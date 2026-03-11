ETV Bharat / state

திமுக கூட்டணியில் மதிமுகவுக்கு எத்தனை இடங்கள்? இறுதியானது தொகுதிப் பங்கீடு

கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில், திமுக கூட்டணியில் மதிமுவுக்கு 6 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன. அவற்றில், 4 தொகுதிகளில் அக்கட்சி வெற்றி பெற்றது.

திமுக- மதிமுக தொகுதிப்பங்கீடு ஒப்பந்தம்
திமுக- மதிமுக தொகுதிப்பங்கீடு ஒப்பந்தம் (ETV Bharat Tamil)
சென்னை: வரும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில், திமுக கூட்டணியில் மதிமுகவுக்கு 4 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழ்நாட்டில், சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நெருங்கிவரும் நிலையில், அரசியல் கட்சிகள் தொகுதிப் பங்கீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன. குறிப்பாக திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் 21 கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ள நிலையில், கூட்டணிக்குத் தலைமை வகிக்கும் திமுக, ஒவ்வொரு கட்சியாக அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, தொகுகிப் பங்கீட்டை இறுதி செய்து வருகிறது.

முதலாவதாக, மனிதநேய மக்கள் கட்சி மற்றும் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சிக்கு தலா 2 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. பின்னர், நீண்ட பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 சட்டமன்றத் தொகுதிகளும், ஒரு மாநிலங்களைவ இடமும் ஒதுக்குவது என உடன்பாடு எட்டப்பட்டது.

அதைத் தொடர்ந்து, அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக-மதிமுக இடையே இன்று தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலினும் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவும் கலந்து பேசியதில், மதிமுகவுக்கு 4 தொகுதிகள் ஒதுக்குவது என முடிவு செய்யப்பட்டது. அவற்றில், 3 தொகுதிகளில் உதயசூரியன் சின்னத்திலும், 1 தொகுதியில் மதிமுகவுக்கு ஒதுக்கப்படும் சின்னத்திலும் போட்டியிடுவது என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது.

கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் மதிமுவுக்கு 6 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன. அவற்றில், 4 தொகுதிகளில் மதிமுக வெற்றி பெற்றது. திமுக கூட்டணியில் அதிக கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளதால், அனைத்து கட்சிகளுக்கும் வாய்ப்பளிக்கும் வகையில், கடந்த தேர்தலைவிட இந்த முறை மதிமுகவுக்கு குறைந்த தொகுதிகளே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த சந்திப்புக்குப் பிறகு பேட்டியளித்த வைகோவிடம், கடந்த முறையை விட இந்த முறை குறைவான தொதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, 'மகிழ்ச்சியோடுதான் ஒப்புக் கொண்டோம். கட்சியின் அங்கீகாரத்தைப் பாதுகாக்கவே ஒரு தொகுதியில் தனிச் சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறோம்" என்று பதில் அளித்தார்.

திமுகவுக்கு உறுதுணையாக இருப்பதே திராவிட இயக்கத்திற்கு நாங்கள் செய்யும் பணி என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

