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குடியிருப்பு பகுதியில் சுற்றித் திரிந்த 4 வயது கரடி கூண்டில் சிக்கியது; பத்திரமாக வனப்பகுதியில் விடுவிப்பு

நள்ளிரவு நேரங்களில் தொடர்ந்து அட்டகாசம் செய்து வந்த ​கரடியை, விரைந்து பிடித்த வனத்துறையினருக்கு பொதுமக்கள் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர்.

காட்டில் விடுவிக்கப்பட்ட கரடி
காட்டில் விடுவிக்கப்பட்ட கரடி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 5, 2026 at 1:17 PM IST

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திருநெல்வேலி: குடியிருப்பு பகுதிக்குள் சுற்றித் திரிந்த 4 வயது ஆண் கரடி வனத்துறை வைத்த கூண்டில் சிக்கியதை தொடர்ந்து, அது முண்டந்துறை அடர் வனப்பகுதியில் பத்திரமாக விடுவிக்கப்பட்டது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் அருகே களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்ப மலையடிவார பகுதியான விக்கிரமசிங்கபுரம், அனவன்குடியிருப்பு, கோட்டை விளைப்பட்டி, சங்கரபாண்டியபுரம், கடையம் வனச்சரகம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக கரடி நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளதாக பொதுமக்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

குறிப்பாக, அம்பாசமுத்திரம் வனக்கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட கடையம் வனச்சரகம், ஆம்பூர் பீட் வெளிமண்டல பகுதியான சங்கரபாண்டியபுரம் பகுதியில் கடந்த சில நாட்களாகவே நள்ளிரவில் உலா வந்த கரடி ஒன்று பொதுமக்களுக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி வந்தது. அந்த கரடியை கூண்டு வைத்து பிடிக்குமாறு அப்பகுதி மக்கள் வனத்துறைக்கு கோரிக்கை வைத்தனர்.

தொடர்ந்து, வனத்துறையினர் கரடியை பிடிப்பதற்காக அப்பகுதியில் கூண்டு அமைத்து, தீவிரமாகக் கண்காணித்து வந்தனர். இருந்தாலும், இரவு நேரங்களில் குடியிருப்புகளை சுற்றி கரடிகள் சர்வ சாதாரணமாக உலா வரும் காட்சிகள் வெளியாகி அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது.

அதிலும் கோயில் பகுதிக்குள் நுழையும் கரடிகள் கோயிலில் இருக்கும் எண்ணையை குடிப்பது, அங்குள்ள பூஜைப் பொருட்களை தேடுவது போன்ற செயலில் ஈடுபடும் சிசிடிவி காட்சிகளும் வெளிவந்த வண்ணம் உள்ளன. இதனால் இரவு நேரங்களில் பொதுமக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேற முடியாமல் வாழ்ந்து வந்தனர். எனவே, கரடியை கூண்டு வைத்து பிடிக்கும் செயலில் வனத்துறை தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்தது.

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இந்த நிலையில், இன்று (ஜூலை 5) அதிகாலை சுமார் 1:30 மணியளவில் அந்த பகுதிக்குள் வந்த 4 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் கரடி ஒன்று வனத்துறையினர் வைத்த கூண்டிற்குள் சிக்கியது. கரடி கூண்டில் பிடிபட்ட தகவல் அறிந்து அப்பகுதி மக்கள், ஒருவழியாக நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டனர்.

தொடர்ந்து, களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பக துணை இயக்குநர் முன்னிலையில், வனக்கால்நடை மருத்துவர் மூலம் பிடிபட்ட கரடிக்கு முறையான மருத்துவப் பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டன. பரிசோதனையில் கரடி ஆரோக்கியமாக இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து, முண்டந்துறை வனச்சரகம், கொடமாடி பீட் பகுதியில் உள்ள அடர்ந்த வனப்பகுதிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு, பத்திரமாக விடுவிக்கப்பட்டது.

இதுதொடர்பாக வீடியோவும் வெளியாகியுள்ளது. அந்த வீடியோவில், கூண்டை திறந்ததும் அந்த குட்டிக் கரடி கீழே விழுந்து உருண்டு, குடுகுடுவென ஓடுவது பதிவாகியுள்ளது.

நள்ளிரவு நேரங்களில் தொடர்ந்து அட்டகாசம் செய்து வந்த ​கரடியை, விரைந்து பிடித்த வனத்துறையினருக்கு பொதுமக்கள் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

கரடி
கூண்டில் சிக்கிய கரடி விடுவிடுப்பு
BEAR SAFELY RELEASED IN FOREST
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NELLAI BEAR TRAPPED

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