாக மாறுகிறது. இத்தகைய அடினோ வைரஸால் ஏற்பட்ட நிமோனியா காய்ச்சலினாலேயே நான்கு வயது சிறுமி நெல்லையில் பலியாகி உள்ளார்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும், குறிப்பாக 5 வயதுக்குட்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள் இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழக்கின்றனர். பாக்டீரியா அல்லது வைரஸ் தொற்றால் ஏற்படும் இது, சரியான நேரத்தில் சிகிச்சை அளிக்காவிட்டால், நுரையீரல் வீக்கமடைந்து உயிருக்கு ஆபத்தான விளைவுகளை ஏற்படுத்துவிடும்.

நிமோனியா முக்கிய அறிகுறிகள்

சளியுடன் கூடிய இருமல், மூச்சு விடுவதில் சிரமம், நெஞ்சுவலி மற்றும் கடுமையான காய்ச்சல் ஆகியவையே இந்த நோய்க்கான முக்கிய அறிகுறிகள் ஆகும்.

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்

தடுப்பூசிகள் செலுத்திக் கொள்வது, குழந்தைகளுக்குக் காய்ச்சல் மற்றும் இருமல் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகவது, சுவாசக் கோளாறு இருந்தால் தாமதிக்காமல் வென்டிலேட்டர் வசதியுள்ள மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்வது போன்ற முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையின் வாயிலாக இந்த நோயின் ஆபத்தில் இருந்து காத்துக் கொள்ள முடியும்.

TAGGED:

நிமோனியா காய்ச்சல் சிறுமி பலி
PNEUMONIA KILLS KID
PNEUMONIA
ADENOVIRUS
PNEUMONIA KILLS KID IN TIRUNELVELI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.