எண்ணூர் அருகே கடலில் மூழ்கி 4 பெண்கள் உயிரிழப்பு!
எண்ணூர் பகுதியில் 4 பெண்கள் ஒரே நேரத்தில் கடலில் மூழ்கி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : October 31, 2025 at 8:29 PM IST
திருவள்ளூர்: கடலில் குளித்த 4 பெண்கள் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த சம்பவம் திருவள்ளூர் பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெத்தி குப்பத்தில் அமைந்துள்ள இலங்கை அகதிகள் முகாமில் வசித்து வருபவர் தேவகி செல்வம் (28). இவர் கும்மிடிப்பூண்டியில் உள்ள தனியார் துணிக்கடையில் வேலை பார்த்து வந்தார். இவருடன் கும்மிடிப்பூண்டி பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த பவானி (19), கும்மிடிப்பூண்டி திருவல்லிகாலணி பஜனை கோயில் தெருவை சேர்ந்த காயத்ரி (17) மற்றும் இவர்களின் தோழியான கல்லூரி மாணவியான கும்மிடிப்பூண்டி கோபாலபுரம் ஜம்புலி காட்டு மேடு தெருவை சேர்ந்த ஷாலினி (18) ஆகிய 4 பேரும் எண்ணூர் பெரிய குப்பம் பகுதியில் உள்ள கடற்கரை வார்பு பகுதியின் மறைவான இடத்தில் குளிக்க சென்றுள்ளனர்.
இந்நிலையில், அப்பகுதியை சேர்ந்த மீனவர்கள் சிலர் வார்பு பகுதிக்கு சென்று பார்த்தபோது 4 பேரும் சடலமாக மிதந்துள்ளனர். உடனடியாக சடலமாக இருந்த 4 பேரையும் மீட்டு, எண்ணூர் காவல் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு துணை ஆணையாளர் பாலாஜி, உதவி ஆணையர் வீரகுமார் தலைமையிலான போலீசார், விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
மேலும், அங்கிருந்த மீனவர்கள் உதவியுடன் மீட்கப்பட்ட உடல்களை வாகனங்களில் ஏற்றி, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குபதிவு செய்த போலீசார் 4 பெண்களும் கடலில் விளையாடியபோது கடல் அலையில் சிக்கி ஒருவருக்கொருவர் காப்பாற்ற முயன்று உயிரிழந்தார்களா? அல்லது தற்கொலை செய்து கொள்ள இப்பகுதிக்கு வந்து உயிரிழந்தார்களா? என பல கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மேலும், சம்பவம் தொடர்பாக பெரிய குப்பத்தை சேர்ந்த மீனவர்கள் கூறுகையில், "பொதுவாக கடல் பகுதிக்கு யாரேனும் வந்தால் கடலில் விளையாட கூடாது என எச்சரித்து அனுப்புவோம். ஆனால், அவர்கள் வார்பு பகுதியின் மறைவான இடத்திற்கு சென்றதால் அவர்கள் இருப்பதே யாருக்கும் தெரியவில்லை. வார்பு பகுதியில் பார்த்தபோது உடல்கள் மிதப்பது போல இருந்ததால் உடனடியாக உடல்களை மீட்டு காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தோம்" என்றார். எண்ணூர் பகுதியில் 4 பெண்கள் ஒரே நேரத்தில் கடலில் மூழ்கி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.