தமிழ்நாட்டில் 4 மாவட்ட எஸ்.பிக்கள் திடீர் பணியிட மாற்றம் - தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி
இந்த 4 மாவட்டங்களில் இருந்து பணியிடமாற்றம் செயப்பட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்களுக்கு சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் முடியும் வரை, தேர்தல் தொடர்பான எந்த பணியையும் வழங்க கூடாது என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.
Published : March 16, 2026 at 6:17 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், 4 மாவட்ட எஸ்பிக்களை தேர்தல் ஆணையம் அதிரடியாக பணியிடமாற்றம் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் அடுத்த மாதம் 23ஆம் தேதி சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தல் தேதியை தேர்தல் ஆணையம் நேற்று அறிவித்த நிலையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் உடனடியாக அமலுக்கு வந்தன. இதன் தொடர்ச்சியாக தேர்தலை நேர்மையாகவும் முறைகேடுகள் எதுவும் நடக்காமலும் நடத்துவதற்கு தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
அதன் ஒரு பகுதியாக, கரூர், நாகப்பட்டினம், ஈரோடு, விருதுநகர் ஆகிய 4 மாவட்டங்களின் காவல் கண்காணிப்பாளர்களை தேர்தல் ஆணையம் இடமாற்றம் செய்துள்ளது.
அவர்களுக்குப் பதிலாக, கரூர் மாவட்ட காவல் கணிப்பாளராக ஹரிகிருஷ்ணன் பிரசாத், ஈரோடு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக கிரண் ஷ்ருதி, நாகப்பட்டினம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக சுஜித் குமார், விருதுநகர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக ஶ்ரீநாதா ஆகியோர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
புதிதாக நியமனம் செய்யப்பட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள், நாளை (மார்ச் 17) காலை 11 மணிக்குள் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலுக்கான ஏற்பாடுகளை ஆய்வு செய்த பின்னர் இந்த பணியிடமாற்ற உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், 4 மாவட்டங்களில் இருந்து பணியிடமாற்றம் செயப்பட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்களுக்கு சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் முடியும் வரை, தேர்தல் தொடர்பான எந்த பணியையும் வழங்க கூடாது என்றும் தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலருக்கு தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.